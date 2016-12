επικαιρότητα, Cine Νέα Flix It Στη Στέγη: Η Λάμψη Διαβάστηκε Δελτίο Τύπου





ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ Η ΛΑΜΨΗ του Στάνλεϊ Κιούμπρικ – extended version Flix it στη Στέγη #2 —

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου | Μικρή Σκηνή | 20:00 Ακολουθεί ένα πάρτι γεμάτο «Λάμψη» | Athens Avenue Hotel | 22:30

Μπορεί η Blue Monday να θεωρείται η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου, αλλά φέτος ξεπερνάμε τη θλίψη με την πιο τρομακτική ταινία που έγινε ποτέ: τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, στη Στέγη ζούμε μια Blue Monday γεμάτη λάμψη... Ζήστε το φόβο της Λάμψης του Στάνλει Κιούμπρικ με το «Flix it στη Στέγη» σε ψηφιακά επεξεργασμένη κόπια, με 24 επιπλέον λεπτά κομμένων σκηνών, και δείτε νέες μικρού μήκους ταινίες ανερχόμενων Ελλήνων σκηνοθετών εμπνευσμένες από την ταινία.

Τον Ιανουάριο, το Flix it στη Στέγη νιώθει ανατριχίλες... Για μία και μοναδική προβολή, στις 16 Ιανουαρίου, η Λάμψη του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, που χαρακτηρίστηκε ως «η πιο τρομακτική ταινία που έγινε ποτέ», θα ξεδιπλωθεί στην οθόνη, στην extended εκδοχή της, με 24 επιπλέον λεπτά, σε κόπια 4Κ, που υπόσχεται την τελειότερη ποιότητα εικόνας και ήχου. Η Λάμψη του Στάνλεϊ Κιούμπρικ παραμένει πάντοτε –εκτός από μια πολύ τρομακτική ταινία–μια από τις καλύτερες μεταφορές best-seller του Στίβεν Κινγκ στο σινεμά, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του συγγραφέα, ένα εξαίσιο δείγμα ψυχολογικού τρόμου που έμελλε να γίνει κλασικό – περισσότερο κι από το μανιασμένο πρόσωπο του Τζακ Νίκολσον στη διάσημη σκηνή με το τσεκούρι.

Εκμηδενίζοντας τη χρονική απόσταση ανάμεσα στο σωτήριο 1980, όταν βγήκε στις ανυποψίαστες αίθουσες του κόσμου (στην Ελλάδα κυκλοφόρησε στις 22 Δεκεμβρίου του 1980), και το 2016, η ταινία που θα έφερνε τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ πιο κοντά στον τρόμο της συντηρητικής Αμερικής και ακόμη πιο βαθιά στο λαβύρινθο ενός βασανισμένου μυαλού κυκλοφόρησε για πρώτη φορά φέτος στην Αγγλία με τα 24 επιπλέον λεπτά που είχαν προβληθεί προηγουμένως μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πανέμορφη, ιστορική, τόσο μοντέρνα σαν να γυρίστηκε σήμερα (αλλά πάντα από μια ιδιοφυία του σινεμά όπως ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ), η Λάμψη στη νέα της «συσκευασία» αναμένεται να συγκλονίσει ξανά το κοινό που δεν τη χορταίνει, σε όλο το μεγαλείο των 144 λεπτών της και επιβεβαιώνοντας το "Demands to be seen on the big screen" που αναφέρεται στο ολοκαίνουριο trailer.





Μετά την προβολή της Λάμψης, για να εκτονωθεί ο τρόμος, θα διασχίσουμε μαζί την υπόγεια διάβαση της Συγγρού για ένα πολύ ειδικό πάρτι –πού αλλού;– σε ξενοδοχείο, και πιο συγκεκριμένα στο Athens Avenue Hotel (Λεωφ. Συγγρού 182). Εκεί θα προβληθούν πέντε μικρού μήκους ταινίες που γύρισαν, ειδικά για την προβολή-event, πέντε νέοι Έλληνες σκηνοθέτες, εμπνευσμένοι από τη Λάμψη: η Ρηνιώ Δραγασάκη, η Ζακλίν Λέντζου, ο Βασίλης Κεκάτος, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος και ο Γιώργος Φουρτούνης (curator ο Νίκος Πάστρας). Πρόκειται για πέντε δημιουργούς που έως τώρα, με τις μικρού μήκους ταινίες τους, έχουν βάλει ο καθένας τους μια ξεχωριστή σφραγίδα αισθητικής και προθέσεων και μια υπόσχεση για μεγάλες ταινίες! Και ναι, το πάρτι θα έχει ποτό, dj set από τον Felizol, ακόμα και… Room 237. Κρατήστε την ανάσα σας: είστε έτοιμοι για το check in;

www.fischerbeer.gr . Η Fischer, η πιο σινεφίλ μπίρα, θα είναι συνχορηγός στο «Flix it στη Στέγη», ενώ θα μας συντροφεύει απολαυστικά μετά από κάθε προβολή. Βρείτε περισσότερα στη σελίδα της,

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ Σενάριο: Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Ντάιαν Τζόνσον (βασισμένο στο βιβλίο The Shining του Στίβεν Κινγκ) Φωτογραφία: Τζον Άλκοτ Μοντάζ: Ρέι Λοβτζόι Χώρες: Μεγάλη Βρετανία / ΗΠΑ Γλώσσα: Αγγλικά Πρωταγωνιστούν: Τζακ Νίκολσον, Σέλεϊ Ντιβάλ, Σκάτμαν Κρόδερς, Ντάνι Λόιντ Πρώτη προβολή στην Ελλάδα: 22 Δεκεμβρίου 1980

Λίγα λόγια για το «Flix it στη Στέγη» Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνεργάζεται με το κινηματογραφικό site Flix.gr. Από το Δεκέμβριο του 2016 και κάθε μήνα μέχρι το Μάιο του 2017, οι λάτρεις του κινηματογράφου κλείνουν ραντεβού στη Στέγη για μια σειρά προβολών που κρύβουν εκπλήξεις, συστήνουν δημιουργούς και κάνουν το γύρο του κόσμου, προτείνοντας τις εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη. Ανάμεσά τους, υπάρχουν επιλογές από τον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη, ελληνικές ταινίες που αγαπάμε σε πρώτη προβολή, αφιερώματα σε ανεξερεύνητες περιοχές του σύγχρονου κινηματογράφου, η μικρή οθόνη που προκαλεί πλέον τη μεγάλη, κλασικά αριστουργήματα όπως δεν τα έχουμε ξαναδεί, δημιουργοί που δεν ξέχασε ο χρόνος, προβολές για παιδιά τις οποίες θα γεμίσουν οι μεγάλοι. Το ραντεβού όμως θα επεκτείνεται κι εκτός αίθουσας: live performances, μαθήματα κινηματογράφου, εκθέσεις, συναυλίες και ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό θα συνοδεύουν κάθε προβολή προσφέροντας μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία και έναν άλλον τρόπο να βλέπουμε σινεμά. Η πρώτη προβολή ήταν το The Great Eastern των Άρη και Λάκη Ιωνά (The Callas), ενώ ακολούθησαν live performance των The Callas μαζί με τον Lee Ranaldo (Sonic Youth) και πάρτι.

Διοργάνωση: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Flix.gr

Πληροφορίες Στέγη Ιδρύματος Ωνάση Συγγρού 107 Πληροφορίες: 210 900 5 800 16 Ιανουαρίου 2016 | 20:00

Προβολή: Μικρή Σκηνή Έναρξη προβολής 20:00 Διάρκεια ταινίας: 144' Κατάλληλο άνω των 15 ετών

Ένα πάρτι γεμάτο «Λάμψη» 22:30 Ξενοδοχείο Athens Avenue Hotel Συγγρού 182 (απέναντι από τη Στέγη) Εισιτήρια Κανονικό: 7 € Μειωμένο, Φίλος ή Μικρή Παρέα (5-9 άτομα): 6 € Μεγάλη Παρέα (10+ άτομα): 5 € ΑΜΕΑ, Συνοδός ΑΜΕΑ & Άνεργοι: 5 € Ομαδικές κρατήσεις στο 2130178176 και στο groupsales@sgt.gr

Γραμμή εισιτηρίων Τ.: 210 900 5 800 ΔΕ-ΚΥΡ 09:00-21:00 Γραμμή Φίλων της Στέγης Τ.: 213 017 8200 ΔΕ-ΚΥΡ 09:00-20:00

Οι Φίλοι της Στέγης πραγματοποιούν τις αγορές των εισιτηρίων τους μέσα από το ηλεκτρονικό προφίλ τους, κάνοντας login με τον προσωπικό τους κωδικό χρήστη και το password τους, για να ξεκλειδώσουν τις εκπτώσεις και τις προπωλήσεις τους.

Με την υποστήριξη του Tickethour.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Η υπηρεσία print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Τυπώστε το εισιτήριό σας από όπου κι αν βρίσκεστε και μπείτε με αυτό απευθείας στην αίθουσα.

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ Συγγρού 107 Ωράριο λειτουργίας: ΔΕ-ΚΥΡ 09:00-21:00 Γίνονται δεκτές πιστωτικές - χρεωστικές κάρτες Amex,Visa, MasterCard & Diners.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ • ΓΕΡΜΑΝΟΣ & COSMOTE σε όλο το δίκτυο καταστημάτων • IANOS στο κατάστημα οδού Σταδίου

http://www.sgt.gr/gre/SPG1856

Αξιολόγηση Βαθμός Βαθμολογήστε το άρθρο / 10 ( ) Πόσα αστεράκια να πάρει (1-5); Click εδώ! Πόσα αστεράκια να πάρει (1-5); Click εδώ! Για να αξιολογήσετε επιλέξτε το επιθυμητό αστέρι Κωδικός επιβεβαίωσης, γράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα Λέξεις Κλειδιά Η Λάμψη Stanley Kubrick The Shining Jack Nicholson ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 3 Άρθρα για σένα » « επικαιρότητα, Cine Νέα ΣΙΝΕΜΑ / FLIX IT ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ Δεκέμβριος 2016 - Μάιος 2017

επικαιρότητα, Cine Νέα ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ - IN-EDIT: 20-23 Οκτωβρίου Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.