Sleepin Pillow - The Past Is Already Here

Τι θα ακούσεις:

Experimental rock



Τραγούδια που ξεχωρίζουν:

That Girl, Skinny Puppy, Acheron



Βαθμολογία:

7/10



Το 2008 μοιάζει πολύ πρόσφατο, όπως και η κυκλοφορία του πρώτο δίσκου των Sleepin Pillow. Από το “Apples On An Orange Tree”, όμως, έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια και αναπόφευκτα έχουν αλλάξει πολλά, τόσο στο συγκρότημα όσο και στην κοινωνία που το περιβάλλει και αναπόφευκτα το επηρεάζει. Το “The Past Is Already Here” έρχεται με σχεδόν τα μισά τραγούδια από τις προγενέστερες κυκλοφορίες τους για να συνεχίσει την ενδιαφέρουσα πορεία της εξάδας από τη Θεσσαλονίκη και το καταφέρνει χωρίς ωστόσο να ενθουσιάζει.



Αυτό που θα διαβάσει κανείς σε οποιαδήποτε αναφορά στους Sleepin Pillow είναι ο συγκερασμός διάφορων ανατολίτικων μουσικών στοιχείων και τυπικών, ψυχεδελικών ενίοτε, rock θεμάτων. Το “The Black Sea” με τη λύρα που αρμόζει στον τίτλο ήταν – και είναι – το μανιφέστο αυτής της πρότασης, από την οποία το συγκρότημα απομακρύνεται ελαφρώς στην τέταρτη κυκλοφορία του. Η λύρα δεν υπάρχει πουθενά, ενώ η γκάιντα – αν η folk αύρα της μπορεί να γίνει αποδεκτή ως ανατολίτικη επιρροή – στο “Skinny Puppy” προστίθεται στο δυναμικό ξέσπασμα των υπόλοιπων οργάνων χωρίς να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Στην πρόσφατη παρουσίαση του δίσκου στο Fix Factory στη Θεσσαλονίκη το αποτέλεσμα ήταν κάπως καλύτερο από το ηχογραφημένο, πιθανώς εξαιτίας και της οπτικής επαφής, σε ένα τραγούδι που είναι από τις καλύτερες στιγμές του δίσκου.



Η εξ ανατολής επιρροή, όμως, δε γίνεται να είναι τελείως απούσα. Στο άλμπουμ αυτό η επιρροή φανερώνεται περισσότερο μέσω ορισμένων samples και όχι τόσο άμεσα στη μουσική. Το απλοϊκό και πιασάρικο «ριφάκι» στο “In Athens” έρχεται αμέσως μετά το Μάρκο Βαμβακάρη όπως αυτός ακούγεται στο “Αμανές”. Επίσης, λίγα λόγια του φιλόσοφου και συγγραφέα Jiddu Krishnamurti ακούγονται στο τέλος του “Acheron”, το μοναδικό τραγούδι του άλμπουμ χωρίς στίχους. Το συγκεκριμένο είναι μια όμορφη και ενδιαφέρουσα σύνθεση, όπου το «ψυχεδελικό» μπουζούκι δίνει τη θέση του στα εξίσου «χαοτικά» πλήκτρα που σβήνουν σταδιακά κάτω από την ινδική προφορά του προαναφερθέντος.



Ο δίσκος ξεκινάει με το “That Girl”, ένα τραγούδι που μπορεί να μην είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό ή ταιριαστό με το σύνολο, αλλά είναι ό,τι κοντινότερο σε «χιτάκι» έχουν προσφέρει ποτέ οι Sleepin Pillow. Για όσους όμως αρέσκονται στο να ακούνε το Nomik να επαναλαμβάνει «la la la…» – ίσως παραπάνω από όσο χρειάζεται – σε ένα ρυθμό που θυμίζει Raining Pleasure. Στη συνέχεια, τόσο το “Life On Mars” όσο και το “Radical” είναι εξίσου δυναμικά με το “Skinny Puppy” με τις κιθάρες να κυριαρχούν και τα πλήκτρα να προσφέρουν μερικές σποραδικές λεπτομέρειες όταν δε «γεμίζουν» το φόντο.



Το ομώνυμο τραγούδι έρχεται στο κλείσιμο και το νόημά του γίνεται ακόμα πιο εύκολα κατανοητό αυτές τις μέρες που ακολουθούν τη δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου μιας ισχυρής χώρας. Η απαισιόδοξη μα ρεαλιστική ιδέα πως «η ζωή μας κύκλους κάνει» κλείνει το δίσκο και συνοδεύεται από πιο υποτονική μουσική συγκριτικά με τα προηγούμενα τραγούδια, η οποία όμως ταιριάζει στο «the war goes on, it lingers on» και στο κλίμα του τραγουδιού. Αναφορές σε άλλα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας γίνονται και αλλού, όπως για παράδειγμα στο αργόσυρτο εξάλεπτο “I Hate All Gods”, που είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές του δίσκου όσον αφορά στους στίχους.



Το “The Past Is Already Here” είναι διαθέσιμο στο SoundCloud του συγκροτήματος, ενδεχομένως σύντομα και σε περισσότερα γνωστά διαδικτυακά δισκάδικα, κυκλοφορεί όμως και σε CD για όσους ακόμα ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Η έκδοση σε digipak με ένα φύλλο με όλους τους στίχους δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική, συγκριτικά τουλάχιστον με τις δύο πρώτες κυκλοφορίες τους. Παρ’ όλα αυτά, σημασία έχει το περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να μην προτείνει πολλά καινούρια πράγματα και να μην έχει χαρακτηριστικά τραγούδια που θα μείνουν, ακούγεται όμως ευχάριστα στο σύνολό του και προσφέρεται για ακόμα περισσότερες δυνατές στιγμές στις συναυλίες τους.