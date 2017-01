Ocean's Eight: Ο James Corden αντιμέτωπος με τη γυναικεία συμμορία

Ένας άνδρας έρχεται να προστεθεί όμως στο cast σε πρωταγωνιστικό μάλιστα ρόλο και αυτός είναι ο Βρετανός ηθοποιός και παρουσιαστής James Corden, που αυτή την περίοδο απολαμβάνει την τεράστια επιτυχία του "The Late Late Show" του και πιο συγκεκριμένα της αγαπημένης ενότητας "Carpool Karaoke". O Corden θα υποδυθεί έναν ανακριτή που θα αντιμετωπίσει τη θηλυκή συμμορία από κλέφτρες και απατεώνισσες που ετοιμάζει μία μεγάλη ληστεία με στόχο τον ήρωα που θα ενσαρκώνει ο Damien Lewis του "Homeland".





Aυτή φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που θα δούμε τον κωμικό Corden στη μεγάλη οθόνη, καθώς έχουν προηγηθεί τα "Begin Again", "Into the Woods", "The Lady in the Van" και πολλά ακόμη.





Για να δούμε... Θα μάς τραγουδήσει αυτή τη φορά;





Πρόσφατα γράψαμε σχετικά με τοστη νέα ταινία της σειράς Ocean's,, της οποίας η συμμορία αυτή τη φορά θα αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες με αρχηγό τηκαι μέλη τις. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο, των "Hunger Games", ενώ ο σκηνοθέτης του "Ocean's Eleven",, επέχει θέση παραγωγού.