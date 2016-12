επικαιρότητα, Cine Νέα Έφυγε από τη ζωή η Carrie Fisher Διαβάστηκε George Michael , ένα ακόμη διάσημο πρόσωπο έφυγε από κοντά μας. Πιο συγκεκριμένα πριν από λίγες ώρες "αποχαιρέτησε" τη ζωή η Carrie Fisher, που για πολλούς είναι σίγουρα γνωστή ως Princess Leia από το σύμπαν του Star Wars. Η 60χρονη ηθοποιός κατέληξε λίγες μέρες μετά από ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε την προηγούμενη Παρασκευή.

Λίγο καιρό πριν, η Carrie Fisher βρισκόταν στα γυρίσματα της επερχόμενης νέας ταινίας "Star Wars: Episode VIII", ενώ αυτές τις ημέρες προωθούσε την αυτοβιογραφία της με τίτλο "The Princess Diarist".

Ο κινηματογραφικός αδερφός της Carrie Fisher, Mark Hamill εμφανώς λυπημένος ανάρτησε το παρακάτω τουίτ.

no words #Devastated pic.twitter.com/R9Xo7IBKmh — Mark Hamill (@HamillHimself) 27 Δεκεμβρίου 2016

