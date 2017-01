Γιατί το 2016 είχε τους περισσότερους θανάτους μεγάλων μουσικών τα 41 τελευταία χρόνια;

1980

Αφού σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, θα πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό το μικρό αφιέρωμα ήταν σε μεγάλο βαθμό έτοιμο εδώ και εβδομάδες. Όμως, δε γινόταν να μην περιμένω να φύγει αυτή η χρονιά, γιατί την είχε φοβηθεί το μάτι μου..., αν λάβουμε υπόψη τους σημαντικούς ανθρώπους του χώρου που έφυγαν την περσινή (πλέον) χρονιά. Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο τουκαι του, ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΣΤΙΣ 5 (1975-2005) και σερφάροντας στη Wikipedia, συγκέντρωσα παρακάτω τους σημαντικούς μουσικούς από την Ελληνική και την Ξένη σκηνή, που έφυγαν από τη ζωή κάθε χρονιά. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η σημαντικότητα των μουσικών βασίζεται στο προσωπικό μου κριτήριο.Έτσι, τα 41 τελευταία χρόνια, οι 6 χειρότερες χρονιές ήταν το, το, το, το, τοκαι το. Πιο συγκεκριμένα:John Lennon, John Bonham (Led Zeppelin), Bon Scott (AC/DC), Ian Curtis.Kurt Cobain (Nirvana), Μάνος Χατζιδάκις, Μελίνα Μερκούρη, Henry Mancini.Ronnie James Dio (Dio, Black Sabbath, Rainbow, Elf), Paul Gray (Slipknot), Captain Beefheart, Solomon Burke.Amy Winehouse, Gary Moore, Νίκος Παπάζογλου, Μανώλης Ρασούλης.Δημήτρης Μητροπάνος, Whitney Houston, Etta James, Lucio Dalla, Donna Summer, Άλκης Αλκαίος, Adam MCA Yauch (Beastie Boys).David Bowie, Leonard Cohen, Prince, George Michael (Wham!), Θάνος Ανεστόπουλος (Διάφανα Κρίνα), Sharon Jones, Glenn Frey (Eagles), George Martin (The Beatles, America).Είναι προφανές ότι τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι σημαντικών μουσικών είναι περισσότεροι, γιατίκαι έτσι αυξάνεται η σημαντικότητα και η απήχηση κάποιων καλλιτεχνών. Παράλληλα, είναι γεγονός ότι, άρα και πιο κοντά στη δύση της ζωής τους.(28), Louis Jordan, Bob Wills, Greg Thain (27), Peter Ham.: Percy Faith, Sal Mineo, Florence Ballard (Supremes), Paul Kossof (Free), Keith Relf (Yardbirds), Tommy Bolin (Deep Purple - 25)., Cassie Gaines, Steve Gaines & Ronald Van Zant των Lynyrd Skynyrd, Guy Lombardo.: Keith Moon, Tery Cath (Chicago), Sandy Denny.(21), Nino Rota.(23), Jimmy Durante, Keith Godchaux (Grateful Dead)., Bill Halley, Roy Brown., James Honeyman-Scott (Pretenders - 25), John Belushi, Tommy Tucker, Harry Mills, Alex Harvey., Bill Fury, Perez Prado, Dennis Wilson (Beach Boys), Peter Farndon (Pretenders)., Alexis Corner, Jackie Wilson, Ral Donner, Philippe Wynne (Spinners), Gordon Jenkins.: Anton Karas, David Byron (Uriah Heep), Larry Clinton, Johnny Desmond, Ricky Wilson (B-52s), Rick Nelson (25), Joe Turner, Ian Stewart., Richard Manuel (Band), O'Kelly Isley (Isley Brothers), Linda Creed, Hugo Peretti., Buddy Rich, Leroy Holmes, Woody Herman, Paul Butterfield., Dave Prater, Roy Buchanan, Brook Benton.: Eddie Heywood, John Cippolina, Roy Eldridge, Archie Bleyer, Keith Whitley.(Creedence Clearwater Revival), Allen Cllins (Lynyrd Skynyrd), Brent Mydland (Grateful Dead), Johnny Ray, Cornell Gunter (Coasters)., Steve Marriot (Small Faces), Steve Clark (Def Leppard), Rob Tyner (MC5), David Ruffin (Temptations), Jacques Morali (Village People), Johnny Thunders (New York Dolls).: Roger Miller, Earl Van Dyke (Funk Brothers), Willie Dixon, Jeff Percaro (Toto), Ronnie Bond (Troggs), Jerry Nolan (New York Dolls)., Michael Clarke (Byrds), Roy Gillen (Black Sabbath), Eddie Hazel (Parliament, Funkadelic).Phil Lynott, Fred Smith (MC5), Nicky Hopkins, "Papa" John Creach., Easy-E (NWA), Melvin Franklin (Temptations), Jerry Garcia (Grateful Dead), Selena., Bob Collins (Charlatans), Bernard Edwards (Chic), Jonathan Melvoin (Smashing Pumpkins), Paul Weston, Jeffrey Lee Pierce (Gun Club), John Panozzo (Styx)., Nusrat Fateh Ali Khan, Ronnie Lane (Small Faces), Richard Berry, Randy California (Spirit)., Carl Perkins, Sonny Bono (Sonny & Cher), Tim Kelly (Slaughter), Carl Wilson (Beach Boys)., Joe Higgs, Curtis Knight, Anthony Newley, Dirk Bogarde, Rick Danko (Band)., Benjamin Orr (Cars), Dennis Danell (Social Distortion), Ofra Haza, Tex Beneke., John Philips (Mamas and the Papas), Rufus Thomas (Mamas and the Papas), James Carr, Tommy Flanagan, Jay Livingston, Isaac Stern., John Entwistle (Who), Johnny Griffith, Jam Master Jay (Run DMC), Zal Yanovsky (Lovin' Spoonful)., Sam Philips, Celia Cruz, Compay Segundo, Elliott Smith, Robert Palmer, Don Gibson, Tony Thompson (Chic)., Bruce Palmer (Buffalo Springfield), Paul Atkinson (The Zombies), Arthur Kane (New York Dolls)., Spencer Dryden (Jefferson Airplane), Paul Hester (Crowded House, Split Enz), David Wayne, Renaldo Benson (The Four Tops), Nick Hawkins (Big Audio Dynamite)., Wilson Pickett (The Falcons), Billy Preston, Vince Welnick (The Grateful Dead), Claydes Charles Smith (Kool & the Gang), Boz Burrell (Bad Company, King Crimson), Etta Baker.: Denny Doherty (The Mamas & the Papas), Donnie Brooks, Mark St. John (Kiss), Jim Ford, Ike Turner (Kings of Rhythm, Ike & Tina Turner)., Scot Halpin (The Who), Mikey Dread (The Clash), Danny Federici (Bruce Springsteen and the E-Street Band), Paul Davis, Cherry Smith (The Wailers), Richey Edwards (Manic Street Preachers)., Vic Chesnutt, Billy Powell (Lynyrd Skynyrd), Lux Interior (The Cramps), Dewey Martin (Buffalo Springfield), John Mayhew (Genesis), Rowland S. Howard (The Birthday Party)., Mallia Franklin (Parliament), Mark Linkous (Sparklehorse), Malcolm McLaren (Manager των Sex Pistols), Marvin Isley (The Isley Brothers), Garry Shider, Catfish Collins (Parliament-Funkadelic), Peter Quaife (The Kinks), Bobby Hebb, John King (Steve Miller Band)., Michael Starr (Alice in Chains), Joe Morello, Alex Kirst, Don Kirsner, Gladys Horton, David Mason, Cesaria Evora, Clarence Clemons, Dan Peek (America), Kurt Sanderling, Johnny Otis, Jon Lord (Deep Purple), Robin Gibb (Bee Gees), Jenni Rivera, Andy Williams, Dorothy McGuire, Μιχάλης Μενιδιάτης., Richie Havens, Πόλυ Πάνου, Ζορζ Μουστακί, Φώτης Πολυμέρης., Τζένη Βάνου, Σπύρος Ζαγοραίος, Phil Everly (The Everly Brothers), Claudio Abbado, Λάκης Παππάς., Kurt Masur.John Berry (Beastie Boys), Nick Menza (Megadeth), Jimmy Bain (μπασίστας των Rainbow και DIO), Alan Vega (Suicide), Vanity, Dale Griffin (Mott the Hopple), Kevin Junior (Chamber Strings), Black (Colin Vearncombe), Giorgio Gomelsky (Manager των Rolling Stones, The Yardbirds, The Paramounts), Dan Hicks (The Charlatans), Paul Gordon (The B-52's), Leon Russell, Νίκος Τριανταφυλλίδης.