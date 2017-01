Baby Guru - "IV": Κυκλοφορεί!

Bio

Δελτίο Τύπουκαι είναι ήδη διαθέσιμο για προ-παραγγελία στο ψηφιακό μας κατάστημα και στη σελίδα μας στο BandcampΑκούστε το "Tell Me What You're Made Of" στο youtube To τέταρτο ολοκληρωμένο album των Baby Guru τους βρίσκει πλέον ως τετράδα, πρόθυμους να διευρύνουν τα όρια για άλλη μια φορά, παραδίδοντας το πιο μεστό σύνολο τραγουδιών τους μέχρι σήμερα, τόσο μουσικά όσο και στιχουργικά.Παραμένουν ανοιχτοί σε νέες κατευθύνσεις, χωρίς να ξεχνάνε τις ρίζες τους και τον ήχο που τους έχει χαρακτηρίσει και φαίνονται αρκετά ώριμοι για να μεταφέρουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους για τον καθημερινό αγώνα, τους (κοσμικούς) ανεκπλήρωτους έρωτες, τις ψευδαισθήσεις της φήμης, τα μισοξεχασμένα όνειρα, τα φανταστικά folk συγκροτήματα και τα φρικιά της ντίσκο. Το "IV" είναι ένας ύμνος στη ζωή του συγκροτήματος και στο έργο των τεσσάρων παιδικών φίλων, που αναζητούν αυθεντικές μορφές έκφρασης σε έναν σκληρόκαρδο κόσμο.Το “IV” κυκλοφορεί σε διάφανο βινύλιο, CD και ψηφιακό album από την Inner Ear.Πλέον ως τετράδα, οι Baby Guru συνεχίζουν να παράγουν χωρίς παύση από το 2010 τόσο ως μπάντα όσο και ως μονάδες.Με 7 κυκλοφορίες στο ενεργητικό τους (Yogi Sister EPs vol. 1-3, Baby Guru, Pieces, Marginalia, Sunshine Special), εμφανίσεις σε διεθνή φεστιβάλ (CMJ, Eurosonic, Europavox) και διακρίσεις από μεγάλα μουσικά μέσα (MTV IGGY’s Top 5 Discoveries @ CMJ) αποτελούν μία από τις πιο δημιουργικές ομάδες μουσικών της χώρας.Η φετινή χρονιά τους φέρνει αισίως στο τέταρτο LP, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει από την Inner Ear.Οι Baby Guru είναι οι: Prins Obi, King Elephant, Sir Kosmiche and Kon Kon.