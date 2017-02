BAFTA 2017 - Οι νικητές

Πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ώρες η πιο σημαντική κινηματογραφική απονομή βραβείων στη Μεγάλη Βρετανία, τα βραβεία BAFTAs στο Royal Albert Hall του Λονδίνου με παρουσιαστή τον Stephen Fry, για ακόμη μία φορά. Η διοργάνωση μεταδόθηκε από το BBC. Πολλοί οι αστέρες που μετέβησαν από το Hollywood στην Ευρώπη για να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί, πολλοί οι βέροι Βρετανοί που ήταν εκεί, όλοι κατέστησαν την απονομή γεμάτη και πολύ λαμπερή.





Το χαρακτηριστικό των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας είναι πως έχει ξεχωριστές κατηγορίες για βρετανικές ταινίες. Οι υπόλοιπες κατηγορίες ομοιάζουν με αυτές των Όσκαρ. Καλύτερη Βρετανική ταινία ανακηρύχθηκε δικαίως το "I, Daniel Blake" του Ken Loach, ενώ στην κατηγορία Εντυπωσιακού Ντεμπούτου από Βρετανό συγγραφέα/σκηνοθέτη/παραγωγό νικήτρια ήταν η ταινία "Under The Shadow".





"La La Land" έφυγε με το BAFTA για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Α' Γυναικείο Ρόλο (Emma Stone), Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική και Φωτογραφία, δηλαδή απέσπασε 5 από τα συνολικά 11 με τα οποία ήταν υποψήφιο μένοντας μακριά από το απόλυτο ρεκόρ του στις Χρυσές Σφαίρες (7/7) αλλά σίγουρα κερδισμένο! Toέφυγε με τογιακαι, δηλαδή απέσπασε 5 από τα συνολικά 11 με τα οποία ήταν υποψήφιο μένοντας μακριά από τοαλλά σίγουρα κερδισμένο!





Το "Μanchester By The Sea" έφυγε με δύο βραβεία, ένα για την ερμηνεία του πρωταγωνιστή Casey Affleck και ένα για το πρωτότυπο σενάριο του Kenneth Lonergan. Δύο βραβεία και για το ήσυχο "Lion", στις κατηγορίες Β' Ανδρικού Ρόλου (Luke Davies) και διασκευασμένου σεναρίου.





Στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου η Viola Davis "μαζεύει" όλα τα βραβεία που βρίσκονται στο πέρασμά της για την ερμηνεία της στο "Fences" του Denzel Washington, "κερδίζοντας" και τους Βρετανούς.





"Kubo and the Two Strings" επικράτησε του "Zootropolis" και στην κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας με βραβείο έφυγε η περσινή εξαιρετική ταινία "Son of Saul" . Στα κινούμενα σχέδια, οεπικράτησε τουκαι στην κατηγορίαμε βραβείο έφυγε η περσινή εξαιρετική ταινία





Rising star της χρονιάς έπειτα από ψηφοφορία του κοινού, ο Spiderman - Tom Holland!





"Nocturnal Animals" του Tom Ford και μόλις ένα για το "Arrival" του Dennis Villeneuve, παρά τις 9 υποψηφιότητες που είχε έκαστο. Οι υπόλοιποι νικητές έφυγαν κερδισμένοι σε μία κατηγορία. Κανένα βραβείο για τοτουκαι μόλις ένα για τοτου, παρά τις 9που είχε έκαστο.









Για να δούμε ποιοι τα κατάφεραν στην 70η απονομή:









Καλύτερη Ταινία: LA LA LAND





ARRIVAL

I, DANIEL BLAKE

MANCHESTER BY THE SEA

MOONLIGHT









Καλύτερη Βρετανική Ταινία: I, DANIEL BLAKE





AMERICAN HONEY

DENIAL

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM

NOTES ON BLINDNESS

UNDER THE SHADOW









Εντυπωσιακό ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό: Under the Shadow: BABAK ANVARI (Συγγραφέας/Παραγωγός), EMILY LEO, OLIVER ROSKILL, LUCAN TOH (Παραγωγοί)





The Girl With All the Gifts: MIKE CAREY (Συγγραφέας), CAMILLE GATIN (Παραγωγός)

The Hard Stop: GEORGE AMPONSAH (Συγγραφέας/Σκηνοθέτης/Παραγωγός), DIONNE WALKER (Συγγραφέας/Παραγωγός)

Notes on Blindness: PETER MIDDLETON (Συγγραφέας/Σκηνοθέτης/Παραγωγός), JAMES SPINNEY (Συγγραφέας/Παραγωγός), JO-JO ELLISON (Παραγωγός)

The Pass: JOHN DONNELLY (Συγγραφέας), BEN A. WILLIAMS (Σκηνοθέτης)









Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: SON OF SAUL





DHEEPAN

JULIETA

MUSTANG

TONI ERDMANN









Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: 13th





THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK- THE TOURING YEARS

THE EAGLE HUNTRESS

NOTES ON BLINDNESS

WEINER









Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: KUBO AND THE TWO STRINGS





FINDING DORY

MOANA

ZOOTROPOLIS









Καλύτερος Σκηνοθέτης: LA LA LAND Damien Chazelle





ARRIVAL Denis Villeneuve

I, DANIEL BLAKE Ken Loach

MANCHESTER BY THE SEA Kenneth Lonergan

NOCTURNAL ANIMALS Tom Ford









Πρωτότυπο Σενάριο: MANCHESTER BY THE SEA Kenneth Lonergan





HELL OR HIGH WATER Taylor Sheridan

I, DANIEL BLAKE Paul Laverty

LA LA LAND Damien Chazelle

MOONLIGHT Barry Jenkins









Διασκευασμένο Σενάριο: LION Luke Davies







ARRIVAL Eric Heisserer

HACKSAW RIDGE Robert Schenkkan, Andrew Knight

HIDDEN FIGURES Theodore Melfi, Allison Schroeder

NOCTURNAL ANIMALS Tom Ford









Α' Ανδρικός Ρόλος: CASEY AFFLECK Manchester by the Sea







ANDREW GARFIELD Hacksaw Ridge

JAKE GYLLENHAAL Nocturnal Animals

RYAN GOSLING La La Land

VIGGO MORTENSEN Captain Fantastic









Α' Γυναικείος Ρόλος: EMMA STONE La La Land

AMY ADAMS Arrival

EMILY BLUNT The Girl on the Train

MERYL STREEP Florence Foster Jenkins

NATALIE PORTMAN Jackie









Β' Ανδρικός Ρόλος: DEV PATEL Lion





AARON TAYLOR-JOHNSON Nocturnal Animals

HUGH GRANT Florence Foster Jenkins

JEFF BRIDGES Hell or High Water

MAHERSHALA ALI Moonlight









Β' Γυναικείος Ρόλος: VIOLA DAVIS Fences





HAYLEY SQUIRES I, Daniel Blake

MICHELLE WILLIAMS Manchester by the Sea

NAOMIE HARRIS Moonlight

NICOLE KIDMAN Lion









Πρωτότυπη Μουσική: LA LA LAND Justin Hurwitz





ARRIVAL Jóhann Jóhannsson

JACKIE Mica Levi

LION Dustin O’Halloran, Hauschka



NOCTURNAL ANIMALS Abel Korzeniowski









Φωτογραφία (Cinematography): LA LA LAND Linus Sandgren





ARRIVAL Bradford Young

HELL OR HIGH WATER Giles Nuttgens

LION Greig Fraser

NOCTURNAL ANIMALS Seamus McGarvey









Μοντάζ (Editing): HACKSAW RIDGE John Gilbert





ARRIVAL Joe Walker

LA LA LAND Tom Cross

MANCHESTER BY THE SEA Jennifer Lame

NOCTURNAL ANIMALS Joan Sobel









Σκηνογραφία (Production Design): FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM Stuart Craig, Anna Pinnock





DOCTOR STRANGE John Bush, Charles Wood

HAIL, CAESAR! Jess Gonchor, Nancy Haigh

LA LA LAND Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco

NOCTURNAL ANIMALS Shane Valentino, Meg Everist









Καλύτερα Κοστούμια: JACKIE Madeline Fontaine





ALLIED Joanna Johnston

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM Colleen Atwood

FLORENCE FOSTER JENKINS Consolata Boyle

LA LA LAND Mary Zophres









Make Up & Κομμώσεις: FLORENCE FOSTER JENKINS J. Roy Helland, Daniel Phillips





DOCTOR STRANGE Jeremy Woodhead

HACKSAW RIDGE Shane Thomas

NOCTURNAL ANIMALS Donald Mowat, Yolanda Toussieng

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Nominees tbc









Ήχος: ARRIVAL Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl, Sylvain Bellemare





DEEPWATER HORIZON Mike Prestwood Smith, Dror Mohar, Wylie Stateman, David Wyman

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM Niv Adiri, Glenn Freemantle, Simon Hayes, Andy Nelson, Ian Tapp

HACKSAW RIDGE Peter Grace, Robert Mackenzie, Kevin O’Connell, Andy Wright

LA LA LAND Mildred Iatrou Morgan, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow, Andy Nelson









Οπτικά Εφέ: THE JUNGLE BOOK Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones, Adam Valdez





ARRIVAL Louis Morin

DOCTOR STRANGE Richard Bluff, Stephane Ceretti, Paul Corbould, Jonathan Fawkner

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM Tim Burke, Pablo Grillo, Christian Manz, David Watkins

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Neil Corbould, Hal Hickel, Mohen Leo, John Knoll, Nigel Sumner









Καλύτερη Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: A LOVE STORY Khaled Gad, Anushka Kishani Naanayakkara, Elena Ruscombe-King





THE ALAN DIMENSION Jac Clinch, Jonathan Harbottle, Millie Marsh

TOUGH Jennifer Zheng









Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: HOME Shpat Deda, Afolabi Kuti, Daniel Mulloy, Scott O’Donnell





CONSUMED Richard John Seymour

MOUTH OF HELL Bart Gavigan, Samir Mehanovic, Ailie Smith, Michael Wilson

THE PARTY Farah Abushwesha, Emmet Fleming, Andrea Harkin, Conor MacNeill

STANDBY Charlotte Regan, Jack Hannon









Bραβείο Rising Star (ψηφίζει το κοινό): TOM HOLLAND





RUTH NEGGA

LUCAS HEDGES

LAIA COSTA

ANYA TAYLOR-JOY





Μία απονομή έμεινε... Oscars 2017 !!!