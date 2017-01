Ανασκόπηση 2016: Ξένες συναυλίες

Ας θυμηθούμε για αρχή ότι τα ετήσια καθιερωμένα φεστιβάλ (Rockwave, Ejekt) δεν διεξάχθηκαν σε συνεχόμενες ημέρες αλλά χωρίστηκαν σε ξεχωριστές ημέρες ανά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό συνέβη κυρίως για να μπορούν να οργανωθούν οι εμφανίσεις μεγάλων ονομάτων όπως οι The Last Shadow Puppets και Muse.Μεγάλη επιτυχία του Rockwave ήταν η πρώτη ημέρα του φεστιβάλ με τουςκαι. Τρία ονόματα με διαφορετικό κοινόπου ικανοποίησαν όμως απόλυτα όλους τους παρευρισκόμενους. Μικρή απογοήτευση της ημέρας ο Alex Turner των Last Shadow Puppets που δεν έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Διαβάστε εδώ την πλήρη ανταπόκρισή μας. Τη δεύτερη μέρα του Rockwave εμφανίστηκαν στο Terra Vibe ηκαι οι. Η Lana έκανε μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση χωρίς κάτι παραπάνω, ενώ οι Allah-Las που κατάλαβαν ότι έχουν μεγάλο κοινό στην Ελλάδα, ήρθαν πάλι το Νοέμβριο για ένα μίνι τουρ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο.Το έτερο καθιερωμένο καλοκαιρινό φεστιβάλ,, οργάνωσε δύο συναυλιακές ημέρες για δεύτερη φορά στην ιστορία του (η άλλη ήταν το 2009). Οι εμφανίσεις της πρώτης ημέρας (8 Ιουλίου) με Editors και James αν και ήταν πολύ καλές, επισκιάστηκαν από το μεγαλύτερο όνομα του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού, τους, που εμφανίστηκαν στην πλατεία Νερού στις 23 Ιουλίου μπροστά σε σχεδόν 30.000 κόσμο.Η εμφάνιση των Muse ήταν τονωτική για το συναυλιακό κόσμο μιας και είχαμε καιρό να δούμε στην Ελλάδα ένα τόσο μεγάλο (τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά) όνομα στην ακμή της καριέρας του. Διαβάστε εδώ την πλήρη ανταπόκρισή μας για την -όπως ήταν αναμενόμενο- μεγαλύτερη συναυλία της προηγούμενης χρονιάς.Το 2016 έκανε την εμφάνισή του ένα νέο φεστιβάλ, που όπως αποδείχτηκε, έκανε πολύ καλή πρεμιέρα. Η ομάδα του Fuzz ξεκίνησε τοδιοργανώνοντας εμφανίσεις πολύ δημοφιλών στο ελληνικό κοινό καλλιτεχνών, όπως οικαι. Αν και εισπρακτικά δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει το Ejekt με τους Muse ή το Rockwave με Last Shadow Puppets, κατάφερε να μείνει στο μυαλό όλων όσοι βρέθηκαν στην πλατεία Νερού. Ειδικότερα, η εμφάνιση της PJ Harvey στις 7 Ιουνίου κέρδισε πολύ καλές κριτικές, όπως και εκείνη των Sigur Rós στις 13 Ιουνίου.Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και φέτος διοργανώθηκε το πιο εναλλακτικό και για πολλούς καλύτερο φεστιβάλ, το. To μοναδικό που διοργανώθηκε φέτος το χειμώνα στο κέντρο της Αθήνας, αποτελεί την εναλλακτική πρόταση απέναντι στα πιο mainstream καλοκαιρινά φεστιβάλ. Φέτος παρουσίασε στο Αθηναϊκό κοινό δυο μεγάλα ονόματα της μουσικής, τουςκαι τους, οι οποίοι όμως δεν απέδωσαν όπως περιμέναμε. Μαζί τους πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες που εκπροσώπησαν άξια την ηλεκτρονική μουσική όπως οι Prefuse 73, Zomby, Ellen Alien και Optimo (Espacio). Μεγάλη έκπληξη του φεστιβάλ οι Γάλλοι, που μετά από την εμφάνισή τους αύξησαν κατά πολύ τον αριθμό των θαυμαστών τους στη χώρα μας.To Mix Grill κάλυψε τα παραπάνω φεστιβάλ. Δείτε εδώ τις ανταποκρίσεις μας.Πολλή κουβέντα έγινε τη χρονιά που μας πέρασε για την εμφάνιση του αγαπημένου του ελληνικού κοινούστο Ηρώδειο. Μετά από μια μίνι περιοδεία τον περασμένο Απρίλιο, με τέσσερις συναυλίες σε Ηράκλειο, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, επέστρεψε με δυο sold out εμφανίσεις σε ένα χώρο που δεν περιμέναμε ποτέ να τον δούμε. Το Ηρώδειο γέμισε και όσοι βρέθηκαν εκεί θα θυμούνται αυτές τις στιγμές για πολύ καιρό.Ένα από εκείνα τα sets που έγινε την ώρα που έπρεπε και που σίγουρα θα μνημονεύεται για καιρό, είναι επίσης και αυτό τωνστο Gazi Music Hall (12 Δεκεμβρίου), συναυλία που ενθουσίασε τους περισσότερους Αξίζει ακόμα να σημειωθεί η συναισθηματική εμφάνιση της θρυλικής Patti Smith στις 25 Ιουνίου στο Pireaus Academy, η εμφάνιση της LP στην Τεχνόπολη (23 Σεπτέμβρη) και των Tindersticks σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Εκτός από τον Νορβηγόπου βρέθηκε έξι φορές στη χώρα μας το 2016, οι παλιοί γνώριμοικαι, έκαναν το καθιερωμένο πέρασμά τους, με επιτυχημένες συναυλίες. Οι James και οι Editors συναντήθηκαν μεταξύ τους και μαζί μας στη σκηνή του Εjekt στην Πλατεία Νερού (8 Ιουλίου) και μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις , όπως έκαναν και οι Scorpions στο ίδιο μέρος στις 20 Ιουλίου Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το πιο πιστό συναυλιακό κοινό, δηλαδή οι άνθρωποι που ακούν heavy rock/metal δεν έμειναν ευχαριστημένοι με τις επιλογές των διοργανωτών συναυλιών. Οιτους ευχαρίστησαν, όπως και το, οι, οι, οικαι οι, αλλά σίγουρα θέλαμε κάτι μεγαλύτερο.