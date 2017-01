Logan: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer

Παρακάτω μπορείτε να απολαύσετε το trailer:









Η σκηνοθεσία της ταινίας αποτελεί έργο του James Mangold, ενώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Logan/Wolverine θα ενσαρκώσει δυστυχώς για τελευταία φορά ο Hugh Jackman. Επίσης, συμμετέχουν οι Patrick Stewart, Boyd Holbrook και Dafne Keen. Η πρεμιέρα του "Logan" στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται στις 2 Μαρτίου.





To παραπάνω trailer συνοδεύεται από το τραγούδι των Kaleo με τίτλο Way Down We Go.









Έπειτα από το "βαρύ" πρώτοτουκαι μετά το challenge με τα 1974 καρέ του νέου επερχόμενου τελικού trailer, ητο έφερε στη δημοσιότητα. Με αυτό το βίντεο ξεκαθαρίζεται πλήρως το τοπίο και πιο συγκεκριμένα βλέπουμε ένα post-apocalyptic σκηνικό με τοννα είναι αρκετά γερασμένος και με τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προστατέψει τον θηλυκό μικρό κλώνο του ονόματι. Την ίδια στιγμή μαζί τους βρίσκεται και οο οποίος έχει προσβληθεί από Alzheimer.