"The Son": Νέα δραματική σειρά με τον Pierce Brosnan

Η σειρά θα διαδραματίζεται σε δύο ταυτόχρονες χρονικές περιόδους. Ο Jacob Lofland θα υποδύεται τον Eli σε νεαρή ηλικία, ο οποίος έχει απηχθεί και κατηχείται από μία φυλή των Κομάντσι περί το 1849. Εξήντα χρόνια αργότερα, θα έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό επιχειρηματία με μεγάλη επιρροή που αγωνίζεται για να διατηρήσει την οικογενειακή επιχείρηση.





Δείτε το trailer της σειράς:









O Brosnan δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο του pater familias Eli αλλά αντικατέστησε τον Sam Neill ο οποίος είχε πρωτοεισαχθεί στο καστ τον Μάρτιο του 2016, ωστόσο εγκατέλειψε για προσωπικούς ρόλους. Αυτός λοιπόν θα είναι ο πρώτος μεγάλος ρόλος στην τηλεόραση για τον πρώην πράκτορα 007 μετά τoν ρόλο του στη σειρά του '80, "Remington Steele". Στο μεταξύ, έχει κάνει και κάποια περάσματα από τις μίνι σειρές "Around the World in 80 Days", "Heritage Minutes" και "Βag of Bones". Όσον αφορά τα κινηματογραφικά πλάνα του ηθοποιού, αυτά περιλαμβάνουν τις ταινίες "The King’s Daughter", "The Foreigner" -μαζί με τον Jackie Chan- και "The Only Living Boy in New York" για το 2017.





Στο "The Son" θα δούμε επίσης τους Henry Garrett, Shane Graham ("Boyhood", "Girl on the Edge"), Electra Avellan ("Deathproof") κ.ά.

επιστρέφει στην τηλεόραση στη νέα δραματική σειρά του καναλιού. Bασισμένη στο ομότιτλοτου, η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα παρακολουθεί τονστον ρόλο του, του αρχηγού μιας πλούσιας πατριαρχικής οικογένειας του Texas. Ένα πρώτοτης νέας σειράς που θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2017 μόλις κυκλοφόρησε.