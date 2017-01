Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή:



Κίτρινα Ποδήλατα - Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ



Vol.2 : «Κίτρινα Ποδήλατα – the Orchestra project»



σύμπραξη με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ



Τα Κίτρινα Ποδήλατα, επανέρχονται στο γνώριμο ηλεκτρικό τους ήχο, ζωηρεύοντας εκ νέου την έντονη πειραματική τους διάθεση, με την κυκλοφορία του δεύτερου μέρους της εντυπωσιακής μουσικής τριλογίας τους.



Με τίτλο Vol.2 «Κίτρινα Ποδήλατα - the Orchestra project», το νέο album αποτυπώνει τη δυναμική σύμπραξη του κορυφαίου σύγχρονου ελληνικού ροκ

συγκροτήματος, με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Οι δυο δημιουργοί Αλέξανδρος και Γιώργος Παντελιάς, συνεργάζονται με τον εξαιρετικό ενορχηστρωτή Γιάννη Γκίκα και πετυχαίνουν να συνδυάσουν σε υψηλό επίπεδο, το κλασικό με το σύγχρονο, το εντυπωσιακό με το ουσιώδες.



Άλλοτε με ένταση, εξωστρέφεια και δυνατά ηλεκτρικά riffs κι άλλοτε αφήνοντας το λυρισμό και την εσωτερικότητα να κυριιαρχήσουν, τα Κίτρινα Ποδήλατα, συμπράττουν με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Αλέξιου Πρίφτη και προτείνουν 9 tracks με επανεκτελέσεις γνωστών τραγουδιών της 16ετούς πορείας τους («Μη μ’ αγγίζεις», «Yara-Yara» σε ποίηση Ν.Καββαδία κ.α.) αλλά και νέες συνθέσεις («Ονειρεύομαι ακόμα» , « Άγραφος Νόμος» ).



Ιδιαίτερη στιγμή του album, αποτελεί το σολιστικό ντουέτο που τα Κίτρινα Ποδήλατα πραγματοποιούν με τον παγκοσμίου φήμης Ιταλο-αμερικανό δεξιοτέχη κιθαριστή Al di Meola. Ενα track της νέας δισκογραφικής πρότασης, ολοκληρώνει την τάση των δύο δημιουργών για καλλιτεχνικό πειραματισμό, αποτυπώνοντας το «άνοιγμα» που για πρώτη φορά επιχειρούν, στην αγαπημένη τους ιταλική κουλτούρα, με το «Rabbia e Poesia» σε στίχους Cosmina Furchi Gliatas.



Μια μεγάλη και ιδιαιτέρως τιμητική συμπαραγωγή του αγαπημένου ροκ συγκροτήματος με τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, η οποία παρουσιάζεται οπτικοποιημένη στο σύνολό της, μόνο στο επίσημο κανάλι youtube του συγκροτήματος:









Album: Vol.2 : «Κίτρινα Ποδήλατα – the Orchestra project»



Σύμπραξη με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ



Συμπαραγωγή: Κίτρινα Ποδήλατα - Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ



Ενορχήστρωση: Γιάννης Γκίκας.



Διεύθυνση Ορχήστρας: Αλέξιος Πρίφτης.



Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μουσικών Συνόλων : Αναστάσιος Συμεωνίδης



Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αναστάσιος Συμεωνίδης-Κίτρινα Ποδήλατα.



Συντονισμός παραγωγής: Νίνα Ντόβα – Αναστασία Τσιούνη.



Μηχανικοί ήχου: Άκης Γκολφίδης - Μιχάλης Συγλέτος



Σκηνοθεσία: Χρήστος Φασόης - Δημήτρης Κοσμόπουλος.



Ψηφιακή κυκλοφορία: «Yellownote» (2016)