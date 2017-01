Γιατί ο Matthew McConaughey απέρριψε τους "Φύλακες του Γαλαξία";

sequel του megablockbuster, "Guardians of the Galaxy" , στον αδιευκρίνιστο ρόλο ενός κακού της Marvel. Με τους πιο πρωτοκλασάτους ηθοποιούς των καιρών να περνούν ένας ένας από το Marvel Cinematic Universe, είναι απορίας άξιο γιατί ο McConaughey να αρνήθηκε και τη δική του είσοδο. Σε πρόσφατη συνέντευξή του σχολίασε αυτό καθώς και γιατί το project του "The Dark Tower" που τελικά επέλεξε του φάνηκε πιο ενδιαφέρον. Στα τέλη του '15 είχε γίνει γνωστό πως ο Τεξανός ηθοποιός είχε απορρίψει μία συμμετοχή στοτουστον αδιευκρίνιστο ρόλο ενός κακού της Marvel. Με τους πιο πρωτοκλασάτους ηθοποιούς των καιρών να περνούν ένας ένας από το, είναι απορίας άξιο γιατί ονα αρνήθηκε και τη δική του είσοδο. Σε πρόσφατη συνέντευξή του σχολίασε αυτό καθώς και γιατί το project τουπου τελικά επέλεξε του φάνηκε πιο ενδιαφέρον.





"Μου αρέσουν οι 'Φύλακες του Γαλαξία' αλλά αυτό που εισέπραξα ήταν το εξής: 'Είναι μια επιτυχημένη συνταγή και τώρα μπορούμε να κάνουμε χώρο για ένα ακόμη μεγάλο όνομα.' Με λίγα λόγια, ένιωσα σαν μία τροποποίηση, μία προσθήκη. Από την άλλη, το σενάριο του 'The Dark Tower' ήταν καλογραμμένο, μου άρεσε ο σκηνοθέτης και η ματιά του στα πράγματα και θα μπορούσα να υποδυθώ τον Δημιουργό, τον συγγραφέα του 'Ο άνδρας με τα μαύρα' γνωστό και ως 'Διάβολο' σε αυτή τη version του μυθιστορήματος του Stephen King", δήλωσε ο ηθοποιός. Και συνέχισε λέγοντας πως "είναι ένα φανταστικό θρίλερ που λαμβάνει χώρα σε μία άλλη σφαίρα, ένα εναλλακτικό αλλά γειωμένο σύμπαν. Για παράδειγμα, το όπλο του πρωταγωνιστή δεν είναι ένα φωτόσπαθο ή κάτι σχετικό αλλά απλά ένα πιστόλι. Μου άρεσε που μπορώ να προσεγγίζω τον χαρακτήρα μου σαν να είναι ο Διάβολος που απλά περνάει καλά και που εξοργίζεται από την ανθρώπινη υποκρισία, όπου την εντοπίζει!".





Αυτό που συμπεραίνει κανείς από τα λεγόμενα του είναι πως μάλλον ο McConaughey ένιωσε πως στο "Guardians of the Galaxy Vol. 2" δεν θα είχε τον ίδιο ουσιαστικό ρόλο που έχει στην ταινία του Nikolaj Arcel ("The Girl with the Dragon Tattoo", "A Royal Affair") και επίσης, αυτή η ταινία ανοίγει μεγάλη προοπτική για εκείνον μια και συζητήσεις γίνονται για τη μεταφορά στην τηλεόραση μίας spinoff σειράς της. Να σημειωθεί πως στην ταινία πρωταγωνιστεί μαζί με τους Idris Elba, Katheryn Winnick και Abbey Lee.





O "Σκοτεινός Πύργος" θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Ιουλίου αυτής της χρονιάς, ενώ οι "Φύλακες" θα έχουν κυκλοφορήσει από τον φετινό Μάιο με τον Sylvester Stallone σε ρόλο έκπληξη.