Motorama: πέντε μικρές συναυλίες συγκροτούν ένα αρκετά μεγάλο κοινό

Οι Motorama δεν άργησαν να ανέβουν στην σκηνή, ενώ πλέον ο χώρος είχε γεμίσει. Το live ξεκίνησε με το "By Your Side" από τον τελευταίο δίσκο, "Dialogues" και συνέχισαν με το "Tell Me". Ενώ το κοινό τους υποδέχτηκε με ενθουσιασμό από τα πρώτα κιόλας λεπτά, φάνηκε να υπάρχει μια αμηχανία. Για μερικά ακόμα κομμάτια, διατηρήθηκε αυτό το κλίμα, οι ίδιοι φαίνονταν πιο αποστασιοποιημένοι, ενώ η φωνή του Vladislav Parshin είχε μια πιο pop χροιά από αυτήν που είχαμε συνηθίσει. Σύντομα βέβαια, όλα άρχισαν να αποκαθίστανται: η σχέση τους με το κοινό έγινε πιο άμεση και ο Vladislav έβγαλε στη φωνή του τον χαρακτήρα των Motorama. Εκπληκτική ήταν η εκφραστικότητα που έβγαλε στην κίνηση του σώματος και στο πρόσωπό του, δείχνοντας να νιώθει το κάθε τραγούδι σε όλη του την ένταση. Το αγαπημένο "One Moment" ήταν από τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς. Η απόκριση του κόσμου ήταν άμεση, ενώ τα χειροκροτήματα και οι επευφημίες σύντομα ενίσχυσαν αυτήν την αμφίδρομη επικοινωνία. Την εμφάνισή τους, έκλεισαν πάλι με ένα τραγούδι από τον τελευταίο τους δίσκο, το "Deep".









Μετά το τέλος της συναυλίας, παρουσίασαν το merch τους, στο οποίο ήταν διαθέσιμοι οι δύο τελευταίοι δίσκοι σε βινύλιο καθώς και cd, τσάντες, μπλούζες, κονκάρδες με το λογότυπο της μπάντας, αλλά και ασπρόμαυρες carte postale. Οι ίδιοι ανέλαβαν τη συναλλαγή με το κοινό, ενώ ήταν ανοιχτοί στην επικοινωνία και υπέγραφαν ότι τους ζητήθηκε.









Επειδή δεν μας έφτασε η μια φορά, την Κυριακή 18/12 τους παρακολουθήσαμε και στην Πάτρα στην τελευταία συναυλία αυτού του μικρού οδοιπορικού, στη Γιάφκα . Εκεί εμφανίστηκαν χωρίς support. Το κοινό που συγκεντρώθηκε ήταν λίγο μικρότερο απ' ότι στην Αθήνα, γεγονός άξιο λόγου, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη διαφορά μεγεθών των δύο πόλεων. Η setlist ήταν ίδια, όμως σε αντίθεση με το live στην Αθήνα, ξεκίνησαν πολύ δυναμικά, με αρκετά ανεβασμένη διάθεση και με το γνώριμο και αναμενόμενο dark ύφος τους μέχρι τέλους.









Μοιράστηκαν μαζί μας την κωδικοποιημένη λίστα τους:

By Your Side Tell Me Sign Wind in Her Hair Above the Clouds I See You Heavy Wave Corona Loneliness Ghost Image Hard Times Holy Day Someone Is Missed Rose in the Vase

Alps Reflection

One Moment To the South

Lottery Deep



Μετά τις Σέρρες, η δεύτερή τους εμφάνιση ήταν στην Αθήνα. Η Death Disco , ένας χώρος που ταίριαζε πολύ στον σκούρο χρωματισμό των ήχων τους, άνοιξε τις πόρτες της το βράδυ της Πέμπτης 15/12. Οι The Bonnie Nettles ανέλαβαν να ζεστάνουν το κοινό που είχε ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται από νωρίς και κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Μια φρέσκια μπάντα που συστάθηκε στην Αθήνα, γεμάτη δυναμισμό και εκρηκτικότητα, με πειραγμένο ’70s ήχο, με στοιχεία ψυχεδελικής και jungle pop μουσικής.