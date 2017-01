συναυλιακά νέα Οι BadBadNotGood στην Αθήνα! Διαβάστηκε Με ένα ποστ στο Facebook το Gazarte μας ανακοίνωσε ότι οι BadBadNotGood θα έρθουν στην Ελλάδα στις 26 Μαΐου για μια συναυλία στην κεντρική σκηνή του Gazarte!







Το συγκρότημα ξεκίνησε από τον Καναδά πριν από λίγα χρόνια και έφτασε να έχει το δίσκο του 'IV' ανάμεσα στους καλύτερους του 2016. Ανυπομονούμε να ακούσουμε την δημιουργική τους μίξη jazz με hip-hop σε έναν από τους ωραιότερους χώρους της Αθήνας!



