Οι U2 καθυστερούν να κυκλοφορήσουν το νέο δίσκο τους λόγω... του Trump

Κι όμως, οι U2 καθυστερούν να ολοκληρώσουν τη δημιουργία του νέου τους δίσκου, με τίτλο "Songs Of Experience", λόγω της αναπάντεχης εκλογικής νίκης του Donald Trump!



Ο κιθαρίστας τους, The Edge είπε στο Αμερικάνικο περιοδικό Rolling Stone (το οποίο έκανε πόλεμο στον Trump) ότι η μπάντα αποφάσισε να κάνει περιοδεία σε όλο τον κόσμο, ξαναπαρουσιάζοντας τον θρυλικό δίσκο τους "The Joshua Tree" και παράλληλα να ξανασκεφτούν αν πρέπει να αλλάξει το νέο τους album. «Το Songs Of Experience ήταν σχεδόν έτοιμο, αλλά δυστυχώς ο κόσμος τώρα έχει αλλάξει...»



Και συνέχισε «Πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας χρόνο να σκεφτούμε αυτό το δίσκο και πώς αυτός σχετίζεται με ότι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αυτό πρέπει να γίνει, γιατί πάνω από το 80% του album έγινε πριν το 2016 και τώρα ο κόσμος έχει αλλάξει. Ίσως να γράψουμε λίγα ακόμη τραγούδια. Ουσιαστικά, δώσαμε στον εαυτό μας λίγο χώρο για να αναπνεύσουμε και να σκεφτούμε τη δημιουργικότητα μας.



Τώρα θέλουμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στο Joshua Tree. Εκείνος ο δίσκος δημιουργήθηκε την εποχή του Reagan στις Η.Π.Α. και της Thatcher στην Αγγλία. Σε κάποιο βαθμό είναι σα να έχουμε επιστρέψει σε εκείνη την εποχή...



Ποτέ δε δώσαμε την ευκαιρία σε εμάς να γιορτάσουμε το παρελθόν, γιατί ως μπάντα βλέπαμε και βλέπουμε πάντα μπροστά. Νομίζω όμως ότι αυτός ήταν ένας ξεχωριστός δίσκος και είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε ένα παλιό μεν album, το οποίο όμως παραμένει τόσο επίκαιρο».