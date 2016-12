Whatever makes us happy on a Sunday morning: Disney Christmas!

Το ξέρω, αυτή τη χρονιά δεν την χάρηκες και τόσο. Το βλέπω στο πρόσωπό σου στον δρόμο, στα μαγαζιά, όταν βγαίνουμε έξω. Μπορεί, βέβαια, να είχες μικρές χαρές αλλά ο κόσμος έτσι όπως κινείται, όλο σε εκπλήσσει και σε επηρεάζει. Τα γεγονότα σε ταρακουνούν, θες δε θες θα το πεις: περιμένεις τις γιορτές μήπως και το... άστρο της Βηθλεέμ πατήσει ένα pause στα αρνητικά γεγονότα.Ή μήπως να κάνουμε ένα rewind;Θυμάσαι τότε, στις διακοπές του χειμώνα - επί παχυλών αγελάδων - που βλέπαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ ταινίες; Κάθε μέρα λέγαμε ότι θα ξεκινήσουμε διάβασμα για το σχολείο και κάθε μέρα το αναβάλαμε. Πώς αλλιώς να γίνει, αφού ξεκινούσαμε τις Disney κασέτες χωρίς σταματημό;Έφτιαξα μια λίστα με τραγούδια από χρυσόσκονη, μαγεία, αγάπη, σεβασμό, διαφορετικότητα, φιλία, όνειρα, ελπίδα, θάρρος και πίστη. Άκουσέ την, θα νοσταλγήσεις και θα θυμηθείς πολλά από αυτά που τώρα μοιάζουν τόσο μακρινά για την ηλικία σου.01. Chim Chim Cher-ee (Mary Poppins)02. Bibbidi-Bobbidi-Boo (Cinderella)03. An Unusual Prince/Once Upon a Dream (Sleeping Beauty)04. A Whole New World (Aladdin)05. Love Will Find A Way (The Lion King 2)06. Colors of the Wind (Pocahontas)07. Once Upon A December (Anastasia)08. God Help The Outcasts (The Hunchpack of Notre Dame)09. I Won't Say I'm In Love (Hercules)10. Be Our Guest (Beauty and the Beast)11. Bella Notte (Lady and The Tramp)12. Everybody wants to be a cat (The Aristocats)13. Under the Sea (The Little Mermaid)14. Let It Go (Frozen)15. Circle Of Life (The Lion King)16. A Spoonful Of Sugar (Mary Poppins)17. Supercalifragilisticexpialidocious (Mary Poppins)18. You Can Fly (Peter Pan)19. You've Got a Friend In Me (Toy Story)