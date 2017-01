Η Λίστα των ακροατών του Πετρίδη στα 80’s με τα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών

ταχυδρομικής επιστολής

Με αφορμή τον θάνατο του, οστο e-tetradio θυμήθηκε πολύ εύστοχα την ψηφοφορία που είχε διοργανώσει οστα πλαίσια της εκπομπής του «» στοκάποια στιγμή στα. Ο λεγόμενος και, είχε προσκαλέσει τότε τους ακροατές του να επιλέξουν μέσωτο αγαπημένο τραγούδι τους όλων των εποχών.Αυτό που πρώτευσε στην λίστα ήταν τοτουκαι το γεγονός είχε κάνει φοβερή εντύπωση σε όλους μας τότε και βέβαια στον ίδιο τον, κυρίως γιατί κατά το πλείστον οι ακροατές της εκπομπής του είχαν γαλουχηθεί με εναλλακτικά και new wave ακούσματα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τα 80’s όπου οιμεσουρανούσαν.Στην λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια υπήρχαν βέβαια αρκετά τραγούδια από τέτοια συγκροτήματα, όπως και κλασικές rock στιγμές, αλλά νούμερο 1 ήταν ένα pop τραγούδι που κυριαρχούσε τότε στα εφηβικά κυρίως party. Θυμάμαι πολύ καλά τη σειρά αυτών των εκπομπών τουτότε, όπως και την αγωνία που είχα για την εξέλιξή της. Έμεινα άναυδος με το τραγούδι που πρώτευσε. Λόγω της ηλικίας μου τότε και όπως είναι φυσιολογικό, παρακολουθούσα την εμπορική pop, αλλά ομολογώ ότι ήμουν fan των «ποιοτικότερων»και όχι του αντίπαλου δέους τους,ή τουΛίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της λίστας από τον, το περιοδικό της εποχής «» δημοσίευσε ολόκληρο τομε τα τραγούδια της ζωής τους για τους ακροατές της εκπομπής του και το απόκομμα κρατήθηκε στο αρχείο μου. Το θυμήθηκα με αφορμή το άρθρο που ανέφερα στην αρχή και η λίστα ακολουθεί.Στην πρώτη δεκάδα, πέρα από το νούμερο 1 που προαναφέραμε, βρίσκονται πολλές κλασικές rock μπαλάντες από ονόματα όπωςκ.α. Στο νούμερο 12 κάνουν την εμφάνισή τους οι δημοφιλέστατοι τότε στην πατρίδα μας, ενώ στο νούμερο 14 το, πρώτο new wave τραγούδι που συναντούμε στο TOP 100. Στα 80’s υπήρχαν βέβαια κάμποσα αξιόλογα pop τραγούδια από πετυχημένα ονόματα στην Ελλάδα. Αρκετά ψηλά στην λίστα, στο νούμερο 16 πλασαρίστηκε τοτωνκαι στο νούμερο 20 τοτου. Πιο κάτω βρίσκονται τοκαι τατης. Στην λίστα υπάρχει και ένα ιταλικό τραγούδι, τοτηςαπό το 1966, αφού η ιταλική μουσική ήταν πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα στα 60’s. Αν σας ενδιαφέρουν και τα στατιστικά, στα 100 πρώτα τραγούδια υπάρχουνκαι απόΆλλο χαρακτηριστικό της εν λόγω λίστας είναι η δυστυχώς. Συναντούμε μόνο τα hits της εποχής από αυτόν τον χώρο:και το Stand By Me τουπου ήταν μεγάλη επιτυχία το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80 λόγω της ομώνυμης ταινίας. Δυστυχώς απουσιάζουν οι μεγάλες επιτυχίες τηςαπό τα 60’s και τα 70’s, όπως βέβαια και τα διάφορα funk διαμάντια των 70’s. Δύσκολα η μαύρη μουσική περνούσε στο πετσί του ελληνικού μουσικόφιλου κοινού και αυτό ισχύει και σήμερα. Για να αποδώσουμε και τα εύσημα όμως, μεγάλη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση έκανε, μια και μιλάμε για ραδιόφωνο, οκαι τοπου ξεκίνησε στονστα τέλη της δεκαετίας του ’80, προσπάθεια η οποία θα λέγαμε ότι σε κάποιο βαθμό απέδωσε καρπούς.