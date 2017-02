London Grammar New Single | "Big Picture"

Αν και αποτελούν ένα από τα πιο πρόσφατα δημιουργημένα συγκροτήματα (ποιοι είπαν πως τα '10s δεν έβγαλαν αξιόλογους καλλιτέχνες;), οι βρετανοί London Grammar δε σταματούν να μας εκπλήσσουν.



Μετά το "Rooting for you" που μας το φύλαγαν σαν πρωτοχρονιάτικο δώρο την τελευταία ημέρα του 2016, μόλις χθες ενημέρωσαν τους fan τους μέσω των social media του συγκροτήματος πως κατέφτασε και νέο single. Ο τίτλος του; "Big Picture"







Lyrics



Love, what did you do to me?

My only hope is to let life stretch out before me

And break me on this lonely road

I’m made of many things, but I’m not what you are made of



Only now do I see the big picture

But I swear that these scars are fine

Only you could’ve hurt me in this perfect way tonight

I might be blind, but you’ve told me the difference

Between mistakes and what you just meant for me



Don’t say you ever loved me

Don’t say you ever cared

My darkest friend was



Have you forgotten all the lies you left there so fresh

Turning old in the air

And now, you have no weapons

You can try to get close to those I love

Do you really think they don’t know what you’re made of



Only now do I see the big picture

But I swear that these scars are fine

Only you could’ve hurt me in this perfect way tonight

I might be blind but you’ve told me the difference

Between mistakes and what you just meant for me



Don’t say you ever loved me

Don’t say you ever cared

My darkest friend





Οι στίχοι αναφέρονται στην αγάπη, αλλά αν λάβουμε υπόψη το video clip και τη... μεγάλη εικόνα (Big Picture) που το συγκρότημα μας ζητάει να δούμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν αναφέρεται απαραίτητα στον έρωτα. Οι εικόνες από την φύση, τη Γη και το σύμπαν δένουν εξαιρετικά με τον γήινο παλμό της μουσικής και μας δίνουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα, κάνοντάς μας να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο, να προβληματιστούμε για το τι φέρνει το μέλλον και για το πώς εμείς αντιδράμε σε αυτό.



Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει το μέλλον, σίγουρα θα είναι καλύτερο με λίγη μουσική μέσα, γι'αυτό το μόνο που μένει είναι να μάθουμε -μετά από ήδη 2 single- αν και πότε οι London Grammar θα κυκλοφορήσουν το επόμενο album τους.