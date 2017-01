Οι υποψηφιότητες για τα Oscars 2017

Η ετήσια οσκαρική φρενίτιδα μπορεί να ξεκινήσει και επίσημα, μια και εδώ και λίγες ώρες ανακοινώθηκαν live (τόσο διαδικτυακά μέσω live streaming στο επίσημο κανάλι των Όσκαρ στο youtube όσο και τηλεοπτικά στο "Good Morning America") οι φετινές υποψηφιότητες! Τις ανακοίνωσαν μέσα από ένα καλογυρισμένο μαγνητοσκοπημένο video η πρόεδρος της Ακαδημίας, Cheryl Boone Isaacs, μαζί με προηγούμενους νικητές των βραβείων όπως η Brie Larson (Room), η Jennifer Hudson (Dreamgirls) και ο Emmanuel Lubezki (Birdman, The Revenant) αλλά και με διάφορους υποψήφιους προηγούμενων ετών βλ. Jason Reitman (Juno) και Ken Watanabe (The Last Samurai). Η μετάδοση χωρίστηκε σε δύο μέρη και στο "διάλειμμα" είδαμε πρώτη φορά το επίσημο promo video της φετινής διοργάνωσης, μία μίνι συνέντευξη του Jimmy Fallon, πρωτοεμφανιζόμενου στην παρουσίαση της βραδιάς καθώς και διάφορα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από προηγούμενες απονομές.





89η απονομή των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου έρχεται να διαδεχθεί το Φεστιβάλ Βενετίας, τις Χρυσές Σφαίρες , τα βραβεία Κριτικών και Δημοσιογράφων καθώς και τα βρετανικά BAFTAs που θα πραγματοποιηθούν στις 12 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες νωρίτερα δηλαδή από τις 26 Φεβρουαρίου, όπου όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα στο κόκκινο χαλί της πιο λαμπερής κινηματογραφικής διοργάνωσης στο Dolby Theatre του Hollywood. έρχεται να διαδεχθεί το Φεστιβάλ Βενετίας, τις, τα βραβεία Κριτικών και Δημοσιογράφων καθώς και τα βρετανικάπου θα πραγματοποιηθούν στις 12 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες νωρίτερα δηλαδή από τις, όπου όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα στο κόκκινο χαλί της πιο λαμπερής κινηματογραφικής διοργάνωσης στοτου





Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο -μετά και το 7/7 ρεκόρ που έκανε στις Χρυσές Σφαίρες πριν λίγες ημέρες- το "La La Land", το μιούζικαλ του Damien Chazelle, σάρωσε κυριολεκτικά τις υποψηφιότητες αγγίζοντας τις 14, ρεκόρ που είχαν μέχρι στιγμής το "Titanic" (1997) και το "All About Eve" του 1950. Για την ακρίβεια, η 13η και 14η υποψηφιότητες της ταινίας εντοπίζονται στην ΙΔΙΑ κατηγορία, αυτή του καλύτερου τραγουδιού, όπου είναι υποψήφια τόσο με το "City of Stars" ,ντουέτο των πρωταγωνιστών της ταινίας, όσο και με το "The Fools Who Dream" που ερμηνεύει σόλο η Emma Stone συγκινητικά! Το μόνο που μένει να δούμε τώρα είναι αν θα καταφέρει να πετύχει και εδώ το "απόλυτο" ρεκόρ, πράγμα που έχει επιτύχει μόνο το "The Lord of the Rings: The Return of the King" το 2003 με 11/11. Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο με τη φόρα που έχει πάρει...





Δυνατά στη μάχη των Όσκαρ μπαίνουν οι ταινίες "Moonlight" με 8 υποψηφιότητες, "Αrrival" με 7, "Hacksaw Ridge" με 6, συμπεριλαμβανομένου του Mel Gibson στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας -Όσκαρ που έχει αποσπάσει το 1995 με το "Braveheart"- καθώς και το "Ηell or High Water" και το low profile "Lion" με 5 αντίστοιχα. Τρεις υποψηφιότητες έλαβε το "Hidden Figures" που αρέσει πολύ.





Οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας "Fantastic Beasts and Where To Find Them", "Doctor Strange" και "Rogue One: A Star Wars Story" πρωταγωνιστούν σε τεχνικές κατηγορίες, το αδύναμο κατά πολλούς "Passengers" είναι υποψήφιο σε δύο κατηγορίες (Καλύτερης Μουσικής & Σκηνογραφίας), το "Deepwater Horizon" εμφανίζεται ανέλπιστα και αυτό δις, ενώ από μία υποψηφιότητα έχουν τα "Allied" και το κοενικό "Hail, Caesar!". Όσο για τις τρεις υποψήφιες ταινίες στην κατηγορία του Μακιγιάζ, εντοπίζονται υποψήφιες μόνο σε αυτή.





Συνολικά

35 υποψήφιες συνολικά ταινίες στα φετινά βραβεία (δεν υπολογίζουμε στον αριθμό τις κατηγορίες των Ντοκιμαντέρ, Μικρού Μήκους, Κινουμένων Σχεδίων και τις Ξενόγλωσσες) έναντι 29 ταινιών που είδαμε πέρισυ. Να λίγος περισσότερος πλουραλισμός στις επιλογές, αν και συνεχίζουν να υπάρχουν περιθώρια αύξησής του!





Βετεράνοι

Αυτή ήταν η 20η φορά για την οποία η Meryl Streep είναι υποψήφια για Όσκαρ! Μετά από εκείνη, το χάος... Όγδοη υποψηφιότητα για τον Denzel Washington, για την ακρίβεια διπλή για το "Fences" και στην κατηγορία Α' Ανδρικού ρόλου αλλά και σε αυτήν της Καλύτερης Ταινίας, δεδομένου ότι τη σκηνοθετεί. Για 7η φορά υποψήφιος είναι ο Jeff Bridges. Τέταρτη επίσης υποψηφιότητα για την Nicole Kidman αλλά και για τον σκηνοθέτη/σεναριογράφο Kenneth Lonergan.





Το comeback

Το ελληνικό δίδυμο που αποτελείται από τον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου συνεχίζει την ανοδική του πορεία και επιστρέφει στα Όσκαρ 6 χρόνια μετά τον "Κυνόδοντα" με τον οποίο έγινε η αρχή όλων, όντας υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για τον "Αστακό"! Αναμένουμε λοιπόν με -ελληνικό- ενδιαφέρον το αποτέλεσμα στην εν λόγω κατηγορία.





Οι απουσίες

"Σιωπή" για τον Martin Scorsese...Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι ο καταξιωμένος δημιουργός δεν έπεισε ούτε τα Όσκαρ με το "Silence" του και έτσι η ταινία έχει μόλις μία υποψηφιότητα για την φωτογραφία της. Μία υποψηφιότητα και για το βιογραφικό "Sully" του Clint Eastwood στην κατηγορία του Ηχητικού Μοντάζ. Το φαινόμενο "Μeryl Streep" φαίνεται δεν πιάνει και στην περίπτωση του Tom Hanks...! Το ίδιο συνέβη όμως και με τo "Nocturnal Animals" του Tom Ford. Παρά το γεγονός ότι το εν λόγω θρίλερ βρέθηκε υποψήφιο στο Φεστιβάλ της Βενετίας, στις Χρυσές Σφαίρες αλλά και στα BAFTAs και παρά το ότι ο Aaron Taylor-Johnson βραβεύτηκε στην προαναφερθείσα απονομή των Σφαιρών για την δευτεραγωνιστική ερμηνεία του, η Ακαδημία δεν έδωσε στην ταινία ψήφο εμπιστοσύνης και το κράτησε με μία υποψηφιότητα Β' Ανδρικού Ρόλου, για τον Michael Shannon όμως αυτή τη φορά. Aδίκως κατά τη γνώμη της γραφούσης δεν ήταν υποψήφιο τουλάχιστον στις κατηγορίες Καλύτερης Μουσικής και Φωτογραφίας.





Στα κινούμενα σχέδια

Το "Finding Dory" δεν είναι υποψήφιο στην κατηγορία του, όμως ιδιαίτερα ευχάριστη είναι η συμπερίληψη της "Κόκκινης Χελώνας" στην κατηγορία.





Τέλος, από τώρα μπορούμε να κάνουμε την εξής πρόβλεψη... Μεγάλη μάχη θα δοθεί στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου με τις Emma Stone, Natalie Portman και Isabelle Huppert να κονταροχτυπιούνται! Eκτός και αν... λέτε να μας την "κάνει" η Meryl;









Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες.







Καλύτερη Ταινία

Arrival

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

Hell or High Water

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Fences





Καλύτερη Σκηνοθεσία



Damien Chazelle, La La Land Denis Villeneuve, Arrival Mel Gibson, Hacksaw Ridge Barry Jenkins, Moonlight Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea