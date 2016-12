Μεγάλο αφιέρωμα του BBC στον David Bowie

Εκπομπή: "Radcliffe and Maconie"





Δευτέρα 9 Ιανουαρίου (08:00 - 09:00 ώρα Ελλάδος)

Εκπομπή: "Exploring Life On Mars?"



Ο Martin Kemp, με τη βοήθεια του ειδικού στη μουσική και πρώην A&R της ΕΜΙ, Tris Penna, εξερευνά το αριστουργηματικό τραγούδι του 1971, "Life On Mars?". Με πρόσβαση σε αποκλειστικό ανέκδοτο μουσικό υλικό (όπως το demo του Bowie) και συνεντεύξεις από τον παραγωγό του τραγουδιού Ken Scott, τους μουσικούς που συνόδεψαν την ηχογράφηση του Bowie στο studio και τους Dana Gillespie, Marc Almond, Wendy Kirby, Sophia Anne Caruso.



Τρίτη 10 Ιανουαρίου (17:00 -19:00 ώρα Ελλάδος)

Εκπομπή του Marc Riley



Σε αυτή την ειδική εκπομπή θα ακούσουμε μια συνέντευξη με τον παιδικό φίλο, τραγουδιστή, χορευτή και συνταξιδιώτη του Bowie, Geoff MacCormack, ο οποίος θα μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση του με τον Βοwie. Επίσης, θα παιχτούν αποσπάσματα από την τελευταία ραδιοφωνική συνέντευξη του Bowie που είχε δώσει στον ίδιο τον Marc Riley το 2004.



Παρασκευή 13 Ιανουαρίου (17:00 -19:00 ώρα Ελλάδος)

Εκπομπή του Iggy Pop



Ακούστε το αφιέρωμα του Iggy Pop στον στενό του φίλο.





