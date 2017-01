Mια πρώτη γεύση από τον Benedict Cumberbatch ως Thomas Edison

Ο νέος ρόλος πάνω στον οποίο δουλεύει ο Cumberbatch τον βρίσκει να καταπιάνεται αυτή τη φορά με μία λαμπρή και ιστορική προσωπικότητα, τον άνθρωπο που εφηύρε τον φωνόγραφο, τη φωτογραφική μηχανή κινηματογράφου και φυσικά τον λαμπτήρα, τον Thomas Edison. Πρωταγωνιστεί λοιπόν στην ταινία "The Current War" που αναλαμβάνει να παρουσιάσει μία ιδιαίτερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας κατά την οποία τα μεγαλύτερα μυαλά στα τέλη του 19ου αιώνα έδιναν αγώνα για να εισάγουν ένα εμπορεύσιμο και βιώσιμο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με κυριότερους παράγοντες στην προσπάθεια αυτή να είναι η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας του Edison Εdison Electric Light Company και η Westinghouse Electric Company.





Toν έτερο ιδιοκτήτη της εταιρείας ηλεκτρισμού, George Westinhouse, θα υποδύεται ο Michael Shannon ενώ τον Nicholas Hoult θα δούμε στον ρόλο του Nikolai Tesla. Στην ταινία θα πρωταγωνιστούν επίσης η Katherine Waterson του "Fantastic Beasts and Where To Find Them" καθώς και ο νέος Spiderman, Tom Holland. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Alfonso Gomez-Rejon του "Me and Earl and the Dying Girl". Δεν υπάρχει ακόμη πληροφόρηση για την κυκλοφορία της ταινίας.





H πρώτη φωτογραφία του Cumberbatch ως Thomas Edison





Να σημειωθεί ότι θα ξαναδούμε τον Benedict Cumberbatch να υποδύεται τον Doctor Strange σε ένα cameo στο Thor: Ragnarok καθώς και στο Avengers: Infinity War.

Είναι γνωστό τοις πάσι πλέον πως στοναρέσει πολύ να δοκιμάζεται σε ρόλους ιδιοφυϊών! Αυτό συμπεραίνεται αν αναλογιστεί κανείς τον ρόλο του ως ο δαιμόνιος ντετέκτιβστην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, την ερμηνεία του στο"The Imitation Game" όπου υποδύθηκε τον χαρισματικό μαθηματικόαλλά ακόμη και την "super-ήρωας" εκδοχή του που ενσωματώθηκε στον, τον πανέξυπνο νευροχειρούργο που καλείται να ανακαλύψει έναν νέο τρόπο σκέψης και ζωής... Ίσως όμως όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία, μια και ο Λονδρέζος ηθοποιός φαίνεται πως είναι ο ίδιος ιδιοφυΐα στο αντικείμενό του.