Η Μάγια η μέλισσα για πρώτη φορά στους κινηματογράφους!

Μια φιλία πιο γλυκιά και από μέλι!

Η Μάγια, η μικρή μέλισσα με τη μεγάλη καρδιά, γίνεται για πρώτη φορά ταινία και παρασύρει μικρούς και μεγάλους σε μία επική περιπέτεια!

Η μικρή Μάγια μπορεί να βγήκε μόλις απ’ το αυγό της, αλλά είναι ένας σίφουνας, γεμάτος περιέργεια, που σε καμία περίπτωση δεν θέλει να υπακούσει στους κανόνες της κυψέλης. Ένας από αυτούς είναι να μην εμπιστεύεται τις σφήκες και τα άλλα έντομα που ζουν πέρα από το λιβάδι. Η Μάγια όμως δεν μπορεί παρά να κάνει φιλίες με τον Φλιπ, την ακρίδα, τον Κερτ το σκαθάρι ακόμα και τον Στινγκ, τη νεαρή σφήκα! Μία ατρόμητη παρέα που όμως οι άλλες μέλισσες δεν βλέπουν με καλό μάτι… Όταν κάποιος κλέβει τον βασιλικό πολτό, όλες οι υποψίες πέφτουν στις σφήκες και η Μάγια μπαίνει στο στόχαστρο ως συνεργός τους. Μόνο ο καλόκαρδος Βίλυ την πιστεύει και την βοηθάει να λύσουν το μυστήριο, παρέα με τους υπόλοιπους φίλους της. Μετά από ένα μεγάλο και περιπετειώδες ταξίδι, η Μάγια, ο Βίλυ και η υπόλοιπη παρέα θα ανακαλύψουν τον πραγματικό φταίχτη και θα καταφέρουν να φιλιώσουν τους κατοίκους του μεγάλου και πλούσιου λιβαδιού.

Η ταινία είναι βασισμένη στο παιδικό βιβλίο, που αγαπήθηκε από γενιές και γενιές σε όλο τον κόσμο, «Οι περιπέτειες της Μάγια της Μέλισσας», του Γερμανού συγγραφέα Βάλντεμαρ Μπόνσελς. Το βιβλίο δημοσιεύτηκε το 1912, έγινε παγκόσμιο best seller και έχει μεταφραστεί σε πάνω από 40 γλώσσες. Στα 70s, η Μάγια η μέλισσα κατέκτησε με τις περιπέτειες της την μικρή οθόνη και προβλήθηκε σε αμέτρητους τηλεοπτικούς σταθμούς ανά τον κόσμο, για να φτάσει μέχρι και σήμερα, να είναι ένας από τους πιο δημοφιλής και αγαπητούς παιδικούς χαρακτήρες από μικρούς και μεγάλους.

Για πρώτη φορά, στην πολυετή ύπαρξή της, η Μάγια πρωταγωνιστεί στη μεγάλη οθόνη, σε μία αξιαγάπητη ταινία για όλη την οικογένεια!



Με την υποστήριξη του GOETHE-INSTITUT.



Στοιχεία:

Σκηνοθεσία: Άλεξ Στάντερμαν. Παραγωγή: Γερμανία, Αυστραλία Γλώσσα: Ελληνικά / Μεταγλωττισμένο Είδος: Κινούμενα Σχέδια. Διάρκεια: 88’ 2015. Έγχρωμο

Ηλικίες: 3+

Μετάφραση: Φάνη Καρόζη Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κακκανάς

Διανομή: " Mάγια - Δεσποινίς Κασσάνδρα" Ιφιγένεια Στάϊκου " Στίνγκ - Βασική σύμβουλος" Στεφανία Φιλιάδη " Βίλυ - Βασίλισσα" Βούλα Κώστα " Άρνι - Κρόουλι" Ποίμης Πέτρου " Φλιπ - Κερτ" Κωνσταντίνος Κακκανάς " Μπάρνι - Αρχηγός μελισσών" Νίκος Παπαδόπουλος " Χανκ - Σκώρος" Βασίλης Μηλιός " Θέκλα - Νοσόκομα" Εβελίνα Αραπίδη

Τραγούδια: Στίχοι Σταύρος Σταύρου

Τραγουδούν: Ποιμής Πέτρου, Ιωάννα Μόρφη Μουσική διδασκαλία Ποίμης Πέτρου

