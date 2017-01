Whatever makes us happy on Sunday morning: tend to pretend

Ενοποίηση.

Προσποίηση.

Απομυθοποίηση.



Ποια η σχέση μεταξύ τους; Τέσσερις λέξεις με εντελώς διαφορετικές ερμηνείες, με κοινό συνθετικό την ποίηση. Όμως, την ποίηση σαν πράξη ή την ποίηση σαν τέχνη; Γιατί η τέχνη μπορεί να περιγράψει όλα τα "απλά ενδεχόμενα" και να τα δέσει αρμονικά σε εικόνες, ήχους, λέξεις και να τους δώσει υπόσταση. Σαν να δίνει περισσότερες από μία διαστάσεις, σε έννοιες που όντας μονοδιάστατες παγιώνουν θετικές ή αρνητικές εντυπώσεις, ενώ σαν όψεις ενός ακανόνιστου πολύπλευρου, που μπορούν να παίρνουν τυχαία ροπή όταν τις πετάει κανείς άγαρμπα στον αέρα, να γίνονται μοναδικό μέσο έκφρασης πραγματικών νοημάτων.



Αυτή την Κυριακή, μια λίστα βασισμένη όχι στη μελοποιημένη ποίηση απαραίτητα, αλλά στην ποιητική αδεία των τραγουδιών εκείνων που πλέκουν περίτεχνα στίχο, μελωδία και ερμηνεία και καταφέρνουν να αποδώσουν με την κατάλληλη αισθαντικότητα το νόημά τους.













01. Tindersticks - Let's Pretend

02. Asaf Avidan - Over My Head

03. The National - About Today

04. Nick Cave - (I'll Love You) Till the End of the World

05. τεφλόν - κάποτε έρχεται το τέλος

06. Chinawoman - Lovers are Strangers



07. Tom Waits - Lie To Me

08. Grinderman - Kitchenette

09. The Black Keys - Weight of Love

10. Still Corners - The Trip

11. Larry Gus - The Night Patrols

12. Rsn - Hang on to a Dream

13. Portishead - The Rip

14. Wye Oak - Civilian

15. Alex Clare - Damn Your Eyes

16. Jesse Boykins III - Limit to Your Love