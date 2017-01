Whatever makes us happy on a Sunday morning: Σκόρπιες σκέψεις, σκόρπιες μουσικές.

Μετάβασις: κατάσταση ψυχοφθόρα, ακόμη κι αν λαμβάνει χώρα κάτω από ευνοϊκές φαινομενικά συνθήκες. Οι κλιμακούμενες αλλαγές τραυματίζουν τον ψυχισμό πολλάκις και η φθορά αργεί να αποκατασταθεί. Οι σκέψεις πολλές, με κρατούν ξάγρυπνο ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Κουρασμένο και συνάμα πιο ώριμο. Η νύχτα έχει τη μαγική ιδιότητα να σε γερνά, πότε στο σώμα και πότε στον νου. Το ένα πρωί σηκώνεσαι απελπισμένος, το επόμενο πλημμυρισμένος αισιοδοξία. Η διττή αυτή ταυτότητα φέρνει σύγχυση, μα και μια γοητεία απροσδιόριστη.





Έμεινα με όνειρο να γίνω ένα με τη μεγάλη πόλη. Να κοιμάμαι ελάχιστα, ώστε να ρουφώ όση περισσότερη ζωντάνια μπορώ. Να ανασαίνω τέχνη και να αναζητώ επιστήμη. Μονάχα έτσι θα 'μαι ολοκληρωμένος κι έπειτα ελεύθερος. Ακόμη όμως κρύβομαι και συμβιβάζομαι στα λίγα που μπορώ να προσφέρω. Γιατί έμεινα τότε; Ως πότε θα μείνω αθεράπευτα θεωρητικός. Φαίνεται πως οι ρομαντικοί αργούν πολύ να δράσουν.



Επουλώνω τις πληγές και επιδιώκω την αυτογνωσία, περνώντας πολύ χρόνο μόνος μου τα βράδια. Κι έτσι κάθε πρωί ξυπνώ όλο και πιο κοντά στη δράση. Κι ένα πρωινό θα πω "Τώρα που με γνωρίζω, είμαι έτοιμος να συστηθώ στον κόσμο", σαν άλλος Οράτιος (ωδή 1.11).





Σκόρπιες σκέψεις ενός βαθύτατα ανήσυχου ατόμου, αρκετά διστακτικού να εκθέσει την προσωπικότητά του στην ολότητά της. Με καλλιτεχνικές εξάρσεις κι ατέρμονες αναζητήσεις. Σκέψεις μηνών, ζυμωμένες και φιλτραρισμένες, ώσπου να πάρουν σάρκα και οστά.





Είναι ωραίο να γράφεις. Ανέκαθεν θαύμαζα τους ανθρώπους που δίνουν μορφή στις σκέψεις τους και λυτρώνονται.



Ακολουθούν και οι σκόρπιες μουσικές:







01. Iggy Pop - Break Into Your Heart02. London Grammar - Rooting For You03. Jessie J - Nobody's Perfect04. The Doors - Love Her Madly05. Leonard Cohen - Traveling Light06. Cage the Elephant - Cold Cold Cold07. The Kooks - Bad Habit08. Rag'n'Bone Man - Human09. Gorillaz - Feel Good Inc10. Daughter - Numbers11. Depeche Mode - Strangelove12. Dolly Parton - Jolene13. Urge Overkill - Girl You'll Be a Woman Soon14. Παύλος Σιδηρόπουλος - Rock 'n' Roll στο κρεβάτι15. Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Βικτώρια16. Evanescence - Going Under17. Aurora Aksnes - Wrecking Ball18. LP - Other People