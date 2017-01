Χρυσές Σφαίρες 2017 - Οι νικητές

Μόλις 8 ημέρες πέρασαν από τον ερχομό του 2017 και έχουμε ήδη τους πρώτους μεγάλους κερδισμένους σε κινηματογράφο και τηλεόραση, μια και έλαβε χώρα η 74η απονομή των -λαμπερών όπως κάθε χρόνο- Χρυσών Σφαιρών στο Beverly Hills. Τώρα δεν μένει παρά να μάθουμε τις υποψηφιότητες για την έτερη μεγάλη διοργάνωση, τα βραβεία Όσκαρ.





Ο Jimmy Fallon ήταν στην παρουσίαση της μεγάλης βραδιάς που κράτησε κάτι λιγότερο από 4 ώρες, ενώ πολλοί ήταν οι ηθοποιοί, τραγουδιστές και καλλιτέχνες εν γένει που μοιράστηκαν μαζί του τη σκηνή του Beverly Hilton για την παρουσίαση κάποιου βραβείου.





Meryl Streep, - όπως γνωρίζαμε εδώ και πολύ καιρό- , απέσπασε φέτος το τιμητικό βραβείο Cecil B. Demille για τη συνολική προσφορά της στον χώρο της υποκριτικής και το παρέλαβε καταχειροκροτούμενη από όλους ανεξαιρέτως τους παρευρισκομένους. Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από μία ηθοποιό που έχει γράψει ιστορία και μπορούσε να γιορτάζει την 30η υποψηφιότητά της στον θεσμό, αριθμό ρεκόρ.





Όσον αφορά τα βραβεία για τις καλύτερες ταινίες, μεγάλη νικήτρια ήταν η ταινία "La La Land" που κέρδισε το βραβείο σε κάθε κατηγορία στην οποία ήταν υποψήφια. Οι επτά υποψηφιότητες και οι αντίστοιχες επτά Χρυσές Σφαίρες αποτελούν ρεκόρ βραβείων για το θεσμό. Το "La La Land" κέρδισε τα πιο σημαντικά βραβεία σκηνοθεσίας, σεναρίου, καλύτερης ταινίας και πρωταγωνιστικών ρόλων.



Μεγάλη έκπληξη ήταν η επικράτηση της γαλλικής ταινίας "Elle" επί του φαβορί "Toni Erdmann" στην κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και η νίκη του Aaron Taylor-Johnson (ως Ray Marcus στην ταινία "Nocturnal Animals") υπέρ του Jeff Bridges (ως Marcus Hamilton στην ταινία "Hell or High Water") στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου.



Καλύτερη δραματική σειρά για φέτος αναδείχτηκε η "The Crown" (Netflix) και κωμική η "Atlanta" (FX), οι οποίες παρήγαγαν και τους καλύτερους ηθοποιούς, Claire Foy και Donald Glover. Τα περισσότερα βραβεία απονεμήθηκαν στη σειρά "The Night Manager": καλύτερος β' ανδρικός ρόλος (Hugh Laurie), καλύτερος β' γυναικείος ρόλος (Olivia Colman) και καλύτερος ηθοποιός σε μίνι σειρά (Tom Hiddleston).



Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους τίτλους των βραβείων, τους μεγάλους νικητές καθώς και τους αντιπάλους τους.





Καλύτερη Δραματική Ταινία: Moonlight

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea





Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ: La La Land

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

Sing Street





Καλύτερη Σκηνοθεσία: Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Nocturnal Animals

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea





Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Ταινία: Isabelle Huppert, Elle

Amy Adams, Arrival

Jessica Chastain, Miss Sloane

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie





Α' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Ταινία: Casey Affleck, Manchester By the Sea

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences





Α' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Ryan Gosling, La La Land

Colin Farrell, The Lobster

Hugh Grant, Florence Foster Jenkins

Jonah Hill, War Dogs

Ryan Reynolds, Deadpool





Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Emma Stone, La La Land

Annette Bening, 20th Century Women

Lily Collins, Rules Don't Apply

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins





Β' Ανδρικός Ρόλος: Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Simon Helberg, Florence Foster Jenkins

Dev Patel, Lion





Β' Γυναικείος Ρόλος: Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea





Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Zootopia

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

Sing





Καλύτερο Σενάριο: Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Nocturnal Animals

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester By the Sea

Taylor Sheridan, Hell or High Water





Καλύτερη Μουσική: Justin Hurwitz, La La Land

Nicholas Britell, Moonlight

Jóhann Jóhannsson, Arrival

Volker Bertelmann και Dustin O'Halloran, Lion

Benjamin Wallfisch, Pharrell Williams και Hans Zimmer, Hidden Figures





Καλύτερο Τραγούδι (Soundtrack): "City of Stars", La La Land

"Can't Stop the Feeling", Trolls

"Faith", Sing

"Gold", Gold

"How Far I'll Go", Moana





Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Elle, Γαλλία

Divines, Γαλλία

Neruda, Χιλή

The Salesman, Ιράν/Γαλλία

Toni Erdmann, Γερμανία









Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Crown, Netflix

Game of Thrones, HBO

Stranger Things, Netflix

This Is Us, NBC

Westworld, HBO





Καλύτερη Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ: Atlanta, FX

Black-ish, ABC

Mozart in the Jungle, Amazon

Transparent, Amazon

Veep, HBO





Καλύτερη Μίνι Σειρά: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, FX

American Crime, ABC

The Dresser, Starz

The Night Manager, AMC

The Night Of, HBO





Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά: Claire Foy, The Crown

Caitriona Balfe, Outlander

Keri Russell, The Americans

Winona Ryder, Stranger Things

Evan Rachel Wood, Westworld





Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά: Billy Bob Thornton, Goliath

Rami Malek, Mr. Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan





Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ: Donald Glover, Atlanta

Anthony Anderson, Black-ish

Gael García Bernal, Mozart in the Jungle

Nick Nolte, Graves

Jeffrey Tambor, Transparent





Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ: Tracee Ellis Ross, Black-ish

Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Sarah Jessica Parker, Divorce

Issa Rae, Insecure

Gina Rodriguez, Jane the Virgin





Καλύτερος Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά: Tom Hiddleston, The Night Manager

Riz Ahmed, The Night Of

Bryan Cranston, All the Way

John Turturro, The Night Of

Courtney B. Vance, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story





Καλύτερη Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά: Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Felicity Huffman, American Crime

Riley Keough, The Girlfriend Experience

Charlotte Rampling, London Spy

Kerry Washington, Confirmation





Β' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά: Hugh Laurie, The Night Manager

Sterling K. Brown, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

John Lithgow, The Crown

Christian Slater, Mr. Robot

John Travolta, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story





Β' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά: Olivia Colman, The Night Manager

Lena Headey, Game of Thrones

Chrissy Metz, This Is Us

Mandy Moore, This Is Us

Thandie Newton, Westworld