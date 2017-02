Moby: θα είσαι εσύ ο δημιουργός του νέου του remix;

Ο Moby κυκλοφόρησε πέρυσι το δίσκο These Systems Are Failing , από τον οποίο ακούμε το " Are You Lost In The World Like Me? " με το videoclip που έγινε viral.Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού ψάχνει τώρα για το δημιουργό ενός remix για το τραγούδι αυτό και για έτσι ξεκίνησε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό στη Wavo , την online υπηρεσία προώθησης καλλιτεχνικού υλικού. Δυο νικητές θα κερδίσουν την κυκλοφορία του remix τους σε 12'' από τη δισκογραφική του MobyΑν σε ενδιαφέρει μπες εδώ , υπέβαλε τη συμμετοχή σου μέχρι την 1η Μαρτίου και μπορεί να είσαι εσύ ο νέος καλλιτέχνης που θα κυκλοφορήσει στη δισκογραφική του Moby. Εκτός από το μεγάλο δώρο της κυκλοφορίας οι νικητές θα κερδίσουν υποστήριξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Wavo, ένα χρόνο δωρεάν συνδρομή στη Wavo και δωρεάν υποστήριξη mastering από τη LANDR , την online υπηρεσία mastering.