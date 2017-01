"Jackie" Avant Première @ The Μall Athens 24/1: Κερδίστε προσκλήσεις

στις 21:00 :

Θέλω να λαμβάνω το Mix Grill newsletter









ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ





Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου, 73ο Φεστιβάλ Βενετίας

Υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δράμα





Η Natalie Portman εκπλήσσει σ’ αυτό το εντυπωσιακά βαθύ πορτρέτο. The Guardian

Ο Χιλιανός δημιουργός Pablo Larraín κάνει ένα εκπληκτικό αγγλόφωνο ντεμπούτο με αυτό το τολμηρό, πολυεπίπεδο πορτρέτο της αγαπημένης Πρώτης Κυρίας. Variety

H Jackie του Pablo Larraín είναι μιa κομψή και ιδιαίτερα ευφυής απόπειρα να δοθεί ανθρώπινη υπόσταση σε έναν θρύλο, ενώ έχει την απόλυτη επίγνωση τι σημαίνει να γίνεις θρύλος. Screen Daily

Η Natalie Portman είναι συναρπαστική ως Jacqueline Kennedy. The Daily Beast

Το πειραματικό biopic του Pablo Larraín είναι ένας μοναδικός θρίαμβος. Indiewire

Η Natalie Portman είναι καθηλωτική. Vanity Fair

Καταπληκτικό μέσα από τη διαπεραστική του βαθύτητα και κοφτερό μέσα από τη θλίψη του. The Hollywood Reporter

Η Natalie Portman καλύτερη από ποτέ. The Playlist





Jackie

Η Natalie Portman (The Black Swan, Thor, V for Vendetta) είναι η Jackie στο ομώνυμο αριστούργημα του ταλαντούχου Χιλιανού σκηνοθέτη Pablo Larraín (No, The Club, Neruda), το οποίο απέσπασε το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ Βενετίας 2016, και συνεχίζει να διεκδικεί βραβεία με τη Νatalie Portman να είναι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Γυναικείου Ρόλου για το 2017.

Μετά τη δολοφονία του Προέδρου Kennedy, η Πρώτη Κυρία Jacqueline Kennedy παλεύει με το πένθος και την αγωνία να επανακτήσει την πίστη της, να παρηγορήσει τα παιδιά της και να προσδιορίσει την πολιτική κληρονομία του συζύγου της. Η Jacqueline Kennedy ήταν μόλις 34 ετών όταν ο σύζυγος της εκλέχθηκε Πρόεδρος των ΗΠΑ. Ήταν κομψή και μυστηριώδης, έγινε αυτόματα ένα παγκόσμιο είδωλο, μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο. Το γούστο της στα ρούχα, στη διακόσμηση και στις τέχνες ήταν αντικείμενο θαυμασμού σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η βραβευμένη πρωταγωνίστρια παραδίδει μαθήματα υποκριτικής, καθώς αφομοιώνει έναν υπαρκτό εμβληματικό χαρακτήρα και τον μεταπλάθει σε μια εξίσου συμβολική κινηματογραφική ηρωίδα που στέκει αυτούσια στον άρτιο και ευαίσθητο κόσμο του σκηνοθέτη. Ο Pablo Larraín ζωνταντεύει το σενάριο του Noah Oppenheim (Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου, Φεστιβάλ Βενετίας) ξεπερνά τις συμβάσεις μιας χολιγουντιανής αυτοβιογραφίας και βυθίζεται στις διαφορετικές εκφάνσεις μιας κατά τα άλλα υπερ-εκτεθειμένης προσωπικότητας στις πιο δύσκολες μέρες της ζωής της. Η Jackie μας ανοίγει μια πόρτα στον ιδιωτικό κόσμο μιας από τις πιο αγαπημένες αμερικανικές προσωπικότητες, μιας μυστηριώδους και απόμακρης γυναίκας που παλεύει με την πίστη, την ιστορία, τον μύθο και την απώλεια.

Σύνοψη:

Στις 22 Νοεμβρίου του 1963, κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στο Ντάλας, ο John F. Kennedy δολοφονείται και το ροζ ταγέρ της Jackie (Natalie Portman) ποτίζεται από το αίμα του συζύγου της. Ο κόσμος της και η πίστη της θρυμματίζονται. Παρά το τραύμα της καλείται να αντιμετωπίσει το αδιανόητο: να παρηγορήσει τα δυο της μικρά παιδιά, να οργανώσει την κηδεία του άντρα της και να αδειάσει το σπίτι που ανακαίνισε με πολύ κόπο. Η Jackie συνειδητοποιεί γρήγορα ότι οι τρεις μέρες θα καθορίσουν πώς η ιστορία θα καταχωρίσει την κληρονομία του συζύγου της, αλλά και το πώς θα μείνει η ίδια στην ιστορία.

Διάρκεια: 100’





Aπό 26 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood





Δείτε το trailer της ταινίας:









Σημείωμα σκηνοθέτη

«Μια σφαίρα διαπέρασε τον λαιμό του Προέδρου. Μια επόμενη σφαίρα, που ήταν θανατηφόρα, διέλυσε την αριστερή μεριά του κρανίου του…»

«Η 34χρονη σύζυγος του, η Jacqueline Kennedy καθόταν δίπλα του. Δίπλα του».

Πώς να ήταν για εκείνη;

Όλοι ξέρουμε την ιστορία της δολοφονίας του John F. Kennedy. Αλλά τι γίνεται αν επικεντρωθούμε μόνο σε εκείνην;

Πώς ήταν οι επόμενες τρεις μέρες, που ήταν βουτηγμένη στον θρήνο, που τα παιδιά της ήταν καταρρακωμένα, που όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω της;

Η Jackie ήταν μια βασίλισσα χωρίς στέμμα, χωρίς θρόνο και σύζυγο.

Ήταν κομψή, επιθυμητή και εκλεπτυσμένη. Ήταν μια από τις πιο φωτογραφισμένες γυναίκες του 20ου αιώνα.

Κι όμως, ξέρουμε πολύ λίγα για αυτήν. Ήταν αδιαπέραστη και μυστηριώδης, μπορεί και η πιο άγνωστη γνωστή γυναίκα της μοντέρνας εποχής.

Θέλω να πιστεύω ότι ποτέ δεν θα είμαστε σίγουροι για αυτήν. Δεν θα μάθουμε ποτέ πώς μύριζε ή πώς έλαμπαν τα μάτια της. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι έρευνα. Και να συνθέσουμε μια ταινία από θραύσματα. Κομμάτια μνήμης. Μέρη, ιδέες, εικόνες και ανθρώπους.

Ο Πρόεδρος Kennedy πέθανε νέος. Η θητεία του διακόπηκε απότομα και σύντομα, τα κατορθώματα του κινδύνευαν να ξεχαστούν.

Παρ’ όλο που βρισκόταν στην ομίχλη του δικού της τραύματος, η Jacqueline Kennedy ήξερε ότι κάποιος έπρεπε να τελειώσει την ιστορία του. Μέσα σε λίγες μέρες, μετέτρεψε τον σύζυγο της από άνθρωπο σε θρύλο. Καθόρισε την εικόνα του και εδραίωσε την κληρονομιά του.

Έτσι, έγινε η ίδια σύμβολο, γνωστή για πάντα σε όλον τον κόσμο με το μικρό της όνομα… Jackie.

Pablo Larraín





Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Pablo Larrain

Σενάριο: Noah Oppenheim

Παίζουν: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt, Richard E. Grant, John Carroll Lynch, Beth Grant, Max Casella, Caspar Phillipson

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Stephane Fontaine

Σχεδιασμός Παραγωγής: Jean Rabasse

Κοστούμια: Madeleine Fontaine

Μουσική: Mica Levi

Μοντάζ: Sebastian Sepulveda