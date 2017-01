Όλες οι λεπτομέρειες για την εμφάνιση των Thievery Corporation και Archive στο Release Athens 2017

Το καλοκαίρι του 2016, το Release Athens έφερε μία νέα πνοή στη μουσική / φεστιβαλική πραγματικότητα της χώρας μας, φέρνοντας μερικά από τα σπουδαιότερα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, αλλά και νέα ανερχόμενα που θα έπαιζαν για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό. Πέρα από αυτό, πιστεύουμε πως έκανε τη διαφορά και στον τομέα της παραγωγής, στο σύνολό της, αποσπώντας τις θετικότερες εντυπώσεις από όσες και όσους το τίμησαν με την παρουσία τους.





Το καλοκαίρι του 2017, το Release Athens επιστρέφει δυναμικά, διατηρώντας αναλλοίωτο το πνεύμα που το διακατέχει από το ξεκίνημά του, ευελπιστώντας να μας “απελευθερώσει” από τις δυσκολίες και την πίεση της καθημερινότητας μέσα από τη δυναμική της καλής μουσικής (από όποια εποχή / είδος / χώρα κι αν προέρχεται), του πολιτισμού και της διαδραστικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει μία τέτοια διοργάνωση. Η ίδια υπόσχεση ισχύει και για ό,τι αφορά στον ήχο, τα φώτα, τη σκηνή, τις συνθήκες παρακολούθησης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του επερχόμενου Release Athens 2017.





Με αυτά στο μυαλό, συνεχίζουμε τις ανακοινώσεις με το line-up της 16ης Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στην Πλατεία Νερού, όπου θα υποδεχτούμε δύο από τα πιο αγαπημένα ονόματα του ελληνικού κοινού τα τελευταία είκοσι χρόνια, τους Αμερικανούς Thievery Corporation, ένα από τα δημοφιλέστερα σχήματα της παγκόσμιας downtempo / dub / trip hop / electronica σκηνής, και τους Βρετανούς Archive, οι οποίοι ξεκίνησαν κι αυτοί με trip hop / electronica προσανατολισμούς πριν αποφασίσουν να εξερευνήσουν τα μονοπάτια του progressive / shoegaze rock εκτοξεύοντας τη δημοτικότητά τους στα ύψη.





Οι Thievery Corporation ξεκίνησαν το 1995, στην Washighton DC, και αμέσως κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν δικό τους πολυσυλλεκτικό ήχο, αναμειγνύοντας Jamaican dub reggae, bossanova, Brazilian, acid και nu-jazz, downtempo, electronica και breakbeat ήχους με πανέμορφα γυναικεία φωνητικά και δυναμικές hip hop ρίμες, με βασικό άξονα τον δημιουργικό πυρήνα των Rob Garza και Eric Hilton, των δύο μουσικών / παραγωγών που αποτελούν την καρδιά και την ψυχή των Thievery Corporation όλα αυτά τα χρόνια.





Παράλληλα, επηρέασαν μια ολόκληρη γενιά από παραγωγούς και DJs, οδηγώντας στη δημιουργία ενός νέου είδους ηλεκτρονικής μουσικής. Η chillout lounge τους ακούγεται οπουδήποτε αλλά οι συναυλίες είναι αυτές που τους μετέτρεψαν σε μια μπάντα που κανείς δεν θέλει να χάσει! Χωρίς υπερβολή, θεωρούνται ένα από τα κορυφαία live acts στον πλανήτη, πράγμα που έχουν αποδείξει σε όλες τις προηγούμενες επισκέψεις τους στη χώρα μας.





Ίσως το σπουδαιότερο κατόρθωμά τους είναι το ότι παραμένουν ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα στο χώρο τους για περισσότερα από 20 χρόνια, παρότι ουδέποτε είχαν τη στήριξη μιας πολυεθνικής εταιρείας, ούτε ενός μηχανισμού προώθησης που θα τους εξασφάλιζε πανάκριβα video clips και εύκολες ραδιοφωνικές επιτυχίες.

Με όπλο την αγάπη τους για τη μουσική, και με τη δική τους ανεξάρτητη δισκογραφική από την πρώτη κιόλας μέρα, έχουν πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχουν παίξει μπροστά σε εκατομμύρια θεατές και κάθε χρόνο κερδίζουν νέους φίλους κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, τηρώντας παράλληλα και μία συνεπή στάση απέναντι στα κακώς κείμενα των καιρών μας τα οποία δεν παραλείπουν να σχολιάσουν, με τον δικό τους τρόπο, τόσο μέσα από δηλώσεις όσο και μέσα από την πολυεπίπεδη καλλιτεχνική προσφορά τους.





Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 10 albums, με πιο γνωστά τα “Mirror Conspiracy” (2000), “The Richest Man In Babylon” (2002), “The Cosmic Game” (2004), “Radio Retaliation” (2008), “Saudade” (2014), ενώ το ολοκαίνουριο “The Temple Of I & I” αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου του 2017.





Επίσης, έχουν στο ενεργητικό τους πολυάριθμα remixes και singles, υπέροχα κομμάτια που θα ακούσουμε στις 16 Ιουνίου, δίπλα στη θάλασσα, όπως τα “Warning Shots”, “The Richest Man In Babylon”, “Lebanese Blonde”, “Until The Morning”, “Sweet Tides”, “Amerimacka”, “All That We Perceive”, “State Of Our Union”, “Revolution Solution”, “Liberation Front”, “El Pueblo Unido”, “Is It Over?”, “Exilio”, “Shadows Of Ourselves”, “En Simple Histoire”, “Facing East”, ‘The Numbers Game, “Mandalla”, “Letter To The Editor” και άλλα πολλά.





Οι συνεργασίες τους περιλαμβάνουν μεγάλα ονόματα όπως οι David Byrne, Perry Farrell, The Flaming Lips, Anushka Shankar, Femi Kuti, Seu Jorge, Bebel Gilberto κ.α. ενώ έχουν εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο, όπως το Coachella και το Lollapalooza.





Παρότι είναι πάρα πολύ αγαπητοί στη χώρα μας, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που τους απολαύσαμε ζωντανά. Η βραδιά της 16ης Ιουνίου θα τους ξαναφέρει κοντά μας, με νέο υλικό στις αποσκευές τους αλλά και με όλα εκείνα τα τραγούδια που τους έκαναν ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, έχοντας φίλους από διάφορους πολιτισμούς, κουλτούρες, ήχους, ηλικίες που συγκροτούν το πολύχρωμο καλειδοσκόπιο του κόσμου των Thievery Corporation.





“Δεν αισθανθήκαμε ποτέ την ανάγκη να γίνουμε ένα με τη μουσική Βιομηχανία. Φτιάχνουμε μουσική σκεφτόμενοι ως παραγωγοί κάτι που πάντα μας έκανε να νιώθουμε ανοιχτοί σε κάθε ήχο, αρκεί να είναι συναρπαστικός” / Rob Garza





https://www.facebook.com/thieverycorporation





https://www.youtube.com/user/ESLMusicDC





https://twitter.com/ThieveryCorpDC





https://soundcloud.com/thieverycorporation

















Οι Archive είναι άλλο ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς το ελληνικό κοινό έχει δείξει πως τους εκτιμά ιδιαίτερα από το ξεκίνημα της καριέρας τους, το 1994 στο Λονδίνο.





Στηριγμένοι στη δημιουργική δυάδα των Danny Griffiths και Darius Keeler, έχουν διανύσει μία αξιοσημείωτη πορεία που ήδη διαρκεί περισσότερες από δύο δεκαετίες, με αφετηρία το εντυπωσιακό ντεμπούτο album, “Londinium”, το οποίο τους έβαλε αμέσως στον χάρτη της trip hop / electronica σκηνής που μεσουρανούσε εκείνη την περίοδο.





Μέσα από πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους – σε βαθμό που η οργάνωσή τους να παραπέμπει περισσότερο σε ένα καλλιτεχνικό όχημα ή μία κολλεκτίβα, παρά σε μία μπάντα με την πιο συμβατική έννοια του όρου – οι Archive έχουν βρεθεί να εξερευνούν τα όρια διάφορων μουσικών ειδών, με τις πιο πρόσφατες δημιουργίες τους να κινούνται εμφανώς προς progressive rock, ενίοτε και post rock, μονοπάτια.

Οι εναλλαγές ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ρεύματα, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη που κατά καιρούς στελεχώνουν το σχήμα τους (κυρίως όσον αφορά στα φωνητικά, όπου γνωστότερος όλων υπήρξε ο Craig Walker), ουδέποτε τους εμπόδισε στο να γνωρίσουν μεγάλη επιτυχία, κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες.





Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 11 studio albums, με πιο γνωστά, πέρα από το “Londinium” (1996), τα “Take My Head” (1999), “You All Look The Same To Me” (2002), “Noise” (2004), “Lights” (2006), “Controlling Crowds” (2009), “With Us Until You’re Dead” (2012), “Restriction” (2015), μέσα από τα οποία έχουν ξεπηδήσει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα singles που έχουν ακουστεί και στο ελληνικό ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια, όπως τα “Again”, “Fuck U”, “You Make Me Feel”, “The Way You Love Me”, “Numb”, Get Out”, “Bullets”, “System”, “Men Like You”, “Bright Lights”, “End Of Our Days”, “Hatchet”, “Black & Blue”, “The Empty Bottle”, “Collapse / Collide”, “Violently”, “So Few Words” και άλλα.





Όπως συμβαίνει και με τους Thievery Corporation, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που τους είδαμε για τελευταία φορά στην Ελλάδα. Δίπλα σε πολλά από τα παραπάνω τραγούδια, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, για πρώτη φορά ζωντανά, υλικό από το πιο πρόσφατο album τους, “The False Foundation” (2016), τη βραδιά της 16ης Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, όπου θα συναντηθούν δύο από τα πιο αγαπημένα ονόματα του ελληνικού κοινού τα τελευταία 20 χρόνια!





http://www.archiveofficial.uk





https://www.facebook.com/ArchiveOfficial





https://twitter.com/archiveofficial





https://www.instagram.com/archiveofficial





https://www.youtube.com/user/archiveofficial









Πληροφορίες:









Απλά Εισιτήρια





Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά στα 35 ευρώ (μονό εισιτήριο) και 65 ευρώ (διπλό).





Στην επόμενη φάση της προπώλησης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 38 (μονό) και 70 ευρώ (διπλό).





Στις δύο τελευταίες φάσεις της προπώλησης, οι τιμές θα διαμορφωθούν στα 42 (μονό) / 76 (διπλό) και 45 (μονό) / 80 (διπλό) ευρώ.

Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 50 ευρώ.





VipTickets





Θα διατεθεί πολύ περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, αρχικά προς 90 και στη συνέχεια προς 100 ευρώ.





Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:





- ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &stools για όλους





- open bar





- προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο





- ιδιωτικό parking





- ξεχωριστές τουαλέτες





- αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ.





Εισιτήρια τριημέρου





Η διάθεση των τριήμερων εισιτηρίων ξεκινά στα 90 ευρώ.





Στην επόμενη φάση της προπώλησης, η τιμή τους θα είναι 100 ευρώ.





Στις τελευταίες φάσεις της προπώλησης, η τιμή τους θα διαμορφωθεί στα 110 ευρώ.









Εισιτήρια με άτοκες δόσεις





Όπως και πέρσι, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς των εισιτηρίων μέχρι και σε 5 άτοκες δόσεις, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Συγκεκριμένα:





- μέχρι και την 30/1, 5 δόσεις





- μέχρι και την 28/2, 4 δόσεις





- μέχρι και την 31/3, 3 δόσεις









Επισκεφτείτε το site και τη facebook page του ReleaseAthens για περισσότερες πληροφορίες:









Πρόσβαση





Πλατεία Νερού (Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου): Δέλτα Φαλήρου, στη διασταύρωση της Λ. Συγγρού με τη Λ. Ποσειδώνος (Παραλιακή), ανάμεσα στο Κλειστό του TaeKwonDo και το BeachVolley και δίπλα στη θάλασσα.





Η πρόσβαση είναι εύκολη, τόσο με τα Μέσα Μεταφοράς όσο και με αυτοκίνητο.





Μετρό: Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση “Φόρος”)





ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση “Φόρος”) είτε τραμ / γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” (Στάση “Δέλτα Φαλήρου”)





Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου” Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου”





Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση “Φόρος”)









Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 17:00