Nick Cave & The Bad Seeds: 16.11.2017 στην Αθήνα - Όλες οι πληροφορίες εδώ!

Έναρξη προπώλησης: 17 Φεβρουαρίου (11.00 πμ)Skeleton Tree Out Now” Nick Cave” Daily Review” AMNplify” The AU Review” Moshcamκαι οιέχουν ανακοινώσει μια ευρωπαϊκή περιοδεία 8 εβδομάδων που ξεκινάει στη Μεγάλη Βρετανία, στο Bournemouth’s International Centre στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι ευρωπαϊκές συναυλίες ακολουθούν αυτές της Αυστραλίας (Ιανουάριος 2017) και των ΗΠΑ (Μάιος και Ιούνιος 2017). Η περιοδεία θα είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό κοινό θα μπορέσει να απολαύσει ζωντανά τραγούδια από τον νέο δίσκο, μαζί με άλλα γνωστά τραγούδια του Nick Cave και των The Bad Seeds classics. Η τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος στην Ευρώπη ήταν το 2014.Το 8μελές line up της περιοδείας των Nick Cave & The Bad Seeds περιλαμβάνει τουςandΗ προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 11.00πμ της 17ης ΦεβρουαρίουΤο Skeleton Tree, το 16ο studio album των Nick Cave & The Bad Seeds, βρίσκεται στα δισκοπωλεία. Κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2016, την ημέρα μετά την πρεμιέρα του One More Time With Feeling- της ταινίας του Andrew Dominik (Chopper, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) που αφορούσε τη δημιουργία του δίσκου. Τοέγινε νο1 σε 8 χώρες, τοπ5 σε άλλες 11 χώρες και τοπ20 σε πολλές ακόμα. Ο δίσκος έφερε στο συγκρότημα την υψηλότερη θέση της καριέρας τους στο chart της Μεγάλης Βρετανίας (νο2) και των ΗΠΑ (νο 27), ενώ πρόσφατα έγινε Ασημένιο στη Μεγάλη Βρετανία. Έχοντας μόλις κερδίσει μια υποψηφιότητα για τα BRIT Awards 2017 στην κατηγορία Best International Group category, οι Nick Cave & The Bad Seeds παραμένουν ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της εποχής και έχουν πουλήσει πάνω από 5.000.000 δίσκους παγκοσμίως. Η επιρροή τους έχει υπάρξει πραγματικά μεγάλη και είναι ένα από τα πιο δυναμικά και συναρπαστικά συγκροτήματα του κόσμου επί σκηνής.Μπορείτε να προ-παραγγείλετε το One More Time With Feeling σε DVD, 2D Blu-ray και Ltd Edition 3D Blu-ray από τοΠροπώληση:Αρένα 29 Ευρώ (early bird) 34 ευρώΚαθήμενοι 40 ευρώ (early bird), 43 ευρώΤαμείοΑρένα: 40 ΕυρώΚαθήμενοι: 50 ΕυρώΗ προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr , Public, SevenSpots, Reload, Ευρυπίδης, www.tickethour.gr Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.Πληροφορίες: www.detoxevents.gr , 2109636489