Μικαέλα Δαρμάνη "Πολλές Φορές" @ Σφίγγα 29/12: Κερδίστε προσκλήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ





Μικαέλα Δαρμάνη



“Πολλές φορές”

στη μουσική σκηνή “Σφίγγα”





Πέμπτη 8, 15, 22 και 29 Δεκεμβρίου





Μια παράσταση με την Μικαέλα Δαρμάνη που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση με έναν τρόπο μοναδικό που μόνο αυτή ξέρει και μπορεί,με την εξαιρετική φωνή της και τη σκηνική της παρουσία.





Η νέα σημαντική ερμηνεύτρια Μικαέλα Δαρμάνη που έγινε γνωστή με τις επιτυχημένες ακουστικές διασκευές του παρελθόντος είναι πλέον οπλισμένη με τον ήχο του μέλλοντος. Από το "Καίγομαι" και την "Αχάριστη" στο "Feeling Good" και στο "I Who Have Nothing" και από το "Συ μου χάραξες πορεία" και το "Badida de coco" στο "Puerto Rico" και στο "Sodade".





Η ατμόσφαιρα που δημιουργεί η Μικαέλα Δαρμάνη στις ζωντανές της εμφανίσεις είναι εκρηκτική, κάθε της εμφάνιση καταλήγει σε μια μοναδική εμπειρία αφού μετατρέπει την σκηνή σε ένα ερωτικό θεατρικό δραματουργικό μονόπρακτο όπου αφήνεται γενναιόδωρα στο παραδομένο κοινό.





Αν είναι κάτι από αυτά που σου μένουν από τις live εμφανίσεις της Μικαέλα είναι ο ηλεκτρισμός στη φωνή, στην κίνηση, στο βλέμμα.





Μαζί της μια εξαιρετική “ομάδα” ταλαντούχων μουσικών:





Γιώργος Θεοδωρόπουλος - Πλήκτρα -ενορχήστρωση

Στάθης Λόντος – ηλ. μπάσο

Μάριος Στέρπης - Κιθάρα

Μανώλης Τόμπρος - τύμπανα





Special guest: Την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, ο εξαίρετος τραγουδιστής Γιώργος Νικητόπουλος





www.facebook.com/MikaelaDarmani/













INFO





Μουσική σκηνή Σφίγγα

Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής

(είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2114096149, 6987844845

sfiggamusic@gmail.com

Ώρα έναρξης: 21.30

Τιμή εισόδου: 12 ευρώ με μπύρα ή κρασί