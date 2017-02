Το Θέατρο Της Εβδομάδας | 07.02 - 13.02

Αρκετές νέες παραστάσεις μάς επιφυλάσσει και αυτή η εβδομάδα. Από έργα κλασικά που ανεβαίνουν συχνά -ειδικά- τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας όπως είναι "Η Φόνισσα" του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στο θέατρο Έαρ, ο "Ματωμένος Γάμος" του Λόρκα στο Από Μηχανής Θέατρο, ή η "Δεσποινίς Τζούλια" που θα δούμε στο θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, μέχρι και έργα που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε για πρώτη φορά επί ελληνικής σκηνής όπως είναι "Η δύναμη του σκότους" του Τολστόι από την ομάδα Νάμα στο Σύγχρονο Θέατρο. Ακόμη, δεν λείπουν από το θεατρικό "μενού" παραστάσεις εμπνευσμένες από διηγήματα ξένων δημιουργών βλ. "Μύτη" στο Θέατρο Πόρτα και "Μέχρι θανάτου" στον Πολυχώρο Πολιτισμού "Αθηναΐς". Τέλος, ξεχωρίζει και η θεατρική πρεμιέρα του Σταμάτη Κραουνάκη στη σουρεαλιστική κωμωδία "Βικτόρ ή Τα παιδιά στην εξουσία" που ανεβαίνει στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.





Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης "Πιάνω Παπούτσι Πάνω στο Πιάνο", οι Patari Project επιστρέφουν από τις 7 Φεβρουαρίου στο θέατρο ΠΟΡΤΑ με μια παράσταση για ενηλίκους, εμπνευσμένη από το διήγημα του Νικολάι Γκόγκολ, "Η μύτη".

Η μύτη του Κοβαλιώφ αποφασίζει να ξεκολλήσει από το πρόσωπό του κι εκείνος ξεκινά έναν απεγνωσμένο αγώνα για να τη βρει. Μια βουτιά σε έναν κόσμο παράλογο, όπου όλες οι ισορροπίες ανατρέπονται. Πώς είναι, άραγε, να ξυπνά κανείς έχοντας χάσει κάτι που θεωρεί δεδομένο; Να διαταράσσεται η ασφάλειά του; Να αμφισβητείται το κοινώς αποδεκτό; Και ποιος ορίζει τελικά τι είναι πραγματικότητα; Οι ήρωες στη "Μύτη" κινούνται σαν πιόνια σ’ ένα παιχνίδι που πιστεύουν ότι ορίζουν. Μπορούν, όμως, να υπάρξουν έξω απ’ αυτό; Έχουν στην πραγματικότητα περιθώρια αντίδρασης;





Με τους: Θεοδόση Κώνστα, Θάνο Λέκκα, Ηλία Μουλά, Κίττυ Παϊταζόγλου, Εριφύλη Στεφανίδου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο







Από 7/2 στο θέατρο Πόρτα





------------------------------------





Η Φόνισσα @ Θέατρο Έαρ













Από την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και κάθε Τέταρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στην Κεντρική σκηνή, ξεκινά παραστάσεις "Η Φόνισσα" του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαΐδη και θεατρική διασκευή Κώστα Πολιτόπουλου, με τους Γιάννη Νικολαΐδη, Φωτεινή Φιλοσόφου, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Βούλα Κώστα και Θοδωρή Προκοπίου.

Το πιο αντιπροσωπευτικό ίσως έργο του Παπαδιαμάντη, χαρακτηρισμένο από τον ίδιο ως "κοινωνικό μυθιστόρημα" επιστρέφει στην Αθήνα, κατόπιν μιας μεγάλης περιοδείας σε όλη την Ελλάδα, στο Έαρ στη Βικτώρια. Η ιστορία της Φραγκογιαννούς, μιας φιγούρας τραγικής με προεκτάσεις ηθικές , κοινωνικές και φιλοσοφικές που ακροβατεί ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, σε μια παράσταση πρόκληση για τους δημιουργούς της όπου ο μοναχικός αναγνώστης, υποκαθίσταται από το συλλογικό κοινό, το οποίο μετέχει, συνεργεί και συν-τελεί στα δρώμενα.





Από 8/2 στο θέατρο Έαρ





---------------------------------





'Αμλετ VS Τέλμα @ Πολυχώρος Πολιτισμού "Διέλευσις"













Ο Άμλετ (ο αναγραμματισμός του είναι τέλμα), πάντα επίκαιρο έργο, είναι αυτός που τολμά να τα βάλει με το κατεστημένο, τόσο εντός του ιδίου όσο και εντός της κοινωνίας, προκειμένου να ακολουθήσει μία πορεία κατάκτησης της ελευθερίας του.

Η υπόθεση του έργου είναι μία αλληγορία του υπαρξιακού αδιεξόδου αλλά και των πιθανών λύσεων και επιλογών που μπορεί να οδηγήσουν στην έξοδο από αυτό. Με έναν μινιμαλιστικό και πρωτότυπο τρόπο παρουσίασης, που όμως δεν θίγει την αρτιότητα της μυθοπλασίας και την συνέπεια του συγγραφικού λόγου, ο θεατής μπορεί να επικεντρωθεί στην ουσία του μύθου, χωρίς να αποσπάται από αυτήν από εξωτερικούς παράγοντες ή στοιχεία που απομακρύνουν από το βασικό νοηματικό του άξονα.





Με τους: Γιάννη Μπόγρη, Κωνσταντίνο Συράκη, Μαρία Μαλούχου, Αυγή Φαρόγιαννη, Μάρκο Ζωίδη





Από 8/2 στον Πολυχώρο Πολιτισμού "Διέλευσις"





-------------------------------------------------------------------





Μέχρι θανάτου @ Πολυχώρος Πολιτισμού "Αθηναΐς"













Η Φαίδρα Δρούκα και ο Σταύρος Νικολαΐδης δίνουν ραντεβού στην "Αθηναΐδα" κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 Φεβρουαρίου για να ζήσουν έναν έρωτα… "Μέχρι θανάτου"!

Μπορεί μια παρ’ ολίγον καρδιακή προσβολή να γίνει αφορμή για μια αξέχαστη ερωτική βραδιά που θα σημαδέψει για πάντα την παρορμητική, ανασφαλή και αμόρφωτη πόρνη Ντόρις και τον εγωκεντρικό, φαλλοκράτη, νευρικό και διανοούμενο Φέλιξ;





Τη ρομαντική κωμωδία "Μέχρι Θανάτου" που βασίζεται στο "The owl and the pussycat" του Bill Manhoff υπογράφει ο σκηνοθέτης Μάνος Τσότρας.





Από 11/2 στον Πολυχώρο Πολιτισμού "Αθηναΐς"





---------------------------------------------------------------





Η δύναμη του σκότους @ Σύγχρονο Θέατρο













Η Ομάδα Νάμα του θεάτρου Επί Κολωνώ καταπιάνεται με ένα αριστούργημα του Λέοντος Τολστόι, άγνωστο στο αθηναϊκό κοινό, Η δύναμη του σκότους, που θα ανέβει από 12 Φεβρουαρίου 2017 στο Σύγχρονο Θέατρο από ένα εξαιρετικό θίασο.







Ένα σχεδόν άγνωστο αριστούργημα του Τολστόι γραμμένο μέσα στη δίνη μια βαθύτατης εσωτερικής κρίσης του, με ήρωές του όχι πρόσωπα της "καλής κοινωνίας" όπως συνηθίζει, μα απλούς μουζίκους κοντά στους οποίους προσπαθεί να ζήσει γαλήνια και ειρηνικά. Κι όμως συμβαίνουν και εδώ πράγματα φρικαλέα. Τα συμπεράσματα του Τολστόι για την ίδια την ανθρώπινη φύση, εν τέλει, είναι σκοτεινά, ζοφερά, δυσβάστακτα.





Με τους: Αγορίτσα Οικονόμου, Γιώργος Παπαγεωργίου, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Χρήστος Σαπουντζής, Θανάσης Χαλκιάς, Αθηνά Αλεξοπούλου, Μιχαήλ Γιαννικάκης, Αθανασία Κουρκάκη, Μαρία Προϊστάκη, Βαλέρια Δημητριάδου





Από 12/2 στο Σύγχρονο Θέατρο





---------------------------------------------------------------





Δεσποινίς Τζούλια @ Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας













"Όλα είναι παράξενα γύρω μας. Η ζωή, οι άνθρωποι όλα. Τα πάντα μπορεί να χαθούν από τη μια στιγμή στην άλλη, σαν ένας αφρός που παρασύρεται από το νερό έως ότου χαθεί για πάντα".

Η "Δεσποινίς Τζούλια" του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ ανεβαίνει στη B' σκηνή του θεάτρου της οδού Κεφαλληνίας, από τον Φεβρουάριο & κάθε Δευτέρα και Τρίτη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κανέλλου.





Πρωταγωνιστούν οι: Ελένη Κούστα, Τάκης Σακελλαρίου και Μαρκησία Γαδ





Από 13/2 στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας





Ξεκινούν επίσης αυτή την εβδομάδα:





Παρέλαση (από 8/2 έως 30/3) @ Θέατρο 104

Πηνελόπες (από 8/2 έως 29/3) @ Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων



Βικτόρ ή Τα παιδιά στην εξουσία (από 9/2) @ Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Ολεάννα (από 11/2) @ Θέατρο Olvio



Ματωμένος Γάμος (από 12/2) @ Από Μηχανής Θέατρο





Παραστάσεις που ρίχνουν αυλαία:





Δανεικά παπούτσια @ Θέατρο του Νέου Κόσμου (Κεντρική Σκηνή)

Τελευταία παράσταση στις 7/2





Robert Zucco @ Από Μηχανής Θέατρο

Τελευταία παράσταση στις 7/2





Στη χώρα των άλλων @ Διάχρονο Θέατρο

Τελευταία παράσταση στις 7/2





Bye me @ Θέατρο Underground

Τελευταία παράσταση στις 8/2





Από πρώτο χέρι @ Θέατρο Θησείο





Τελευταία παράσταση στις 11/2