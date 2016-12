επικαιρότητα, Cine Νέα Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Carrie Fisher, Debbie Reynolds Διαβάστηκε Debbie Reynolds, ηθοποιός και τραγουδίστρια με μεγάλη καριέρα στο Hollywood τη δεκαετία του '50 και μητέρα της Carrie Fisher, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών πριν λίγες ώρες, μία μέρα μετά τον θάνατο της αγαπημένης της κόρης.

Η star του "Singin' in the Rain" και "The Unsinkable Molly Brown" υπέστη εγκεφαλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή λίγη ώρα μετά. Ο γιος της Todd Fisher είπε πως τα τελευταία λόγια της μεγάλης καλλιτέχνιδας ήταν "Moυ λείπει τόσο πολύ. Θέλω να είμαι με την Carrie...".

Η Carrie Fisher είχε πει για τη μητέρα της στο παρελθόν: "Είναι μία εξαιρετικά δυναμική γυναίκα. Θαυμάζω τη μητέρα μου πάρα πολύ!".

Τα λόγια είναι περιττά σε τέτοιες στιγμές. Δύο τεράστιες απώλειες για μια οικογένεια αλλά και για τον καλλιτεχνικό χώρο. Ας αναπαυτούν οι ψυχές τους...