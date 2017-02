Οι Kasabian & οι Jesus And Mary Chain στο EJEKT Festival 2017: Όλες οι πληροφορίες

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Δελτίο ΤύπουΤο περσινό EJEKT Festival έκλεισε θριαμβευτικά με τους Muse σε μια από τις κορυφαίες συναυλιακές στιγμές στην ιστορία της χώρας. Φέτος, στην 13η εκδοχή του, το EJEKT Festival συνεχίζει από το ίδιο σημείο, ανακοινώνοντας τα πρώτα ονόματα από το line-up του με δύο κορυφαία συγκροτήματα της σύγχρονης Βρετανικής μουσικής.Την, οικαι οιθα ανέβουν στη σκηνή του ομορφότερου open-air χώρου της Αθήνας, στηνστο Φάληρο, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, για να μας προσφέρουν ακόμα μια αξέχαστη φεστιβαλική εμπειρία!Κι αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς σύντομα θα ανακοινωθούν τα υπόλοιπα ονόματα τουEarly bird: 35 ΕυρώΠροπώληση (ως τις 10/03): 38 ΕυρώVIP (early bird) 55 ΕυρώVIP (ως τις 10/03) 65 ΕυρώΗ προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, Public, SevenSpots.Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.Πληροφορίες: www.detoxevents.gr, 2109636489Η μεγάλη επιστροφή των Kasabian στη σκηνή του EJEKT Festival μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς η μπάντα αυτή μπορεί να κάνει τους πάντες να μην σταματούν να χορεύουν! Μερικές από τις πιο υπέροχες αναμνήσεις του EJEKT Festival έχουν γραφτεί όταν αυτοί οι φοβεροί Βρετανοί βρίσκονται στη σκηνή της Πλατείας Νερού!Οιέχουν τη μαγική συνταγή που τους επιτρέπει να γράφουν τραγούδια που κατακτούν τα charts και τις λίστες των ραδιοφωνικών σταθμών, γεμίζουν γήπεδα και να σε κάνουν να χορεύεις! Το πιστοποιούν ύμνοι οπως τα. Κι αυτές είναι μόνο λίγες από τις μεγάλες επιτυχίες της μεγαλύτερης ροκ μπάντας που έβγαλε η Μεγάλη Βρετανία τις τελευταίες δύο δεκαετίες!Η καριέρα τους είναι ο ορισμός της επιτυχίας! Έχουν κατακτήσει με τέσσερις(!) διαφορετικούς δίσκους την κορυφή του Βρετανικού albums chart, κερδίζοντας διπλές και τριπλές πλατίνες! Έχουν κερδίσει βραβεία και αμέτρητες υποψηφιότητες (Brit Awards, Mojo, Q, NME). Είναι μόνιμοι headliners στα κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου.Κι όλο αυτό συνεχίζετα με αμείωτους ρυθμούς, ειδικά εν'όψει της κυκλοφορίας του 6ου άλμπουμ τους, το οποίο αναμένεται στις 28 Απριλίου, με το πρώτο single να κυκλοφορεί στις 17 Μαρτίου. Οι πληροφορίες μιλούν για επιστροφή στον “μεγαλο” ήχο που τους καθιέρωσε.Ως τότε, we're on fire!Η επιστροφή των The Jesus And Mary Chain στην Αθήνα είναι ένα συναυλιακό γεγονός! Στις 14 Ιουλιου στην Πλατεία Νερού,θα δώσουν την πρώτη συναυλία τους στη χώρα μας μετά από δύο δεκαετίες!Μια από τις πιο επιδραστικές μπάντες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, οικατόρθωσαν με το αριστουργηματικό ντεμπούτο τους “” (κυκλοφόρησε το 1985 με τον Bobby Gillespie στα drums) να αλλάξουν τον ρου της ροκ μουσικής. Συνδυάζοντας την ποπ φόρμα με τον κιθαριστικό θόρυβο, ο δίσκος αυτός άνοιξε το δρόμο για το alternative rock αλλά και το shoegaze. Χάρη σε τραγούδια οπως το “Just Like Honey” και το “Never Understand”, μια ολόκληρη γενιά από μουσικούς (με προεξάρχοντες τους My Bloody Valentine) αναγνώρισε στα αδέρφια Reid τους δικούς της Velvet Underground. Σήμερα, ο δίσκος βρίσκεται σε όλες τις σοβαρές λίστες με τους καλύτερους δίσκους όλων των εποχών.Με ένα τόσο σημαντικό άλμπουμ στο ξεκίνημά τους, είναι λογικό ότι οι συγκρίσεις προς ό,τι άλλο θα έκαναν στη μετέπειτα καριέρα τους θα ήταν άνισες. Όμως, πόσες φορές μπορεί ενα συγκρότημα να αλλάξει την ιστορία της μουσικής;Η συνέχεια ήρθε με το μελωδικότερο “” (1987), με το single “” να γίνεται η πρώτη τοπ-10 επιτυχία τους, ενώ ξεχώρισαν και το ομώνυμο τραγούδι και το “Happy When It Rains”. Το 1989 κυκλοφόρησε το “”, ένας δίσκος που πήρε μέτριες κριτικές αλλά δικαιώθηκε με το πέρασμα του χρόνου, σε σημείο που αρκετοί οπαδοί τον θεωρούν τον καλύτερό τους! Και πως θα μπορούσε να μην είναι ένας δίσκος με τραγούδια οπως τα “” και “”;Το 1992, στην εποχή του grunge και του alternative, το πρώτο single από το “” ήταν το “”, το οποίο χάρη στο σαγηνευτικό ρυθμό και τους προκλητικούς στίχους του, τους έδωσε τη δεύτερη τοπ-10 επιτυχία τους. Ο δίσκος τους έφερε μια υποψηφιότητα για το Mercury Prize ενώ οι κριτικές ήταν ξανά διθυραμβικές.Το 1994 η μελωδία επιστρέφει στο προσκήνιο στο 5ο άλμπουμ τους “”, με τη μεγαλύτερη επιτυχία να έρχεται από το “Sometimes always” με την Hope Sandoval (των Mazzy Star) στα φωνητικά, αλλά και το “Come On”. Το 1998 κυκλοφόρησε ο τελευταίος δίσκος του “Munki”, στον οποίο η δύσκολη σχέση των δύο αδερφών Reid ήταν εμφανής. Το αποτέλεσμα ήταν ότι την επόμενη χρονιά, το συγκρότημα διαλύθηκε, για να επαναδραστηριοποιηθεί το 2007 με την εμφάνισή τους στο Lollapalooza, όπου ερμήνευσαν επί σκηνής το “Just Like Honey” με την Σκάρλετ Γιοχάνσον.Έκτοτε, ακολούθησαν συναυλίες και φήμες για έναν νέο δίσκο, ο οποίος είναι πια πραγματικότητα! Στις 24 Μαρτίου θα κυκλοφορήσει το “”, ο πρώτος δίσκος τους έπειτα από 19 χρόνια! Το πρώτο δείγμα από αυτή τη δουλειά, το “”, κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο και απέδειξε ότι οι αδερφοί Reid κρατιούνται ακόμα σε φόρμα.