Στις 7 του Απρίλη περιμένουμε το τρίτο album του Father John Misty από τη Sub Pop και τη Bella Union.



Μετά το ομώνυμο τραγούδι, ο Αμερικάνος τραγουδοποιός έδωσε στη δημοσιότητα άλλο ένα τραγούδι και το video του. Πρόκειται για το "Two Wildly Different Perspective". Ακούστε το παρακάτω: