Η επιστροφή του Ed Sheeran τον οδηγεί στην κορυφή των Charts

Τα δύο νέα τραγούδια του Βρετανού Ed Sheeran,καιέχουν ήδη ξεπεράσει τις 100.000 πωλήσεις, τόσο σε κατέβασμα όσο και σε streaming, από τις 6 Ιανουαρίου που κυκλοφόρησαν.Μάλιστα ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στις 215.000 αν αθροίσουμε τις πωλήσεις και των δύο κομματιών, αριθμός που εκτοξεύει τα νέα τραγούδια του Ed στις κορυφαίες θέσεις των charts. Συγκεκριμένα, το “Shape Of You” είναι στην πρώτη και το “Castle on the Hill” στη δεύτερη θέση του επίσημου Singles Chart.Αν παραμείνουν αυτά τα δύο τραγούδια στις ίδιες θέσεις και την ερχόμενη Παρασκευή που δημοσιεύεται η επόμενη λίστα των τραγουδιών με τις περισσότερες πωλήσεις, οθα δημιουργήσει ένα νέο ρεκόρ ως ο πρώτος καλλιτέχνης με δύο δικά του τραγούδια στις δύο πρώτες θέσεις του επίσημου Singles Chart.