Οι ταινίες που αναμένουμε το πρώτο τρίμηνο του 2017

ταινίες που περιμέναμε για το τέλος του '16 και πλέον έχουμε σχηματίσει γνώμη, μπορούμε να πούμε πως κάποιες ήταν όσο υπέροχες προσδοκούσαμε και ακούγαμε πως είναι και άξιζε 100% η αναμονή (βλ. "La La Land"), άλλες τις περιμέναμε λίγο ή αρκετά καλύτερες (βλ. "The Girl on the Train", "Passengers") ή άλλες μάς πέρασαν αδιάφορες. Αφού είδαμε όλες τιςκαι πλέον έχουμε σχηματίσει γνώμη, μπορούμε να πούμε πως κάποιες ήταν όσο υπέροχες προσδοκούσαμε και ακούγαμε πως είναι και άξιζε 100% η αναμονή (βλ. "La La Land"), άλλες τις περιμέναμε λίγο ή αρκετά καλύτερες (βλ. "The Girl on the Train", "Passengers") ή άλλες μάς πέρασαν αδιάφορες.





Επειδή ο κινηματογράφος ευτυχώς δεν κάνει ποτέ διαλείμματα, μαζί με τη νέα χρονιά λοιπόν, έχουμε και νέα κινηματογραφική σεζόν και πολλές ταινίες για να περιμένουμε. Το πρώτο τρίμηνο της κάθε χρονιάς άλλωστε πάντα περιλαμβάνει τις πιο δυναμικές και δημοφιλείς ταινίες της σεζόν -εσκεμμένα δεν χρησιμοποιείται το επίθετο "καλύτερες"- μια και πρόκειται γι'αυτές που κυκλοφορούν στην Ελλάδα έχοντας φιγουράρει ανάμεσα στις υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ και των λοιπών διοργανώσεων ή όντας ήδη κερδισμένες.





Να σημειωθεί πως τη στιγμή δημοσίευσης του άρθρου συνεχίζονται να παίζονται στις κινηματογραφικές αίθουσες αρκετές ταινίες που κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβρη ή τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου και αξίζουν μία επίσκεψη στο σινεμά -ανάλογα με τα γούστα του καθενός- όπως οι: "La La Land", "Fantastic Beasts and Where To Find Them", "Arrival", "Nocturnal Animals", "Sing!", "Βαϊάνα", "Η Ρόζα της Σμύρνης", "Τέλειοι Ξένοι" και "Assassin's Creed".











Οι 12 ταινίες που περιμένουμε είναι:





Hell or High Water (αναμένεται στις 19 Ιανουαρίου)





Ο David Mackenzie ("Young Adam", "Perfect Sense", "Starred Up") σκηνοθετεί ένα νεο-γουέστερν με μπόλικο μαύρο χιούμορ, σκηνές Φαρ Ουεστ και ένα cast που αποτελείται από τους Chris Pine, Ben Foster και Jeff Bridges. Με αυτά τα δεδομένα είναι λίγο απίθανο να αντισταθούμε στο κάλεσμά του. H ταινία ήταν ήδη υποψήφια για 3 Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένης αυτής για την Καλύτερη Δραματική Ταινία. Η ταινία αφηγείται την ιστορία δύο αδελφών, του Toby (Chris Pine) και του Tanner (Ben Foster), οι οποίοι ενώ ζουν χώρια εδώ και χρόνια, πρέπει να συνεργαστούν για να ληστέψουν τα υποκαταστήματα της τράπεζας που έχει κάνει κατάσχεση στα οικογενειακά τους κτήματα. Γι’ αυτούς, οι ένοπλες ληστείες είναι η τελευταία τους ελπίδα για να πάρουν πίσω ένα μέλλον που νιώθουν πως τους το άρπαξαν με αθέμιτα μέσα. H εκδίκηση φαίνεται να είναι δική τους, μέχρι τη στιγμή που θα βρεθούν στο στόχαστρο του Marcus (Jeff Bridges), μέλους του θρυλικού σώματος των Texas Rangers που ψάχνει για ένα τελευταίο ανθρωποκυνηγητό την παραμονή της συνταξιοδότησης του, και του συνεργάτη του Alberto, με καταγωγή από τη φυλή των Κομάντσι. Καθώς τα δυο αδέλφια σχεδιάζουν μια τελευταία ληστεία, τα πάντα θα κορυφωθούν σε μια τελική αναμέτρηση ανάμεσα στις αξίες του Παλαιού και του Νέου Ουέστ.





















Έτερος Εγώ (αναμένεται στις 19 Ιανουαρίου)





Η εγχώρια κινηματογραφική σκηνή δε μας έχει συνηθίσει στην παραγωγή θρίλερ ταινιών και ίσως αυτός είναι ένας λόγος που είμαστε περίεργοι να δούμε το "Έτερος Εγώ" του Σωτήρη Τσαφούλια (σενάριο, σκηνοθεσία). Πρόκειται για τη δεύτερη παραγωγή του, μετά τον "Κοινό Παρονομαστή" μέσα από τον οποίο μας συστήθηκε το 2014. Ένας εκκεντρικός καθηγητής εγκληματολογίας, ο Δημήτρης Λαΐνης (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης - ο οποίος ξανασυνεργάζεται με τον δημιουργό και στη δεύτερη ταινία του) αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο που κρύβεται πίσω από πέντε αλληλένδετες δολοφονίες στην σύγχρονη Αθήνα, έχοντας στον πλευρό του τον μοναδικό Δημήτρη Καταλειφό, που υποδύεται τον Αριστοτέλη Αδαμαντινό. Αναπάντεχοι σύμμαχοι του Λαΐνη στο να ξεμπλέξει το πολύπλοκο και επικίνδυνο αυτό κουβάρι... η θεωρία του Πυθαγόρα κι ένας καθηγητής Μαθηματικών! Στην ταινία συμμετέχει ο δημοφιλής Γάλλος ηθοποιός François Cluzet ("Οι Άθικτοι"), καθώς και ο Μάνος Βακούσης και η Ιωάννα Κολλιοπούλου. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αποσπώντας δύο βραβεία: το Βραβείο Κοινού FISCHER Ελληνικής Ταινίας-Μιχάλης Κακογιάννης και το Βραβείο Νεότητας.





















Split (αναμένεται στις 26 Ιανουαρίου)

Ο James McAvoy εγκαταλείπει για λίγο τα καθήκοντα του Professor X του "X-Men" για να ενσαρκώσει επί δυο ώρες... 24 διαφορετικούς χαρακτήρες μεταξύ των οποίων οι Dennis, Patricia, Hedwig, The Beast, Kevin Wendell Crumb, Barry, Orwell και Jade! Υπό το πρωτότυπο σενάριο και τις σκηνοθετικές οδηγίες του δις υποψηφίου για Όσκαρ και λάτρη των thrillers, M.Night Shyamalan ("The Sixth Sense", "Signs", "The Village"), o McAvoy μεταμορφώνεται σ' έναν απαγωγέα με πολλαπλές προσωπικότητες. Τα θύματά του, τρία ανήλικα κορίτσια, καλούνται να πείσουν μία από τις προσωπικότητες του να τις ελευθερώσει προτού ξυπνήσει η 24η, το "Κτήνος". Το "Split" αποτελεί ένα ψυχολογικό θρίλερ με χιτσκοκικά χαρακτηριστικά που από το trailer τρομάζει, κατά τον δημιουργό του θεωρήθηκε ως πρόκληση και ως η πιο απαιτητική ταινία της καριέρας του, ενώ παράλληλα είναι το sequel του "Unbreakable" (2000).





















Gold (αναμένεται στις 2 Φεβρουαρίου)





Ο "οσκαρικός" Matthew Mconaghey ("Dallas Buyers Club"), που από τότε που ωρίμασε και παράτησε τις ρομαντικές κωμωδίες κατάφερε να αποδείξει το μεγάλο ταλέντο του, έχει φτάσει να είναι κάτι σαν brandname καλών ταινιών, με αποτέλεσμα σε κάθε νέα ταινία που πρωταγωνιστεί αυτομάτως να σκεφτόμαστε ότι θα είναι καλή! Προσθέστε σε αυτό το όνομα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Stephen Gaghan ("Traffic", "Syriana") και ένα σενάριο βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και θα φτιάξετε το "Gold". Η ταινία είναι βασισμένη στο σκάνδαλο εξόρυξης χρυσού της Bre-X Mineral Corporation στη ζούγκλα της Ινδονησίας το 1997 με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Kenny Wells (Matthew McConaughey), ο οποίος θέλοντας να ζήσει το περιβόητο "αμερικανικό όνειρο" ξεκινά ένα απίστευτο ταξίδι με στόχο να βρει χρυσό. Συμπρωταγωνιστούν οι: Edgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Toby Kebbell και Corey Stoll.





















The Lego Batman Movie (αναμένεται στις 9 Φεβρουαρίου)

Όσοι πέρασαν καλά παρακολουθώντας το "The Lego Movie" (2014), σίγουρα περιμένουν με ανυπομονησία το "The Lego Batman Movie" που κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο στις ελληνικές αίθουσες. Το πνεύμα είναι το ίδιο στις δύο ταινίες, οι οποίες εκτυλίσσονται σε όμοια lego-σύμπαντα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιπέτειες του ομώνυμου ήρωα, στη δεύτερη περίπτωση. Ο Lego Batman aka Bruce Wayne έχει ως συνήθως το καθήκον να αντιμετωπίσει τον Joker και τους άλλους κακούς της Gotham City, ενώ παράλληλα ξεκινά μια προσωπική αναζήτηση του εαυτού του, με απώτερο σκοπό να αναθρέψει με τον καλύτερο τρόπο τον υιοθετημένο γιο του. Στη σκηνοθεσία συναντάμε τον Chris McKay και στην παραγωγή τους Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller και Roy Lee, τη γνωστή δηλαδή από την πρώτη ταινία, ομάδα. Πρωταγωνιστούν, μέσω των φωνών τους, οι Ralph Fiennes, Rosario Dawson, Mariah Carey, Zach Galifianakis και Billy Dee Williams.



Στην ελληνική μεταγλώττιση θα ακούσουμε τους: Χριστόφορο Παπακαλιάτη, Φάνη Μουρατίδη, Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο, Ιωάννα Πηλιχού και Χρήστο Σιμαρδάνη.

















The Space Between Us (αναμένεται στις 9 Φεβρουαρίου)

Μία περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας που διαδραματίζεται στον Άρη και μία διαπλανητική ιστορία αγάπης μάς επιφυλάσσει αυτή η ταινία αγγλικής παραγωγής σκηνοθετημένη από τον Peter Chelsom, o οποίος έχει να σκηνοθετήσει ταινία... από το 1987 και το "Indian Summer"! Στην ταινία, ένα διαστημόπλοιο ξεκινά με σκοπό την αποίκηση του Άρη, για να ανακαλύψουν στη συνέχεια οι επιβάτες του πως ανάμεσα τους βρίσκεται μια έγκυος. Με την προσγείωση, η μητέρα πεθαίνει έχοντας όμως προλάβει να γεννήσει τον πρώτο άνθρωπο στον μακρινό αυτό πλανήτη, χωρίς όμως να έχει αποκαλύψει το όνομα του πατέρα του. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή της απίθανης ζωής του Gardner Elliot (Asa Butterfield), ενός εξαιρετικά ευφυούς αγοριού, που μέχρι τα 16 του βρίσκεται να έχει γνωρίσει μονάχα 14 ανθρώπους. Καθώς αναζητά στοιχεία για την ταυτότητα του πατέρα του, αλλά και τον πλανήτη από τον οποίο κατάγεται, ο Gardner θα ξεκινήσει μια online φιλία με μια κοπέλα από το Κολοράντο, την Tulsa (Britt Robertson). Παρά την αντίθετη άποψη των επιστημόνων που τον ανέθρεψαν, ο Gardner ταξιδεύει στην Γη για να την γνωρίσει, θέτοντας έτσι τον ευαίσθητο οργανισμό του (και την σχέση τους) σε κίνδυνο.





















Manchester by the Sea (αναμένεται στις 16 Φεβρουαρίου)

Sundance Film Festival, είναι πολύ πιθανό να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη συγκέντρωσε επίσης πέντε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, με τον Casey Affleck να κερδίζει τελικά εκείνη για τον καλύτερο ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό δραματικό ρόλο . Σε όλα αυτά, να προσθέσουμε τον Matt Damon ως παραγωγό και τους Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol και Lucas Hedges στους υπόλοιπους ρόλους και έχουμε ήδη πολλούς λόγους να δούμε την ταινία. Όσο αφορά την υπόθεση, ο ήρωας Lee επισκέπτεται την ομώνυμη του τίτλου γενέτειρά του, προκειμένου να κανονίσει τα της κηδείας του αδελφού του και να φροντίσει προσωρινά τον έφηβο γιο εκείνου, όταν θα διαπιστώσει ότι ο εκλιπών τού έχει αναθέσει μέσω της διαθήκης του την κηδεμονία του μικρού, με την προϋπόθεση ωστόσο να επιστρέψει μόνιμα στο Manchester-by-the-sea. Μόνο που το μέρος αυτό είναι γεμάτο φαντάσματα για τον πρωταγωνιστή…

The Founder (αναμένεται στα μέσα Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου)





Τα McDonald's θαρρώ πως τα έχετε ακουστά ακόμα και εάν δεν έχετε βρεθεί ποτέ εντός τους, πόσα όμως γνωρίζετε για τον άνθρωπο πίσω από την εταιρεία-μεγαθήριο του fast food; Πιθανόν τίποτα, αλλά μην ανησυχείτε γιατί ο Michael Keaton, που αναμφίβολα διανύει μία δεύτερη καριέρα μετά τα "Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)" και "Spotlight", "γίνεται" ο Ray Kroc, ιδρυτής των McDonald's, και μας αφηγείται το πώς έφτασε στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας στη νέα ταινία του John Lee Hancock.



Στο πλευρό του Keaton θα δούμε τους Nick Offerman, John Carroll Lynch, Linda Cardellini και Laura Dern. Να σημειωθεί πως ο πρωταγωνιστικός ρόλος προτάθηκε πρώτα στον Τοm Hanks, ο οποίος τον απέρριψε, ενώ τη σκηνοθεσία θα αναλάμβαναν αρχικά οι αδελφοί Coen που επίσης απέρριψαν λόγω του "Hail, Caesar!". Mένει να δούμε αν παρέμεινε στο project ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός.

Η ταινία παρακολουθείται ευχάριστα τρώγοντας αντί για popcorn, burger!





















Τ2 Trainspotting (αναμένεται στις 2 Μαρτίου)





Danny Boyle πραγματοποίησε την υπόσχεση που είχε δώσει πριν κάποια χρόνια και έτσι επανένωσε τον Sick Βoy (Jonny Lee Miller), τον Rent Βoy (Ewan McGregor) και την λοιπή παρέα έπειτα από δύο δεκαετίες. Η μεγάλη επιστροφή των "Σκωτσέζων" έρχεται φιλοδοξώντας, όπως ήδη μας έχουν προϊδεάσει τα trailers, να χαρίσει σκηνές δράσης εμπνευσμένες από ιστορίες παράνοιας με άπειρες δόσεις βρετανικού χιούμορ. Εδώ και λίγες μέρες μάλιστα κυκλοφόρησε και το soundtrack που θα "ντύνει" την ταινία, απαρτιζόμενο από τραγούδια των Iggy Pop, Blondie, Queen, The Clash κ.ά. (Ακούστε το εδώ ).

Choose Life. Choose T2 Trainspotting.





















Kong: Skull Island (αναμένεται στις 9 Μαρτίου)





Σε αυτό το remake του κλασικού "King Kong" (1933), μια ομάδα εξερευνητών και στρατιωτών βρίσκονται σε ένα αχαρτογράφητο νησί του Ειρηνικού, φαινομενικά ειδυλλιακό αλλά στην πραγματικότητα επικίνδυνο, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτό κατοικείται και κυριαρχείται από τέρατα, με βασιλιά τον μυθικό Kong. Οι λάτρεις του είδους θα απολαύσουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους τους Samuel L. Jackson, Brie Larson , Toby Kebbell, Τom Hiddleston, John Goodman και John C. Reilly. Οι δημιουργοί προσπάθησαν να δώσουν ακόμα και στην ίδια τη μορφή του Kong την ατμόσφαιρα της παλιάς, κλασικής ταινίας και μένει να διαπιστώσουμε αν τα κατάφεραν. Έχουν πάντως πολλές φιλοδοξίες για το μέλλον, αφού για το 2019 έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει η ταινία "Godzilla: King of Monsters", ενώ έχει ανακοινωθεί και η επιθυμία τους να συναντηθούν οι δύο ήρωες σε μια τρίτη ταινία, η οποία θα διαδραματίζεται σε ένα μυθικό οικοσύστημα γιαγαντόμορφων τεράτων.





















Logan (αναμένεται στα μέσα Μαρτίου)

Έπειτα από 17 έτη στον κόσμο της Marvel (κι όμως, η πρώτη ταινία "Χ-Μen" κυκλοφόρησε το 2000!) ο 48χρονος πλέον Hugh Jackman καλείται να υποδυθεί ξανά τον Wolverine στην τρίτη και τελευταία ταινία του ήρωα με την αξιοθαύμαστη κόμη. Στο "Logan", o Jackman μαζί με τον Professor X (Patrick Stewart) αναλαμβάνουν να προστατέψει τον θηλυκό κλώνο του Wolverine, τη νεαρή Laura Kinney που υποδύεται η Dafne Keen του "The Refugees", από την οργανωση του Nathanial Essex. Aυτό πρέπει να γίνει τη στιγμή που οι θεραπευτικές ιδιότητες του Wolverine φαίνεται πως σταδιακά τον εγκαταλείπουν... Μέλλει να δούμε επί της μεγάλης οθόνης, αν o αγαπημένος ήρωας θα κατορθώσει να φέρει σε πέρας την τελευταία του αποστολή. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Boyd Holbrook, Doris Morgado, Stephen Merchant και Richard E. Grant, ενώ η σκηνοθεσία ανήκει στον James Mangold που επιστρέφει στη σκηνοθεσία 4 χρόνια μετά το "Wolverine".





















Beauty and the Beast (αναμένεται από μέσα Μαρτίου έως αρχές Απριλίου)





Disney. Το παραμύθι, στο οποίο βασίστηκε η ιστορία της ταινίας, αλλά και της ομώνυμης ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney (1991), είναι περισσότερο από γνωστό. Το Τέρας φυλακίζει την όμορφη Belle στο μαγεμένο του κάστρο, με αντάλλαγμα την ελευθερία του πατέρα της. Αφού ξεπεράσει τους αρχικούς της φόβους, η πρωταγωνίστρια αναπτύσσει μια τρυφερή σχέση γεμάτη αγάπη με τον δεσμοφύλακά της, ο οποίος κρύβει πίσω από την τρομακτική του εμφάνιση έναν ευαίσθητο πρίγκιπα που μόνο εκείνη μπορεί να "δει". Όταν δε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε ονόματα όπως των Emma Watson (Belle), Ewan McGregor (Lumiere), Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Klein και Dan Stevens (Beast/Prince Adam), τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Ο Bill Condon στη σκηνοθεσία και ο Alan Menken στη μουσική, συμπληρώνουν ιδανικά την εικόνα. Τα trailers της ταινίας έχουν σπάσει ρεκόρ στο Ίντερνετ , ενώ το promo υλικό που κυκλοφορεί (posters, video της Εmma Watson να τραγουδάει ως Belle) συγκαταλέγονται σε ό,τι πιο δημοφιλές κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Και μόνο διαβάζοντας τον τίτλο, ξέρει κανείς τι να περιμένει από αυτήν την παραγωγή της Disney. Το παραμύθι, στο οποίο βασίστηκε η ιστορία της ταινίας, αλλά και της ομώνυμης ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney (1991), είναι περισσότερο από γνωστό. Το Τέρας φυλακίζει την όμορφη Belle στο μαγεμένο του κάστρο, με αντάλλαγμα την ελευθερία του πατέρα της. Αφού ξεπεράσει τους αρχικούς της φόβους, η πρωταγωνίστρια αναπτύσσει μια τρυφερή σχέση γεμάτη αγάπη με τον δεσμοφύλακά της, ο οποίος κρύβει πίσω από την τρομακτική του εμφάνιση έναν ευαίσθητο πρίγκιπα που μόνο εκείνη μπορεί να "δει". Όταν δε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε ονόματα όπως των Emma Watson (Belle), Ewan McGregor (Lumiere), Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Klein και Dan Stevens (Beast/Prince Adam), τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Ο Bill Condon στη σκηνοθεσία και ο Alan Menken στη μουσική, συμπληρώνουν ιδανικά την εικόνα. Τα trailers της ταινίας έχουν σπάσει ρεκόρ στο Ίντερνετ , ενώ το promo υλικό που κυκλοφορεί (posters, video της Εmma Watson να τραγουδάει ως Belle) συγκαταλέγονται σε ό,τι πιο δημοφιλές κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.