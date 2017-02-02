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Δίσκοι - Φεβρουάριος 2017

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Οι συντάκτες μας ακούν και σας προτείνουν τους δίσκους που δεν πρέπει να χάσετε τον Φεβρουάριο! Ακούστε εδώ τα καλύτερα τραγούδια του μήνα!

AUSTRA – Future politics
BONOBO - Migration
FOXYGEN – Hang
J. COLE - 4 Your Eyez Only

austra-future-politicsbonobo-migrationfoxygen-hang

JAPANDROIDS - Near to the wild heart of life
JOHN LEGEND - Darkness And Light
KATE BUSH - Before the dawn
RUN THE JEWELS - Run The Jewels 3

run-the-jewels-3the-flaming-lips-oczy-mlodythe-xx-i-see-you

THE BLUE AEROPLANES - Welcome stranger!
THE FLAMING LIPS - Oczy Mlody
THE ROLLING STONES - Blue & Lonesome
THE XX – I see you
TY SEGALL – Ty Segall


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