Άρνηση: Η Ιστορία Γράφεται Μόνο μια Φορά

Η «Άρνηση» διαπραγματεύεται ένα από τα πιο σκληρά θέματα του 20ου αιώνα. Η βραβευμένη με Όσκαρ, Ρέιτσελ Βάις, υποδύεται την Ντέμπορα Λίπσταντ, ξαναγράφοντας την αυταπόδεικτη ιστορία του Ολοκαυτώματος.





Λίγα λόγια για την υπόθεση

Μία Αμερικανίδα καθηγήτρια βρίσκεται στη θέση της κατηγορούμενης σε μια διάσημη βρετανική υπόθεση δυσφήμισης, η οποία θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ιστορία του Ολοκαυτώματος. Η «Άρνηση» είναι ένα δικαστικό δράμα, βασισμένο σε μία από τις σπουδαιότερες διεθνείς νομικές υποθέσεις της σύγχρονης ιστορίας.





Όταν η ιστορικός Ντέμπορα Λίπσταντ εκδίδει το βιβλίο της «Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory» στη Μεγάλη Βρετανία, μαθαίνει σοκαρισμένη ότι ο Βρετανός συγγραφέας Ντέιβιντ Ίρβινγκ, ο οποίος έχει καταπιαστεί στα βιβλία του με θέματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, την μηνύει για δυσφήμιση. Αυτό που είναι πιο αξιοπερίεργο για τη διακεκριμένη ακαδημαϊκό είναι ότι, σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο, θεωρείται ένοχη μέχρι να αποδείξει ότι είναι αθώα. Εκτός, λοιπόν, από το να υπερασπιστεί τον εαυτό της, η Λίπσταντ θα προσπαθήσει να αποδείξει και το αυταπόδεικτο: ότι το Ολοκαύτωμα συνέβη.





Παθιασμένη και ανεξάρτητη, η Λίπσταντ αρνείται να συμβιβαστεί και διεκδικεί τη μέρα της στο δικαστήριο. Η νομική ομάδα της, όμως, της προτείνει ένα περίεργο σχέδιο: να μην παρουσιαστούν στο εδώλιο ούτε η ίδια, ούτε κάποιος επιζώντας του Ολοκαυτώματος.





Πρόκειται για την αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που προσπάθησε ασταμάτητα να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπενθυμίσει στον κόσμο για την τραγωδία του Ολοκαυτώματος.





Ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος, Ντέιβιντ Χέιρ («Σφραγισμένα Χείλη», «Οι Ώρες») και ο σκηνοθέτης, Μικ Τζάκσον («Ο Σωματοφύλακας», «Temple Grandin»), υπογράφουν μία από τις πιο συγκλονιστικές ταινίες για το 2017.





Λίγα λόγια για τους ηθοποιούς

Η ευκαιρία να υποδυθεί κάποια σαν τη Ντέμπορα στον κινηματογράφο ήταν ακαταμάχητη για τη Βάις, η οποία είναι γνωστή για την ικανότητά της να υποδύεται διαφορετικούς ρόλους. Άλλωστε, ο χαρακτήρας της Λίπσταντ – ορμητική, φλύαρη και επιθετικά διανοούμενη – ταίριαξε απόλυτα με αυτόν της ηθοποιού. «Είναι ένας πολύ ουσιώδης και ενδιαφέρον ρόλος», λέει η Βάις. «Η Ντέμπορα είναι ένας υπέροχος χαρακτήρας. Περάσαμε πολύ χρόνο μαζί στη Νέα Υόρκη πριν αρχίσουνε τα γυρίσματα της ταινίας. Τα βιβλία της είναι μεν γεμάτα πληροφόρηση, αλλά ήταν πολύ σημαντικό να τη γνωρίσω και από κοντά και να καταλάβω ποια είναι αληθινά. Είναι ένας χαρακτήρας πολύχρωμος. Τη βρίσκω πολύ ειλικρινή και ισχυρογνώμον, ενώ συγχρόνως έχει και μια αστεία πλευρά».





Ο σκηνοθέτης, Μικ Τζάκσον, ήταν εντυπωσιασμένος από την ευκολία με την οποία η Βάις αντιλήφθηκε και μετέφερε στη μεγάλη οθόνη την ουσία της Λίπσταντ. «Είναι μία συγκλονιστική ηθοποιός. Της αρέσει να εστιάζει στο τώρα. Είναι πνευματώδης σα τη Ντέμπορα, ενώ παράλληλα έχει έντονη και την ενσυναίσθηση. Στη Ρέιτσελ αρέσει να χάνεται μέσα σε μια σκηνή, χωρίς να γνωρίζει πολλά πράγματα από πριν, έτσι ώστε να έχει μια φρέσκια οπτική», σχολιάζει ο Τζάκσον.





Για τον Τίμοθι Σπολ ήταν μια πραγματική πρόκληση να υποδυθεί έναν τραχύ και μη δημοφιλή χαρακτήρα, όπως ήταν ο Ντέιβιντ Ίρβινγκ. «Προφανώς ο Ίρβινγκ είναι ο ανταγωνιστής σε αυτή την ιστορία. Στην καριέρα μου, έχω παίξει ανθρώπους λίγο περιθωριακούς και είναι κάτι που δεν με πειράζει. Όσο λάθος κι αν είναι αυτά που πρεσβεύουν οι χαρακτήρες που υποδύομαι, νιώθω υποχρεωμένος να κατανοήσω πλήρως τον τρόπο σκέψης τους», λέει ο Σπολ.





Ο υποψήφιος για Όσκαρ, Τομ Ουίλκινσον, υποδύεται τον Ρίτσαρντ Ράμπτον, τον ήρεμο αλλά τρομακτικό συνήγορο της Λίπσταντ. Στην πραγματικότητα, ο Ράμπτον ήταν γνωστός για την θρυλικών διαστάσεων προετοιμασία που έκανε για κάθε υπόθεση. «Αυτό που με συνεπήρε στο σενάριο της ταινίας είναι ότι η υπόθεση αφορούσε κάτι που γενικά είναι μακριά από κάθε κινηματογραφικό είδος. Η Λιπσταντ ήταν κάτω από μία τεράστια πίεση από τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, που ήθελαν επιτέλους να ακουστούν, και από το βρετανικό σύστημα που της απαγόρευε να μιλήσει ανοιχτά, προκειμένου να βρει το δίκιο της», τονίζει ο Ουίλκινσον.





Μια ιστορία χωρίς τέλος

Η μάχη που έδωσε η Ντέμπορα Λίπσταντ είναι μία εξαιρετικά σημαντική μάχη, που στην πραγματικότητα δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει. «Στις μέρες μας, οι πληροφορίες εξαπλώνονται με τέτοια ταχύτητα που είναι δύσκολο να τις τσεκάρει κανείς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε απλά ευχαριστημένοι με την ελευθερία του λόγου. Η αλήθεια είναι η αλήθεια, κι ενώ θα πρέπει να έχεις το δικαίωμα να την αμφισβητείς, πρέπει επίσης να δώσουμε μάχη για να την προστατέψουμε», λέει ο ηθοποιός Άντριου Σκοτ που υποδύεται τον Άντονι Τζούλιους.





Η Λίπσταντ πιστεύει ότι η ταινία παρέχει μια ευκαιρία στην ίδια να πάει το έργο της ζωής της ένα βήμα παραπέρα. «θα ήθελα οι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι το Ολοκαύτωμα είναι η πιο αδρά αποδεδειγμένη γενοκτονία στον κόσμο. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Είναι μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια».





19 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους





Δείτε το trailer:





Σκηνοθεσία: Μικ Τζάκσον

Σενάριο: Ντέιβιντ Χέαρ

Παραγωγή: Γκάρι Φόστερ, Ρας Κράσνοφ

Ηθοποιοί: Ρέιτσελ Βάις, Τίμοθι Σπολ, Τομ Ουίλκινσον, Αντριου Σκότ, Τζακ Λόουντεν, Κάρεν Πιστόριους, Άλεξ Τζένινγκς, Χάριετ Γουόλτερ, Μαρκ Γκάτις, Τζον Σέσιονς, Νίκι Αμούκα- Μπερντ, Πιπ Κάρτερ

Φωτογραφία: Χάρης Ζαμπαρλούκος

Μοντάζ: Τζαστίν Ράιτ

Σχεδιασμός παραγωγής: Άντριου ΜακΆλπαιν

Μουσική: Χάουαρντ Σορ

Διάρκεια: 110’

Είδος: Δραματική

Διανομή: Odeon