Η Sarah Neufeld μίλησε στο Δημήτρη Αντωνόπουλο

Η Καναδή βιολονίστρια και συνθέτηςεμφανίζεται σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα . Με αυτή την αφορμή η Neufeld φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Δημήτρη Αντωνόπουλου στηστο Κανάλι Ένα 90,4 FM.Η Sarah Neufeld μίλησε για την περιοδεία της, τα προσωπικά της σχέδια, τις μελλοντικές συνεργασίες της με τους Arcade Fire και τους Bell Orchestre και το δίσκο που δημιούργησε με τον Colin Stetson το 2015 (" Never Were The Way She Was ").Περισσότερα από τη Sarah Neufeld σήμερα το βράδυ στις 20:30 στο Six d.o.g.s.