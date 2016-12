Θεατρική σεζόν 2016-17 Το Θέατρο Της Εβδομάδας | 20.12 - 26.12 Διαβάστηκε , με πέντε νέες παραστάσεις να ανεβαίνουν αυτήν την εβδομάδα. Σ΄αυτά τα Χριστούγεννα, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη, «Μια μέλισσα τον Αύγουστο» σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Λάσκαρη, το διαχρονικό δράμα του Τενεσσί Ουίλλιαμς, «Το Βασίλειο της γης», ένα αστυνομικό θρίλερ με γεύση Άπω Ανατολής δια χειρός των Σύλλα Τζουμέρκα και Γιούλα Μπούνταλη, μια παράσταση με θέμα τον έρωτα από τον Κριστόφ Βαρλικόφσκι με πρωταγωνίστρια την Ιζαμπέλ Ιπέρ, καθώς και την ομάδα Μomix να εκτελεί στην σκηνή του Παλλάς αρμονικές χορογραφίες.



«Μια μέλισσα τον Αύγουστο» @ Vault



Ο Χάρης έχει «χοντρό πρόβλημα», αλλά δεν κάνει κάτι να το ξεπεράσει, να προχωρήσει, να πάει παρακάτω. Φοβάται. Η ζωή του είναι ένας δρόμος με συναισθηματικές λακούβες, μοιράζεται μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Παλεύει με τον εαυτό του καθημερινά, μα ο αγώνας είναι άνισος. Ο καλός Χάρης, που τον εμπιστεύονται και τον αγαπάνε όλοι είναι κατηγορία φτερού, ενώ ο άλλος Χάρης που φοβάται και είναι σε μόνιμο πανικό είναι βαρέων βαρών.



Μια μέλισσα τον Αύγουστο θα είναι η αιτία που ο Χάρης θα βρεθεί αντιμέτωπος με το χειρότερό εφιάλτη του: τον άλλο του εαυτό. Θα βρεθεί σε μια απόμερη παραλία, όπου δεν μπορείς να φτάσεις αλλιώς παρά μόνο με βάρκα, παρέα με τη γυναίκα του Βασούλα, την αδελφή του Χίλντεγκαρντ, αλλά και την ερωμένη του Μαρία. Όλα κυλούν φυσιολογικά, μέχρι τη στιγμή που μια μέλισσα, τσιμπάει τον αλλεργικό Χάρη. Εκείνος ξαφνικά πρήζεται και γίνεται αγνώριστος. Το παραμορφωμένο από την αλλεργία alter ego του θα εγκατασταθεί ανάμεσα σ’ αυτόν, τη γυναίκα του και την ερωμένη του, ανακατεύοντας συναισθήματα, μυστικά κι αλήθειες προκαλώντας πανικό. Ποιός θα επικρατήσει τελικά; Θα τα καταφέρει ο Χάρης να νικήσει τους φόβους του;



Με τους: Βασιλόπουλο Κωνσταντίνο, Καλυβά Μαρία, Κυπριανού Άρη, Μαγκλάρα Δημήτρη, Μανωλάκου Σοφία, Παπακωνσταντίνου Βάλια.



Πρεμιέρα: Δευτέρα 19/12 στο Vault.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Το Βασίλειο της γης» @ Olvio



Ο Τσικ μαθαίνει από τους περαστικούς πως ο Μισισιπής ξεχείλισε και πως σε λίγες ώρες όλη η περιοχή θα έχει εξαφανιστεί. Μόνο όσοι φύγουν μακριά από τα σπίτια τους, έχουν ελπίδα να σωθούν. Ο Τσικ δεν έχει άλλον τόπο, έχει μόνο τη μοναξιά του και αυτό το σπίτι. Έχει μόνο τη μοναξιά του, αυτό το σπίτι και δυο απρόσμενους επισκέπτες. Και δεν προτίθεται να τους αφήσει μόνους.



Ανατρεπτικός, σκωπτικός, μελαγχολικός και υπό τη σκιά της επικείμενης καταστροφής, της μεγάλης πλημμύρας, ο Τενεσσί Ουίλλιαμς παραδίδει ένα αριστούργημα χαρακτήρων εμπνευσμένο από την πατρίδα του, τον βαρύ και ασθενικό Αμερικανικό Νότο. Μια ιστορία σαρκική και κωμική για δυο αδέρφια, που ενσαρκώνουν τη μισισίπια εκδοχή πάνω στον Κάιν και τον Άβελ, και για μία γυναίκα που θα την κερδίσει όποιος ξέρει να επιβιώνει.



Παίζουν οι ηθοποιοί: Παναγιώτα Βλαντή, Ορέστης Τζιόβας, Κρις Ραντάνοφ.



Πρεμιέρα: Δευτέρα 19/12 στο Θέατρο Olvio.



-------------------------------------------------------------------------------------------



«Opus Cactus» @ Παλλάς



Οι Momix επιστρέφουν με το θρυλικό έργο Opus Cactus! Ο χορογράφος Μόουζες Πέντλετον συνδέει αρμονικά τη χλωρίδα και την πανίδα μέσω των σωμάτων των χορευτών, σε μία εμπνευσμένη, «άκρως αισθησιακή και ενόργανη αναπαράσταση» των ασυνήθιστων φυσικών στοιχείων της ζωής και του μικρόκοσμου της ερήμου Σονόρα στην Αριζόνα. Οι θεατρικές παραστάσεις δε σταματούν ούτε κατά την διάρκεια των γιορτώνμε πέντε νέες παραστάσεις να ανεβαίνουν αυτήν την εβδομάδα. Σ΄αυτά τα Χριστούγεννα, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη,σε σκηνοθεσία του, το διαχρονικό δράμα του, ένα αστυνομικό θρίλερ με γεύση Άπω Ανατολής δια χειρός τωνκαι, μια παράσταση με θέμα τον έρωτα από τονμε πρωταγωνίστρια τηνκαθώς και την ομάδανα εκτελεί στην σκηνή τουαρμονικές χορογραφίες.Ο Χάρης έχει «χοντρό πρόβλημα», αλλά δεν κάνει κάτι να το ξεπεράσει, να προχωρήσει, να πάει παρακάτω. Φοβάται. Η ζωή του είναι ένας δρόμος με συναισθηματικές λακούβες, μοιράζεται μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Παλεύει με τον εαυτό του καθημερινά, μα ο αγώνας είναι άνισος. Ο καλός Χάρης, που τον εμπιστεύονται και τον αγαπάνε όλοι είναι κατηγορία φτερού, ενώ ο άλλος Χάρης που φοβάται και είναι σε μόνιμο πανικό είναι βαρέων βαρών.Μια μέλισσα τον Αύγουστο θα είναι η αιτία που ο Χάρης θα βρεθεί αντιμέτωπος με το χειρότερό εφιάλτη του: τον άλλο του εαυτό. Θα βρεθεί σε μια απόμερη παραλία, όπου δεν μπορείς να φτάσεις αλλιώς παρά μόνο με βάρκα, παρέα με τη γυναίκα του Βασούλα, την αδελφή του Χίλντεγκαρντ, αλλά και την ερωμένη του Μαρία. Όλα κυλούν φυσιολογικά, μέχρι τη στιγμή που μια μέλισσα, τσιμπάει τον αλλεργικό Χάρη. Εκείνος ξαφνικά πρήζεται και γίνεται αγνώριστος. Το παραμορφωμένο από την αλλεργία alter ego του θα εγκατασταθεί ανάμεσα σ’ αυτόν, τη γυναίκα του και την ερωμένη του, ανακατεύοντας συναισθήματα, μυστικά κι αλήθειες προκαλώντας πανικό. Ποιός θα επικρατήσει τελικά; Θα τα καταφέρει ο Χάρης να νικήσει τους φόβους του;Βασιλόπουλο Κωνσταντίνο, Καλυβά Μαρία, Κυπριανού Άρη, Μαγκλάρα Δημήτρη, Μανωλάκου Σοφία, Παπακωνσταντίνου ΒάλιαστοΟ Τσικ μαθαίνει από τους περαστικούς πως ο Μισισιπής ξεχείλισε και πως σε λίγες ώρες όλη η περιοχή θα έχει εξαφανιστεί. Μόνο όσοι φύγουν μακριά από τα σπίτια τους, έχουν ελπίδα να σωθούν. Ο Τσικ δεν έχει άλλον τόπο, έχει μόνο τη μοναξιά του και αυτό το σπίτι. Έχει μόνο τη μοναξιά του, αυτό το σπίτι και δυο απρόσμενους επισκέπτες. Και δεν προτίθεται να τους αφήσει μόνους.Ανατρεπτικός, σκωπτικός, μελαγχολικός και υπό τη σκιά της επικείμενης καταστροφής, της μεγάλης πλημμύρας, οπαραδίδει ένα αριστούργημα χαρακτήρων εμπνευσμένο από την πατρίδα του, τον βαρύ και ασθενικό Αμερικανικό Νότο. Μια ιστορία σαρκική και κωμική για δυο αδέρφια, που ενσαρκώνουν τη μισισίπια εκδοχή πάνω στον Κάιν και τον Άβελ, και για μία γυναίκα που θα την κερδίσει όποιος ξέρει να επιβιώνει.Παναγιώτα Βλαντή, Ορέστης Τζιόβας, Κρις Ραντάνοφ.στοΟιεπιστρέφουν με το θρυλικό έργο! Ο χορογράφοςσυνδέει αρμονικά τη χλωρίδα και την πανίδα μέσω των σωμάτων των χορευτών, σε μία εμπνευσμένη, «άκρως αισθησιακή και ενόργανη αναπαράσταση» των ασυνήθιστων φυσικών στοιχείων της ζωής και του μικρόκοσμου της ερήμου Σονόρα στην Αριζόνα. Οι Momix θα παρουσιάσουν ένα έργο με αέναο σκηνικό σουρεαλισμό, ένα τολμηρό παιχνίδι οφθαλμαπάτης, το οποίο θα χορτάσει τις αισθήσεις του κοινού. Έναρξη: Τετάρτη 21/12 στο Θέατρο Παλλάς. Παραστάσεις ως και τη Δευτέρα 26/12. ------------------------------------------------------------------------------------------ «Phaedra's» @ Στέγη

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ μεταμορφώνεται υπο τις οδηγίες του Πολωνού εικονακλάστη, Κριστόφ Βαρλικόφσκι, σε θεά Αφροδίτη και σε Φαίδρα, ιερή πόρνη, ερωτευμένη αυτόχειρας, ασυμβίβαστη σύγχρονη γυναίκα και ζωντανό είδωλο του αυτοκαταστροφικού ερωτικού πάθους. Γιατί οι Φαίδρες είναι ένας παιγνιώδης όσο και μεγαλειώδης σκηνικός στοχασμός για τον έρωτα ανά τους αιώνες.



Ο οχταμελής θίασός του Βαρλικόφσκι εγκιβωτίζεται σε ένα αρχιτεκτονικής υφής σκηνικό απαράμιλλης αισθητικής, όπου ξετυλίγεται μια ιδιοσυγκρασιακή ελεγεία για τον έρωτα, με αναφορές τόσους στους αρχαίους ελληνικούς μύθους όσο και την ποπ κουλτούρα, τη φιλοσοφία και τη σύγχρονη πολιτική.



Με τους: Isabelle Huppert, Agata Buzek, Andrzej Chyra, Alex Descas, Gaël Kamilindi, Norah Krief, Grégoire Léauté, Rosalba Torres Guerrero.



Παραστάσεις: Τρίτη 20/12 ως Πέμπτη 22/12 στη Στέγη.



-------------------------------------------------------------------------------------------





«Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά – ένας δολοφόνος στο Τόκυο» @ Στέγη



Ο ήλιος δύει πίσω από το όρος Φουτζιγιάμα, όταν ο ήχος του τηλεφώνου διακόπτει την ησυχία στην έπαυλη του βιομήχανου Γκόντο. Στην άλλη άκρη της γραμμής, μια άγνωστη φωνή τον ενημερώνει πως έχει απαγάγει τον δεκάχρονο γιο του, Τζουν, ζητώντας σε αντάλλαγμα λύτρα. Ο Γκόντο, προκειμένου να σώσει το παιδί του, διαθέτει χωρίς δεύτερη σκέψη ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, με το οποίο σκόπευε να πάρει στα χέρια του τον πλήρη

έλεγχο της επιχείρησής του, όταν διαπιστώνει πως δεν είναι ο Τζουν που βρίσκεται στα χέρια του αδίστακτου απαγωγέα, αλλά ο γιος του οδηγού του. Τώρα, το δίλημμα για τον βιομήχανο μεγαλώνει: Θα θυσιάσει τους κόπους μιας ζωής ή τη ζωή ενός αθώου αγοριού;



Εμπνευσμένοι από το pulp μυθιστόρημα του Εντ Μακ Μπέιν, Λύτρα για τον Βασιλιά (King’s Ransom), ο Σύλλας Τζουμέρκας και η Γιούλα Μπούνταλη αναβιώνουν τη φουτουριστική φαντασμαγορία του Τόκυο μιας άλλης εποχής, στήνοντας επί σκηνής ένα αγωνιώδες ανθρωποκυνηγητό. H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μεταμορφώνεται σε τόπο εγκλήματος για ένα συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ που απηχεί την αισθητική της trash novel πάνω στη βία και τους ψυχολογικούς κραδασμούς ενός αστικού δράματος χαρακτήρων.



Ηθοποιοί:Χάρης Αττώνης, Κωνσταντίνος Βουδούρης, Θανάσης Δόβρης, Παύλος Ιορδανόπουλος, Ρωμανός Καλοκύρης, Γιούλα Μπούνταλη, Μάκης Παπαδημητρίου, Θάνος Τοκάκης.



Έναρξη: Κυριακή 25/12 στη Στέγη.



Καλά Χριστούγεννα σε όλους!



μεταμορφώνεται υπο τις οδηγίες του Πολωνού εικονακλάστη,, σε θεά Αφροδίτη και σε Φαίδρα, ιερή πόρνη, ερωτευμένη αυτόχειρας, ασυμβίβαστη σύγχρονη γυναίκα και ζωντανό είδωλο του αυτοκαταστροφικού ερωτικού πάθους. Γιατί οι Φαίδρες είναι ένας παιγνιώδης όσο και μεγαλειώδης σκηνικός στοχασμός για τον έρωτα ανά τους αιώνες.Ο οχταμελής θίασός τουΒαρλικόφσκι εγκιβωτίζεται σε ένα αρχιτεκτονικής υφής σκηνικό απαράμιλλης αισθητικής, όπου ξετυλίγεται μια ιδιοσυγκρασιακή ελεγεία για τον έρωτα, με αναφορές τόσους στους αρχαίους ελληνικούς μύθους όσο και την ποπ κουλτούρα, τη φιλοσοφία και τη σύγχρονη πολιτική.Isabelle Huppert, Agata Buzek, Andrzej Chyra, Alex Descas, Gaël Kamilindi, Norah Krief, Grégoire Léauté, Rosalba Torres Guerrero.Παραστάσεις:ωςστηΟ ήλιος δύει πίσω από το όρος Φουτζιγιάμα, όταν ο ήχος του τηλεφώνου διακόπτει την ησυχία στην έπαυλη του βιομήχανου Γκόντο. Στην άλλη άκρη της γραμμής, μια άγνωστη φωνή τον ενημερώνει πως έχει απαγάγει τον δεκάχρονο γιο του, Τζουν, ζητώντας σε αντάλλαγμα λύτρα. Ο Γκόντο, προκειμένου να σώσει το παιδί του, διαθέτει χωρίς δεύτερη σκέψη ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, με το οποίο σκόπευε να πάρει στα χέρια του τον πλήρηέλεγχο της επιχείρησής του, όταν διαπιστώνει πως δεν είναι ο Τζουν που βρίσκεται στα χέρια του αδίστακτου απαγωγέα, αλλά ο γιος του οδηγού του. Τώρα, το δίλημμα για τον βιομήχανο μεγαλώνει: Θα θυσιάσει τους κόπους μιας ζωής ή τη ζωή ενός αθώου αγοριού;Εμπνευσμένοι από το pulp μυθιστόρημα του, οκαι ηαναβιώνουν τη φουτουριστική φαντασμαγορία του Τόκυο μιας άλλης εποχής, στήνοντας επί σκηνής ένα αγωνιώδες ανθρωποκυνηγητό. H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μεταμορφώνεται σε τόπο εγκλήματος για ένα συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ που απηχεί την αισθητική της trash novel πάνω στη βία και τους ψυχολογικούς κραδασμούς ενός αστικού δράματος χαρακτήρων.Ηθοποιοί:Χάρης Αττώνης, Κωνσταντίνος Βουδούρης, Θανάσης Δόβρης, Παύλος Ιορδανόπουλος, Ρωμανός Καλοκύρης, Γιούλα Μπούνταλη, Μάκης Παπαδημητρίου, Θάνος Τοκάκης.Έναρξη:στη Από Θα την βρείτε σε θέατρα και κινηματογράφους να σιγοτραγουδά τραγούδια του Johnny Cash και των Mumford and sons, κρατώντας ανά χείρας κάποιο βιβλίο του Ντοστογιέφσκι! Περισσότερα άρθρα Κωδικός επιβεβαίωσης, γράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα Αξιολόγηση Βαθμός Βαθμολογήστε το άρθρο / 10 ( ) Πόσα αστεράκια να πάρει (1-5); Click εδώ! Πόσα αστεράκια να πάρει (1-5); Click εδώ! Για να αξιολογήσετε επιλέξτε το επιθυμητό αστέρι Κωδικός επιβεβαίωσης, γράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα Λέξεις Κλειδιά θεατρικές πρεμιέρες 5 πρεμιέρες 7 Θέατρο 435 Άρθρα για σένα » « Θεατρική σεζόν 2016-17 Το Θέατρο Της Εβδομάδας | 13.12 - 19.12 Άννα Παπαδάκη

Θεατρική σεζόν 2016-17 Το Θέατρο Της Εβδομάδας | 06.12 - 12.12 Ελένη Ζαρκάδα

Θεατρική σεζόν 2016-17 Το Θέατρο της εβδομάδας | 29.11 - 5.12 Ντέπυ Θεοδοσίου

Θέατρο Τρεις αδερφές @ Θέατρο Πορεία

Θέατρο Τρεις αδερφές @ Θέατρο Πορεία

Θέατρο Τρεις αδερφές @ Θέατρο Πορεία Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.