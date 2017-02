Για πρώτη φορά o Bob Dylan κυκλοφορεί τριπλό δίσκο

Στις 31 Μαρτίου, ο Bob Dylan θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ένα τριπλό δίσκο. Το album θα λέγεται "Triplicate" και αναμένεται να έχει 30 νέες ηχογραφήσεις από κλασσικά Αμερικάνικα τραγούδια.



Κάθε δίσκος θα έχει το δικό του όνομα και θα περιέχει 10 κομμάτια, τα οποία θα ανήκουν σε μια θεματική ενότητα. Το "Triplicate" θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή βέβαια, αλλά και σε τριπλό βινύλιο/CD.



Ακούστε παρακάτω την country εκτέλεση του "I Could Have Told You," του Frank Sinatra: