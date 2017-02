Τhe Beguiled: Η επιστροφή της Sofia Coppola

H Sofia Coppola, κόρη του σπουδαίου Francis Ford Coppola, φαινόταν αδιανόητο να μην ασχοληθεί με τον χώρο του κινηματογράφου. Κι αν η σύγκριση είναι αναπόφευκτη, αλλά και άδικη ίσως, η 45χρονη Sofia έχει να επιδείξει ένα μικρό αλλά συμπαθές σκηνοθετικό έργο μέχρι στιγμής. Οι δύο πρώτες της ταινίες, "Virgin Suicides" και "Lost In Translation", -σαφώς καλύτερες από τις επόμενες-, η "Μαρία Αντουανέτα", τα "Somewhere", "The Bling Ring" και το πιο πρόσφατο "A Very Murray Christmas".







Τη φετινή χρονιά η δημιουργός επιστρέφει με το δράμα "The Beguiled", μεταφορά μυθιστορήματος "A Painted Devil" του 1966, που πρώτος διασκεύασε για τον κινηματογράφο ο Don Siegel το 1971 με πρωταγωνιστή τον Clint Eastwood. Η ταινία θα διαδραματίζεται σε ένα οικοτροφείο γυναικών το 1864 στη Βιρτζίνια στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.





Το εντυπωσιακό για το νέο εγχείρημα της Coppola πλην του ενδιαφέροντος που θα έχει να δούμε γυναίκα να ασχολείται με πολεμική ταινία, είναι το καστ του. Θα δούμε τη Nicole Kidman στον ρόλο της διευθύντριας του οικοτροφείου, Martha Farnsworth, τη Kirsten Dunst στον ρόλο της καθηγήτριας Edwina και την Elle Faning στο ρόλο μιας μαθήτριας.





Ο "κλειστός" κόσμος αυτών των γυναικών θα διαταραχθεί με την άφιξη ενός πληγωμένου στρατιώτη του στρατού της Ένωσης, τον οποίο υποδύεται ο Colin Farrell. Και ενώ η ταινία του 1971 επικεντρωνόταν στον στρατιώτη, στη δική της εκδοχή η Coppola μετατοπίζει το βάρος της αφήγησης στις γυναίκες της ταινίας και στις σχέσεις τόσο μεταξύ τους όσο και με τον άνδρα που απειλεί να διαταράξει την αρμονία τους.





«Η ουσία της ταινίας είναι η δυναμική ανάμεσα σε μια ομάδα γυναικών που έχουν κολλήσει μεταξύ τους και στη συνέχεια οι μετατοπίσεις εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλα. Οπότε για εμένα, είναι μια ταινία καθολική που απλά διαδραματίζεται σε ένα εξωτικό σκηνικό». Αυτά δήλωσε η σκηνοθέτιδα στο περιοδικό Entetainment Weekly. Και συνέχισε: «Δεν έχω κάνει ως τώρα ταινία αυτού του είδους. Ήταν διασκεδαστικό το να βρω πώς θα το προσεγγίσω όλο αυτό αλλά ταυτόχρονα να κρατήσω την ταινία στο προσωπικό μου στυλ, και να καταφέρω να φτιάξω αυτόν τον όμορφο, ονειρικό κόσμο που μου αρέσει να φτιάχνω στις ταινίες μου, αλλά με μία πλοκή!».







Coppola εμπιστεύεται πρωταγωνιστικό ρόλο στην Kirsten Dunst σε ταινία της. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που η σκηνοθέτιδα εμπιστεύεται πρωταγωνιστικό ρόλο στην ηθοποιό σε ταινία της. H Kirsten Dunst, από την άλλη, ετοιμάζει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε μεγάλου μήκους ταινία με την αδελφή της συμπρωταγωνίστριάς της, τη Dakota Fanning, με το "The Bell Jar". Να σημειωθεί, τέλος, ότι Colin Farrell και Nicole Kidman δουλεύουν μαζί και για τη νέα ταινία των Λάνθιμου-Φιλίππου, "The Killing of a Sacred Deer".





Το "The Beguiled" θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 23 Ιουνίου 2017.