Gimme 10: Οι επιλογές των AlphaState

Οι AlphaState είναι μια heavy metal μπάντα από την Αθήνα, η οποία ξεκίνησε την πορεία της τον Απρίλιο του 2014. Η σύνθεση του γκρουπ περιλαμβάνει τους Μάνο Ξανθάκη (φωνή), Pete Breaker (κιθάρα), Δημήτρη Τσουνάκα (μπάσο) και Φοίβο Ανδριόπουλο (τύμπανα). Έχουν μέχρι σήμερα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, το Out Of The Black (2015).





Ως σημερινοί φιλοξενούμενοι, οι AlphaState απαριθμούν παρακάτω 10 αγαπημένα τους τραγούδια από τον μεταλλικό χώρο:





1. Aiming High - Accept

Ένα από τα αγαπημένα μου και πιο πωρωτικά έχει όλα τα χαρακτηριστικά που λάτρεψα σε αυτή τη μπάντα.





2. Don't Look Back - UDO

Ίσως το πιο δυνατό κομμάτι από τον καλύτερο δίσκο που έχει βγάλει ποτέ ο Udo!





3. Hail And Kill - Manowar

Τρομερό κομμάτι από τον καλύτερο δίσκο των Manowar.





4. Red Sharks - Crimson Glory

Τέλειος συνδιασμός επιθετικότητας και τεχνικής από την καλύτερη μπάντα που εμφανίστηκε ποτέ.





5. Eagle Fly Free - Helloween

Μια από τις καλύτερες στιγμές της χρυσής εποχής των Helloween.





6. Together As One - Death

O Chuck σε μεγάλη φόρμα γράφοντας ένα prog/death έπος.





7. Mouth For War - Pantera

Τι να πει κανείς για αυτό το κομμάτι που ξεχειλίζει από επιθετικότητα...





8. Desire - Ozzy Osbourne





9. Blackened - Metallica

Οι Metallica όταν έπαιζαν ακόμα thrash χωρίς πειραματισμούς





10. DNR - Testament

Εδώ οι Testament παίζουν καθαρό death metal βάζοντας τα γυαλιά σε πολλούς.