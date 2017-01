David Bowie: Νέο EP και single για τα γενέθλια του

Σαν σήμερα το 2016, ο David Bowie μας αποχαιρετούσε και ξεκινούσε ένα νέο ταξίδι στο άγνωστο για να βρει πολλούς παλιούς γνώριμους...



Στις 8 του Γενάρη θα ήταν τα 70α γενέθλια του Bowie, αν ζούσε βέβαια. Με αφορμή αυτή την επέτειο, ένα νέο EP κυκλοφόρησε, το οποίο λέγεται "No Plan" και περιέχει τα ακόλουθα κομμάτια:



1. Lazarus

2. No Plan

3. Killing a Little Time

4. When I Met You



Πέρα από το γνωστό single "Lazarus", τα 3 υπόλοιπα τραγούδια δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του album "Blackstar". Μάλιστα, ο βασικός στόχος ήταν να χρησιμοποιηθούν στο musical "Lazarus" και ουσιαστικά θεωρούνται οι τελευταίες ηχογραφήσεις του Bowie.



Δείτε παρακάτω το video για το τραγούδι "No Plan":