Πού είναι οι μουσικοί των 10s;

Η χρονιά που μας άφησε πριν μερικές ημέρες μας έδωσε πολλές και αρκετά καλές κυκλοφορίες δίσκων και θεωρώ ότι ήταν μία από τις πλουσιότερες και παραγωγικότερες των τελευταίων ετών από μουσικής άποψης.



Ας περάσουμε στα λιγότερο ευχάριστα τώρα, αφού το χαρακτηριστικό του 2016 ήταν ότι οι περισσότερες καλές δουλειές ήρθαν από συγκροτήματα και καλλιτέχνες που έχουν κάμποσα χρόνια καριέρας πίσω τους. Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις των David Bowie και Leonard Cohen, τα φετινά τους albums έμελλε να είναι τα τελευταία που μας παρέδωσαν εν ζωή, γνωρίζοντάς το βέβαια οι ίδιοι εκ των προτέρων. Αυτό από μόνο του αποκτά τουλάχιστον μεταφυσική αξία. Προσθέστε και το γεγονός ότι το "Blackstar" και το "You want it darker" είναι όντως δύο εξαιρετικές κυκλοφορίες και βρίσκονται σε πολύ υψηλές θέσεις στις περισσότερες λίστες εντύπων και sites για το 2016.



Μελετώντας την λίστα με τα 40 καλύτερα albums της συντακτικής ομάδας του Μix Grill παρατηρούμε ότι υπάρχουν μόνο 3 περιπτώσεις από ντεμπούτα νέων σχημάτων: των Anohni, Aurora και Banks & Steelz που στην πραγματικότητα όμως κανένας από αυτούς δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά φέτος. Στην δική μας λίστα λοιπόν με τους 40 καλύτερους δίσκους συναντούμε 14 κυκλοφορίες από ονόματα που έκαναν το δισκογραφικό τους ντεμπούτο στα 60’s, 70’s και 80’s. Βέβαια μην νομίζετε ότι η κατάσταση είναι διαφορετική σε άλλες λίστες εγχώριων sites ή εντύπων. Δεν είμαστε μόνο εμείς νοσταλγοί του παρελθόντος.



Σημειώστε, επίσης, ότι τους πρώτους μήνες του 2017 αναμένουμε τα νέα albums των Flaming Lips, Jesus and Mary Chain, Magnetic Fields και μάλλον Ride, ενώ στοιχηματίζω ότι θα μας θυμηθούν πολλά ακόμα αγαπημένα μας σχήματα από το παρελθόν μετά από χρόνια.



Μήπως λοιπόν βρίσκουν χώρο για να επανέλθουν ή εμείς τους προτιμούμε ως σίγουρες ηχητικές απολαύσεις και σνομπάρουμε ή ξεχνούμε μετά τις πρώτες ακροάσεις τις «εύπεπτες» μουσικές νέων σχημάτων;