Flo Morrissey & Matthew E. White - Gentlewoman, Ruby Man

alternative rock, folk, indie- dream pop"Looking for you", "Grease", "Colour of anything"7,5/10Γενικώς αγαπώ την καλοπροαίρετη παραποίηση/«περιποίηση» κομματιών, όταν αυτή γίνεται με σεβασμό στο πρωτότυπο και έχοντας ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός νέου κομματιού που το παρουσιάζει με αλλιώτικο τρόπο. Αν μάλιστα καταφέρει μέσα απ' όλη αυτήν τη διαδικασία να διασώσει/προφυλάξει κάποιες από τις βασικές αρχές της αρχικής του μορφής και να μας παραπέμψει με τον τρόπο της να ξεσκονίσουμε το πρωτότυπο, τότε υποβάλλω τα σέβη μου στους υπεύθυνους. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί ο νέος δίσκος τηςκαι τουμε τίτλο "".Η Flo Morrissey είναι μόλις 21 χρονών και έχει στο ενεργητικό της έναν προσωπικό δίσκο και συμμετοχές σε αρκετά μουσικά φεστιβάλ μεταξύ των οποίων και το Glastonbury. Την πρώτη φορά που άκουσα τη νεανική με folk επιρροές φωνή της μου θύμισε τη. Η εικόνα ήρθε να επιβεβαιώσει αυτή την άποψή μου. Σήμερα η νεαρή Αγγλίδα συνεργάζεται με τον Αμερικάνο παραγωγό White σε έναν δίσκο που αποτελείται εξ ολοκλήρου από διασκευές μεγάλων καλλιτεχνών όπως οοιοι, ο- μιας και η Flo δηλώνει μεγάλη θαυμάστρια του- η, οκ.ά.Το πρώτο single που κυκλοφόρησε και προϋπάντησε το άλμπουμ είναι τοπου πρωτοερμήνευσαν οι Little Wings. Η original μορφή του κομματιού είναι ακουστική και αρκετά αργή, ενώ στην παρούσα διασκευή το folk ντουέτο έδωσε έναν αέρα ανανέωσης και επιτάχυνσης, χωρίς ωστόσο να διαφέρει έτη φωτός από το πρωτότυπο. Προσωπικά, λάτρεψα το, του Ιταλό- Γάλλου ερμηνευτή Nino Ferrer, στο οποίο κατόρθωσαν να διατηρήσουν ακέραιο τον ρομαντισμό ενός '70s κομματιού, προσθέτοντας διακριτικές synth πινελιές. Ίσως η πιο mainstream επιλογή για διασκευή μέσα στον δίσκο να είναι αυτή τουτων, που δε θυμίζει τίποτα από το ξεσηκωτικό funky κομμάτι που συνόδευσε το ομώνυμο μιούζικαλ. Το ντουέτο προβάλει για ακόμη μία φορά την αγάπη του στους ήχους των synths, που δε διστάζει να τα χρησιμοποιήσει και να περιπλέξει λίγο funk με το κατά τ’ άλλα country ύφος των ερμηνευτών.Μακριά από το ηλεκτρονικό ηχόχρωμα, διασκευάζουν τοτων, διατηρώντας την αρχική του ροκ ονειρική μορφή, σε έναν πιο γρήγορο ρυθμό και τη φωνή της νεαρής Flo να ακούγεται σα να είναι στο τέλος ενός τούνελ - προσωπικά θεωρώ ότι αυτό το στυλ ηχογράφησης που διαπερνά σχεδόν όλα τα κομμάτια, σε άλλα περισσότερο και σε άλλα λιγότερο, αποτελεί ίσως τη μοναδική αδυναμία του δίσκου. Ιδιαίτερη ήταν και η τοποθέτηση τους στην μεγάλη επιτυχία τουτο οποίο ξεγύμνωσαν από κάθε alternative R'n'B στοιχείο και του χάρισαν ένα indie pop ένδυμα, που του ταιριάζει πολύ.Ένα άλμπουμ που αποτελεί καλή συντροφιά, με ποιοτικές διασκευές που δείχνουν τον σεβασμό τους απέναντι στην αυθεντία και με τις ανόμοιες σε χροιά φωνές των ερμηνευτών να δημιουργούν ένα απολαυστικά οξύμωρο αποτέλεσμα.