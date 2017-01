Song to Song: Νέα ταινία με R. Mara, R. Gosling & M. Fassbender

Το "Song to Song" λοιπόν -όπως μετονομάστηκε μετά τους τίτλους "Lawless" και τον τελευταίο "Weightless"- περιλαμβάνει ένα καστ που όμοιο του δεν βλέπουμε συχνά. Oι Rooney Mara, Ryan Gosling, Michael Fassbender, Christian Bale, Cate Blanchett, Haley Bennett, Natalie Portman, Val Kilmer, Benicio Del Toro, Clifton Collins Jr., Angela Bettis, Bérénice Marlohe και Holly Hunter φαίνεται πως έχουν ήδη πάρει μέρος στα γυρίσματα του δράματος με στοιχεία μιούζικαλ που περιλαμβάνει δύο πολύ ενδιαφέροντα ερωτικά τρίγωνα, εκτός αν κάποιους ο Malick αποφασίσει να... τους κόψει στο μοντάζ! Πιο αναλυτικά, η επίσημη υπόθεση της ταινίας έχει ως εξής: Σε αυτή τη σύγχρονη ιστορία αγάπης που λαμβάνει χώρα στη μουσική σκηνή του Austin του Texas, δύο μπλεγμένα ζευγάρια, δύο τραγουδοποιοί που δύσκολα τα βγάζουν πέρα, η Faye (Rooney Mara) και ο BV (Ryan Gosling) καθώς και ο μουσικός μεγιστάνας Cook (Michael Fassbender) και η σερβιτόρα την οποία παγιδεύει (Natalie Portman), κυνηγούν την επιτυχία μέσα σε ένα rock 'n' roll σκηνικό αποπλάνησης και προδοσίας.





H πρώτη φωτογραφία από την ταινία με τους Mara, Gosling και Fassbender είναι αυτή:









Με την ταινία λοιπόν να τοποθετείται στη μουσική σκηνή του Austin και μέρος της να έχει πράγματι γυριστεί κατά τη διάρκεια του Austin City Limits Festival, δεν θα λείψει το πλήθος από μουσικά guests. Αυτά περιλαμβάνουν ονόματα όπως οι Patti Smith, Lykke Li, Florence Welch of Florence and the Machine, the Black Lips, Iggy Pop και οι Red Hot Chili Peppers!





Η ταινία θα κάνει την αμερικανική της πρεμιέρα στις 17 Μαρτίου του 2017!





O δημιουργόςστη διάρκεια των ετών 1973 έως και 2012 είχε σκηνοθετήσει6 ταινίες, οι οποίες σχεδόν όλες θεωρούνται πολύ αξιόλογα κινηματογραφικά επιτεύγματα (βλ. "Badlands", "The Thin Red Line", "The Tree of Life") και υπήρξε υποψήφιος για 3 βραβεία Όσκαρ! Ωστόσο, για κάποιον ανεξήγητο λόγο η τελευταία 4ετία αποδεικνύεται καθόλα παραγωγική για τον 63χρονο low profile δημιουργό, ο οποίος κυκλοφόρησε τοτο 2015, ακολούθησε η πρεμιέρα τουφέτος και ετοιμάζει το νέο του πολεμικό δράμα "Radegund" για το 2018, το οποίο θα ακολουθεί την κυκλοφορία τουνωρίτερα μέσα στη χρονιά.