Whatever makes us happy on Sunday morning: Όνειρα

02. Frank Sinatra - I'll See You Again

03. Rsn - Hang on to a Dream

04. n u a g e s - Dreams

05. Μαρίνα Σάττι - Νιφάδα

06. Πυξ Λαξ - Τα όνειρα της Μαίρης

07. Σωκράτης Μάλαμας - Το όνειρο

08. Εκείνος + Εκείνος - Ονειρέψου, μη φοβάσαι

09. Smallpools - Dreaming

10. Πλέγμα & Γλυκερία - Αστεία όνειρα

11. Ελένη Τσαλιγοπούλου - Όνειρα

12. Αλκίνοος Ιωαννίδης - Της Κυριακής τα όνειρα

13. Μίλτος Πασχαλίδης - Νεράιδα δίχως παραμύθι

14. Διάφοροι Καλλιτέχνες - Πατρίδες που έγιναν φωτιά

15. Μάγδα Βαρούχα - Όνειρα

16. Ενδελέχεια - Πού να σε βρω



* Η εικόνα του άρθρου προέρχεται από το Optimi Project

Κάθε βράδυ βλέπουμε χιλιάδες όνειρα και το επόμενο πρωί προσπαθούμε ότι θυμόμαστε να το ερμηνεύσουμε.Έχουν γραφτεί χιλιάδες λέξεις σχετικά με τα όνειρα γιατί οι άνθρωποι έψαχναν πάντα εξήγηση για ό,τι παράξενο έβλεπαν να συμβαίνει.Όσο μεγαλώνεις ηλικιακά βλέπεις κι άλλα όνειρα, πιο περίεργα, πιο ιδιαίτερα, που σε κάνουν είτε να φοβάσαι είτε να νιώθεις προσμονή για να γίνει πραγματικότητα αυτό που είδες.Ακόμα και εσύ που διαβάζεις τούτες τις γραμμές μπορεί χτες το βράδυ να είδες το πιο παράξενο όνειρο σου και τώρα να προσπαθείς να το θυμηθείς. Ακόμα κι αν δεν είδες όμως κάποιο όνειρο, θα σου δώσω μια ευχή.01. Μάνος Χατζιδάκις - Το βαλς των χαμένων ονείρων