Σήμερα οι Sleepin Pillow στο Fuzz

Οι Sleepin Pillow, το πρωτοποριακό 6μελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη και από τις καλύτερες psych-rock μπάντες της χώρας, θα ανέβουν στη σκηνή του Fuzz Live Music Club στις 23 Δεκεμβρίου για μια ιδιαίτερη συναυλία στην οποία θα παρουσιάσουν τα τραγούδια από το νέο τους album, “The Past is Already Here”, σε ένα μοναδικό κι απόκοσμο οπτικοακουστικό θέαμα βασισμένο στις καινούργιες τους δημιουργίες.

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Stiko & Wag



Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, Fuzz Live Music Club (Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αθήνα, 210 3450817, www.fuzzclub.gr).

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

Οι Sleepin Pillow είναι οι: Nomik, Rispa, Aisha Sama, Nick Zakqueline, Antoine και Skinman. Η λέξη κλειδί για να χαρακτηρίσει κανείς τη μπάντα αυτή είναι η πολυμορφία. Είναι από τους λίγους στο είδος τους που καταφέρνουν να εναρμονίσουν ψυχεδελική ροκ, ελληνική κι ανατολίτικη παραδοσιακή μουσική, trip hop κι αγγλόφωνο στίχο. Το “The Past is Already Here”, με 7 upfreshing τραγούδια και 1 instrumental, δε θα μπορούσε ν’ αποτελεί εξαίρεση. Αναφορές σε δρόμους Ρεμπέτικους, δυναμικά ηλεκτρικά rock ηχοτοπία, δυτική ψυχεδέλεια, ανατολίτικη κουλτούρα, στοιχεία της ελληνικής παράδοσης και φυσικά τα φωνητικά του Nomik να διαπερνούν όλα τα κομμάτια. Ένας ακόμα συγκλονιστικός διάλογος μεταξύ κλασικού και μοντέρνου, ένα μεθυστικό ταξίδι στο άπειρο μέσα από μια πλειάδα μουσικών επιρροών.

Το ολόφρεσκο δημιούργημα των Sleepin Pillow καταπιάνεται με την κυκλική ροή που χαρακτηρίζει την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας και την τάση των λαθών της κοινωνίας μας να επαναλαμβάνονται. Ενδεικτικός κι ο τίτλος του που ξεκαθαρίζει την αμεσότητα των καιρών που ζούμε και υπενθυμίζει πως το παρελθόν συνήθως έχει την τάση να εμφανίζεται άλλοτε σαν φάρσα, άλλοτε σαν τιμωρία και σπανιότερα σαν διδαχή. Οι στίχοι, δυνατοί κι εμφανώς συνειδητοποιημένοι, περιγράφουν αλλά και στηλιτεύουν νέα ήθη και αξίες, τους καταναγκασμούς και τη συναισθηματική βία που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος στην καθημερινότητα του. Έντονες οι αναφορές σε κοινωνικά, πολιτικά ζητήματα, θέματα που μας αφορούν διαχρονικά και τείνουν να εμφανίζονται στη πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού με διάφορες μορφές. Ταυτόχρονα καλούν σε πράξεις προκειμένου να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Οι άνθρωποι οφείλουν και πρέπει να αλλάξουν στάση ζωής, ν’ αναθεωρήσουν το αξιακό τους σύστημα προκειμένου να απελευθερωθούν από τις ολέθριες συνέπειες των επαναλαμβανόμενων λαθών.

Πρόκειται για ένα δίσκο δήλωση για τους Sleepin Pillow. Έναν δίσκο σταθμό στη πορεία τους, που σε όλη τη διάρκεια της γεφυρώνει με μοναδικό τρόπο το χθες με το σήμερα, την πολιτισμική κληρονομιά της ανατολής με την καπιταλιστική δύση, τις φόρμες της ηπείρου και του διεσπαρμένου Ελληνισμού μ' αυτές των psychedelic 70’s και indie 90’s του αγγλοαμερικανικού ονείρου.

Ετοιμαστείτε να παραδοθείτε στους post rock ήχους που άλλοτε θα «χάνονται» σε παραδοσιακούς ελληνικούς και ανατολίτικους ρυθμούς και άλλοτε θα στροβιλίζονται σε μια χαοτική ηλεκτρονική θύελλα, μέσα από τα ολόφρεσκα τραγούδια από το νέο τους δίσκο όπως “In Athens”, “I Hate All Gods”, “That Girl”, “Life on Mars”, “Radical”, “The Past Is Already Here”, “Skinny Puppy”, αλλά και παλιότερα όπως “Apples On An Orange Tree”, “Superman’s Blues”, “Amplifier in my heart”, “Holy Monster”, “Pathetic”, “Bring the Sun Back”, “An Idiot’s Point of View” κ.α. καθώς η συνοδεία από το light show και το οπτικό background θα εμπλουτίζουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και δραματικότητα την live εμπειρία.

Μια φορά είναι αρκετή για να σε παρασύρουν!

Δισκογραφία:



"Apples on an Orange Tree" [2008]

“Superman’s Blues” [2010]

“This world is over, it's time for a new one” [2014] EP

“The Past is Already Here” [2016]