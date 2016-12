Ανασκόπηση 2016: Ελληνικά Τραγούδια

Πριν διαβάσεις το ακόλουθο άρθρο, κάνε click στην παρακάτω λίστα και ξεκίνησε να ακούς τα 40 τραγούδια της χρονιάς για τους συντάκτες του Mix Grill.







Παράλληλα με τις δισκογραφικές κυκλοφορίες, το 2016 έχει αρκετά καλά τραγούδια από Έλληνες μουσικούς. Οι συντάκτες μας τα άκουσαν και ψήφισαν τα καλύτερα. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν οι ακόλουθοι 10 συντάκτες μας: Δημήτρης Καμπούρης, Ορέστης Καζασίδης, Θωμάς Τζίτζης, Βαγγελης Γκρεκο, Ελένη Ζαρκάδα, Ηρώ Μαούνη, Μανώλης Μαυράκης, Παναγιώτα Κλεάνθους, Δέσποινα Τσιπίδη και Γιώργος Μπαλιώτης.



Δείτε τα 40 καλύτερα κομμάτια του 2016 παρακάτω:



1. Νατάσσα Μποφίλιου - Τα μεθύσια

2. The Boy - To Φιλί

3. Απόστολος Ρίζος - Το ψάρι

- Γιάννης Αγγελάκας & Οι 100οC - Μόνο από τη λύπη σου

5. Echo Train - RYUU.

6. Αλκίνοος Ιωαννίδης - Είν' η αγάπη

7. Gravitysays_i - Quantum Unknown (Riveted Eye)

- Νίκος Πορτοκάλογλου - Αν μια φορά ρωτούσες

9. Παύλος Παυλίδης & B-Movies - Το τέλος του κόσμου

10. Gadless feat. Late Farewell - Love You Like A Fool



11. Σtella - Works For You

12. Maraveyas ilegàl - Φάρος

- Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Όλα είναι για μας

14. Γ. Νταλάρας & Μ. Στόκας - Κλειδαριές

15. Γιάννης Χαρούλης - Το σπίτι που γεννήθηκα

- Μαρίζα Ρίζου - Πες μου

17. Σπύρος Γραμμένος - Τι Με Κοιτάς

18. Katerine Duska - One In A Million

19. Πάνος Παπαϊωάννου & Χρυσόστομος Καραντωνίου - Τα Φώτα Στην Πλατεία

20. Chickn - Aleppo /Jam



- Γιάννης Κότσιρας - Κάθε Φορά

- Ματούλα Ζαμάνη - Πριν

23. Νατάσσα Μποφίλιου - Βαβέλ

24. Απόστολος Ρίζος - Ποια Νίκη

25. No Clear Mind - Starless Night

26. Nightstalker - The Dog That No One Wanted

- Δήμητρα Γαλάνη & Ευστάθιος Δράκος - Το βάλς των χαμένων μετά

- Παύλος Παυλίδης & B-Movies - Έλα Κοντά Μου

29. Σαββέρια Μαργιολά - Τι με κοιτάζεις

30. Cyanna Mercury - There Will Be A Time



31. George Gaudy - Mother

- Μίλτος Πασχαλίδης - Περσείδες

33. Social Waste & Γιάγκος Χαιρέτης - Θα τον αλλάξουμε εμείς

34. Vagina Lips - Never Die

35. Χάρις Αλεξίου - Μια φωνή

36. Chickn - Omens

- The Callas - It's Sunday I'm Bleeding

38. Απόστολος Ρίζος - Δεν είμαστε μόνοι

- Δημήτρης Σαμόλης - Ατάρι

40. Μαρία Παπαγεωργίου - Πουλάκι